Mönchgut auf Rügen: Kurkarte und Park-Ticket per Handy

Mönchgut/Baabe

Im Ostseebad Mönchgut läuft die digitale Kurkarte seit Mai als Pilotprojekt mit derzeit fünf Beherbergungsbetrieben und einem Vermittler. Diese können sich Gäste schon vor ihrem Urlaubsantritt auf ihr Smartphone laden und die Kurtaxe dann online bezahlen. Damit werde auch der Aufwand für die Gastgeber und die Kurverwaltung reduziert.

Die Vermieter seien von dem System überzeugt, meint Tourismusmanagerin Franziska Gustävel. Aber: „Einige technische Schwierigkeiten konnten wir seit der Einführung beheben, in der Praxis zeigt sich allerdings, dass der Zahlungsprozess komplizierter ist als angenommen. Hier arbeiten wir eng mit den Entwicklern zusammen, um den Prozess vor allem bei der Buchhaltung zu vereinfachen.“

Am 21. September werde man sich mit weiteren Pilotdestinationen wie Fehmarn, Pellworm und Bad Karlshafen bei einem Treffen in Middelhagen austauschen. „Wir werden natürlich auch intern beraten, ob die App in diesem Fall eine Arbeitserleichterung ist oder nicht.“

Geld zurück bei weniger Parkzeit

Die Ostseebäder Mönchgut und Baabe gehen nun beim Parken gemeinsame Wege und haben auf den Parkplätzen der Kurverwaltung die App Parkster eingeführt. „Wir haben uns bewusst für einen gleichen Anbieter entschieden, damit der Gast sich nicht für jeden Ort eine extra App herunterladen muss“, so Gustävel. Alle Parkautomaten seien jetzt tariflich umgestellt und damit können ab sofort auf jedem Parkplatz der Kurverwaltung Mönchgut über die App kontaktlos Parkgebühren entrichtet werden.

Der Parkschein kann zum Beispiel auch ganz bequem per App vom Strand aus verlängert werden. Der Kontrolleur, der auch über die App verfügt, kann anhand des Kennzeichens das Fahrzeug überprüfen. Und: Anders als beim Automaten, bekomme ich mein Geld zurück, wenn ich nicht die ganze Parkzeit in Anspruch genommen habe.

In Baabe ist seit zwei Jahren das Handyparken über die App Mobilet möglich, bei der die Parker aber zehn Cent Gebühren entrichten müssen, informierte Tourismusdirektorin Uta Donner.

Schon 750 Buchungen

Auf den drei kommunalen Strandparkplätzen zwischen Lobbe und Thiessow ist das für den Gast kostenlos schon seit einem Monat möglich. „Wir hatten bisher 750 Buchungen“, so Franziska Gustävel. Am Dienstag war der Parkplatz gut besucht. Die Kurverwaltung hat gerade 2000 Quadratmeter Fläche dazu gekauft. Die Gebühren betragen derzeit für eine halbe Stunde 50 Cent und ab drei Stunden 2,50 Euro. Ein Tagesticket kostet fünf Euro. Wohnmobilisten müssen dafür jetzt zehn Euro entrichten – doppelt so viel wie vorher. Über der Hinweistafel für die neue Parkapp weist ein großes Schild darauf hin, dass das Zelten und Aufstellen von beweglichen Unterkünften in diesem Bereich nicht gestattet ist.

Von Gerit Herold