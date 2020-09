Mönchgut

Das neue Logo ist fertig! Freudig und auch ein bisschen stolz faltet Franziska Lichtenauer ein großes, petrolfarbenes Strandtuch auseinander. „Mein Mönchgut Rügen“ steht neben dem Aufdruck des Lobber Windschöpfwerks geschrieben. Die Tourismusmanagerin der Gemeinde Mönchgut strahlt: „Wir hoffen, dass dort bald mein Ostseebad Mönchgut Rügen steht.“

Die Chancen dafür stehen gut. Denn die Gemeinde Mönchgut, zu der vor zwei Jahren die Gemeinden Middelhagen, Thiessow und Gager fusionierten, ist auf dem Weg zum staatlich anerkannten Ostseebad. Die Unterlagen im Zuge der Antragstellung werden seit Monaten in den zuständigen Ministerien bearbeitet.

Ostseebad-Titel noch in diesem Jahr

„Uns fehlte nur noch das letzte Gutachten, das Emissionsgutachten, das Ende nächster Woche fertig wird. Im Oktober findet dann die nächste Beiratssitzung statt“, so Lichtenauer. Es könnte also mit der Titelvergabe noch in diesem Jahr klappen, hofft die Tourismuschefin, die seit einem Jahr die Kurverwaltung Mönchgut leitet.

Den Wunsch, „ Ostseebad“ zu werden, hat die Gemeinde Mönchgut seit ihrer Geburtsstunde. Mit der Prädikatisierung soll die Zusammengehörigkeit der verschiedenen Orte im Gemeindegebiet gestärkt und auch ein Qualitätsindikator an die potenziellen Gäste versendet werden. Die junge Gemeinde will sich selbstbewusst und modern, aber auch verbunden mit den Traditionen des Landstrichs auf dem touristischen Markt präsentieren. Dazu wurde ein neues Corporate Design mit Logos als Bestandteil des neuen Tourismusentwicklungskonzeptes herausgearbeitet, das jetzt an den Start geht.

Mönchgut steht für Meer, Natur und Tradition

„Wir stellen gerade alles um“, so Lichtenauer. Das neue Logo wurde in den drei Farben Petrol, Blau und Grau entwickelt, so dass es die verschiedenen Orte jeweils abwandeln können mit eigenem Schriftzug. Denn da die Gemeinde keinen klassischen Hauptort hat, was eigentlich für eine Prädikatisierung ein Kriterium ist, wurden die drei Hauptorte Thiessow, Gager und Middelhagen mit ihren Stärken in den Mittelpunkt gerückt.

Es wurden drei Themen und die drei Farben definiert. Thiessow, aber auch Lobbe und Klein Zicker stehen für das Meer, Gager sowie Alt Reddevitz und Mariendorf für die Natur, Middelhagen sowie auch Groß Zicker für die Tradition. Alle Orte vereine als zentrales Element das abgebildete Windschöpfwerk, das als unverwechselbare Landmarke für die ganze Region Mönchgut stehe. Dass „Rügen“ zum neuen Logo mit dazugehört, ist für die Tourismusmanagerin selbstverständlich: „Rügen ist als Marke wertvoll, jeder sollte sich unter diese Dachmarke stellen.“

Trotzdem: „ Mönchgut“ stehe auf dem Logo bewusst in Blockschrift, „Das ist ein Statement. Wir wollen komplett durchstarten und zeigen, dass wir nicht mehr die Kleinen hier hinten in der Ecke sind, sondern eine große Gemeinde“, so Lichtenauer. Diese hat jetzt immerhin 9400 Gästebetten, also deutlich mehr als die benachbarten Ostseebäder. Vor allem Individualtouristen zieht es in die Ferienwohnungen und -häuser und besonders auf die insgesamt fünf Campingplätze in Thiessow, Gager, Lobbe, Alt Reddevitz und Surfoase Thiessow.

Millionen-Marke bei Übernachtungen knacken

Im vergangenen Jahr wurden im Gemeindegebiet 800 000 Übernachtungen gezählt. Auch mit dem verzögerten Saisonstart wegen der Corona-Pandemie seien die Schlafplätze gut gefüllt – auch wegen des aktuell boomenden Campingmarktes. „Ich glaube, dass wir in diesem Jahr sogar die Millionen-Marke knacken“, ist Franziska Lichtenauer optimistisch.

Ein wichtiges Element der neuen Werbestrategie sei auch das neue Urlaubsmagazin, das Ende des Jahres erscheinen wird. Darin werden neben vielen Insider-Tipps auch Geschichten von Einheimischen zu lesen sein. So kommen beispielsweise Fischer Thomas Koldevitz aus Gager oder der Macher der Mönchgut-Keramik Thom Wilcke aus Middelhagen zu Wort.

„Wir stellen Menschen vor, die man treffen kann oder bei denen man heimische Produkte erwerben kann, um Mönchgut als Urlaubsziel, aber auch als Lebensort darzustellen“, so Lichtenauer. Einen tollen Blick in die Landschaft können Neugierige jetzt rund um die Uhr genießen. Auf dem Lotsenturm in Thiessow wurde eine neue Webcam installiert, die zudem 360-Grad-Bilder via Mediapaket auch auf die Fernsehgeräte bringt.

Aufwand für Gastgeber enorm reduziert

Einen großen Schritt in die Zukunft geht die Gemeinde Mönchgut jetzt in Sachen Kurkartenabgabe. Sie hat die digitale Kurkarte eingeführt, die sich Gäste schon vor ihrem Urlaubsantritt auf ihr Smartphone laden und die Kurtaxe dann online bezahlen können. Damit werde der Aufwand für die Gastgeber und die Kurverwaltung enorm reduziert.

Die Testphase mit sieben Gastgebern und zwei Gewerbetreibenden sei bereits gestartet. Tourismusmanagerin Franziska Lichtenauer wünscht sich eine Erweiterung für die kommunalen Parkplätze. Der Parkschein könnte dann zum Beispiel ganz bequem per App vom Strand aus verlängert werden. In der Hansestadt Stralsund wurde ein solches digitales Parkticket gerade eingeführt.

Von Gerit Herold