Mönchgut: Schnelles Internet erreicht Mariendorf

Mariendorf

Der Ausbau der Glasfasernetzes auf Mönchgut wird fortgesetzt – das schnelle Internet soll in diesem Falle Mariendorf erreichen. Die entsprechenden Arbeit hat der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (Zwar) in Auftrag gegeben und sie sollen von Montag an ausgeführt werden.

„Ab dem 10. August lassen wir dort Breitbandkabel verlegen. Neben der Hauptleitung werden auch die Hausanschlüsse hergestellt“, kündigt Zwar-Sprecher Reinhard Litty in diesem Zusammenhang an.

Er macht aber auch deutlich, dass durch die Arbeiten der Fahrzeugverkehr behindert wird. „Aufgrund der Enge der Straße werden die Bauarbeiten bei halbseitiger Straßensperrung ausgeführt“, sagt Litty und auch: „Für die Dauer von vier Wochen wird der Verkehr Mariendorf – Alt Reddevitz als Ring-Einbahnstraßensystem gestaltet.“

Vollsperrung soll vermieden werden

Das heißt: Vom Abzweig in Mariendorf über Reiterhof und Campingplatz weiter in Richtung Alt Reddevitz und von dort zurück nach Mariendorf. „So vermeiden wir eine Vollsperrung beziehungsweise Ampelregelung“, sagt Litty und bittet die betroffenen Fahrzeugführer schon einmal vorab um Verständnis. Die bis einschließlich der ersten Septemberwoche geltende Straßenführung werde ausgeschildert, informiert er abschließend.

Bis heute haben der Zweckverband und seine Vertragspartner 397 Kilometer Leerrohr verlegt. Insgesamt 294 Kilometer Glasfaser sind „eingeblasen“ und 125 Kabelverzweiger gestellt worden. Hinzu kommen 14 Hauptverteiler für die geplanten Breitbandnetze und 840 gesetzte Hausanschlüsse.

Von OZ