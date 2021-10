Gager

Silvio Glaß muss doch den Hammer nehmen. Vorführeffekt. Gerade beim Fototermin geht diese alte Lampe besonders schwer ab. Der Elektromeister aus Groß Zicker steht sicher auf der Leiter und montiert die Leuchte schließlich mit wenigen Handgriffen ab. Dann schraubt er eine neue Straßenlampe an. Es ist die zwölfte, die in der Boddenstraße in Gager gewechselt wird.

Damit ist die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik in Gager und Groß Zicker (Gemeinde Mönchgut) gestartet. Bis Ende November sollen insgesamt 208 neue Lampen in den beiden Orten installiert und dafür rund 70 Meter Kabel neu verlegt werden.

Deutlich weniger Betriebskosten

Die alten Straßenlaternen stammen aus den 90er Jahren. Lediglich die alten Lampenkörper werden abmontiert und durch neue ersetzt. Die robusten und kompatiblen Zinkmasten bleiben erhalten, so Glaß. Die neuen Leuchten seien „insektenfreundlich“. Sie haben keinen grellen, sondern einen warmweißen Ton. Die Installation der neuen Technik stößt auf großes Interesse. „Hier hat heute fast jeder angehalten und nachgefragt“, schmunzelt Glaß.

Die neuen Lampen werden dann künftig von 23 Uhr bis 5 Uhr automatisch auf die halbe Lichtstärke gedimmt. Früher wurde jede zweite Straßenleuchte aus Kostengründen nachts ausgeschaltet, in den Ortslagen geschehe dies mit allen. Jetzt könne laut Energieministerium der Stromverbrauch um rund 52 000 Kilowattstunden gesenkt und 28 Tonnen Kohlenstoffdioxid eingespart werden im Jahr. Gleichzeitig verringern sich die jährlichen Betriebskosten im Jahr um etwa 13 000 Euro. „Das ist schon enorm“, freut sich Bürgermeister Detlef Besch. In den anderen Orten würden die vorhandenen Lücken sowie kaputte Lampen nun Stück für Stück mit LED-Technik nachgerüstet.

Modernisierung kostet 195 000 Euro

„Es ist ein Fusionsversprechen, das wir jetzt einlösen“, erklärt Detlef Besch. Die Modernisierung der Straßenlampen in Gager und Groß Zicker kostet rund 195 000 Euro. Als die Gemeinde Mönchgut im Jahre 2018 aus den drei ehemaligen Gemeinden Middelhagen, Gager und Thiessow entstand, hatte sie beschlossen, dafür 170 000 Euro aus der Fusionszuwendung vom Land in ihren Haushalt einzustellen. Doch nun muss sie nur rund 120 000 Euro beisteuern. Das Energieministerium MV stellt nämlich eine Förderung in Höhe von 78 000 Euro zur Verfügung.

Dass die Maßnahme so zügig realisiert werden konnte, sei dem Engagement von Andreas Gröpler und Andreas Nitsch zu verdanken, lobte der Bürgermeister. Die beiden Gemeindevertreter hatten zusammen mit dem Tiefbauamt Mönchgut-Granitz die Planungen für das neue Straßenbeleuchtungskonzept vorangetrieben, was sich nicht problemlos gestaltete.

Im Jahre 2019 hatte man damit begonnen. Zuerst waren die ausgesuchten Lampen nicht klimaneutral, dann änderten sich die Zuständigkeiten in den Landesministerien und Corona kam noch dazu.

Dann hatten die Mönchguter Glück: Weil zwei Gemeinden wegen fehlender Eigenmittel in die Warteschleife rutschten, konnten sie quasi mit ihrem Projekt vorrücken. „Weil unsere Planung und Finanzierung stand“, weiß Andreas Gröpler.

Fusionsgeld floss auch in den Neubau der Turnhalle

Ursprünglich waren seitens des Innenministeriums des Landes 400 000 Euro für die Gemeindefusion zugesagt worden. Dieses Geld war in den 1,45 Millionen Euro teuren Neubau der Turnhalle an der Grundschule „Mönchgut“ in Gager geflossen. Die moderne Sportstätte war nach 13 Monaten Bauzeit ein halbes Jahr eher als geplant zum Schulstart im vergangenen Jahr eröffnet worden. Dann gab es vom Innenministerium weitere 400 000 Euro für die neue Gemeinde.

Neben dem Anteil für die neue Straßenbeleuchtung auf LED-Basis sind weitere 30 000 Euro für einen neuen Flächennutzungsplan der Gemeinde geplant. Die restlichen 200 000 Euro werden unter anderem verwendet, um vorhandene Schulden im Haushalt zu tilgen.

Von Gerit Herold