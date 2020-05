Mönchgut hat sein Wahrzeichen wieder: Windschöpfwerk Lobbe ist repariert

Lobbe

Es ist geschafft: Mönchgut hat seine Landmarke wieder. Das Windschöpfwerk in Lobbe (Gemeinde Mönchgut) wurde am Mittwoch wieder hergerichtet. Dazu wurde das reparierte Windrad wieder montiert, das ein Sturm im November 2018 stark beschädigt hatte. Damals war die rund zehn Zentimeter starke Sicherungsmutter am 20 Meter hohen Mast durch den starken Wind weggebrochen und die im Durchmesser knapp zehn Meter breite und über zwei Tonnen schwere Windrose zu Boden gestürzt. Viele Teile waren dabei kaputtgegangen. Von Totalschaden war die Rede.

Schnell war klar: Die Reparatur des über 100 Jahre alten technischen Denkmals wird sehr aufwendig und teuer. Viele Einheimische, Urlauber und Rügenliebhaber befürchteten, dass dieses Mönchguter Wahrzeichen für immer verschwinden könnte. Anfang April letzten Jahres waren die Überreste geborgen und am Standort gesichert worden. Da die Reparaturkosten für eine Fachfirma im sechsstelligen Bereich das Budget der Gemeinde gesprengt hätten, hatten sich drei Mönchguter bereiterklärt, die Flügel der zerdrückten Windrose in ehrenamtlicher Arbeit zu reparieren.

Auf optimale Witterung gewartet

Die Anspannung war groß, als um 8 Uhr die Arbeiten zur Montage starteten. Wird die Aktion glücken? Lange mussten die Verantwortlichen auf optimale Witterungsbedingungen warten. Zu starker Wind vereitelte bisher einen Anlauf. Nun gab es mit einer leichten Brise optimale Voraussetzungen. Trotzdem kein leichtes Unterfangen: Das Windrad musste von einem Kran vorsichtig waagerecht angehoben, in die Senkrechte gedreht und schließlich angedockt werden.

Die Mönchguter Mathias Lorenz, Bertholt Wulf und Hans-Dieter Tilly (v.l.) hatten die zerstörte Windrose repariert. Quelle: Gerit Herold

„Es ist eine richtige Präzisionsarbeit“, zollte Bürgermeister Detlef Besch den Beteiligten Respekt. Die vier Helden der Stunde: Berthold Wulf aus Groß Zicker, Hans-Dieter Tilly aus Göhren, Mathias Lorenz aus Middelhagen sowie Kranführer Holger Kasten von Krandienst Lange. Die drei Mönchguter Handwerker hatten vor Ort und in ihren Werkstätten geschweißt und geschraubt, um die Windrose wieder in Gang zu bringen. Um das Bauwerk langfristig zu erhalten, hatte die Gemeinde für seine Wiederherstellung die Regie übernommen. Dazu war das historische Schöpfwerk, das vorher dem Wasser- und Bodenverband Rügen gehörte, in das Anlagevermögen des kommunalen Eigenbetriebes Kurverwaltung übergegangen.

Über 14 000 Euro im Spendentopf

Um das über 100 Jahre alte technische Denkmal an der Landstraße zwischen Middelhagen und Lobbe rekonstruieren zu können, rief die Gemeinde Mönchgut vor einem Jahr zu Spenden auf und richtete eigens dafür ein Spendenkonto ein. Dies hatte sich schnell gefüllt auf aktuell 14800 Euro.

„Die Spendenbereitschaft war sehr groß. Viele Menschen aus der Region und von der Insel Rügen haben uns unterstützt. Das zeigt, wie hoch der Identifikationsfaktor ist. Aber auch viele Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet haben gespendet, die sich mit Mönchgut verbunden fühlen. Es gab Beträge von 50 Cent bis 1000 Euro“, weiß Bürgermeister Detlef Besch.

Gut die Hälfte des Geldes wurde für Material und die Arbeitsaufwandsentschädigung ausgegeben. Mit dem Rest soll der marode Zaun um das Schöpfwerk erneuert, Versicherungen finanziert und ein Puffer für Wartungsarbeiten vorgehalten werden.

Stürme beschädigten Windrose mehrfach

Im Jahr 1920 wurde das Lobber Schöpfwerk mit der Archimedischen Schnecke errichtet. Stürme hatten dem Windrad in der Vergangenheit schon mehrfach zugesetzt. Von 1996 bis 1997 wurde das Windschöpfwerk aufwendig rekonstruiert. Vor über zehn Jahren hatte ein Sturm die Windrose abermals demoliert. Auch Mitte November 2006 musste sie demontiert werden, weil mehrere Befestigungsschienen verbogen und gebrochen waren. Damit das Windrad künftig keinen großen Schaden mehr nehmen kann, sei die Konstruktion nun so geändert worden, dass sich das Rad nicht mehr voll mit dem Wind dreht.

Das Lobber Windschöpfwerk ist ein Stück regionale Zeitgeschichte und eine touristische Attraktion. Für Mönchguter ist die „Watermöhl“ noch mehr: Wenn sie nach dem Verlassen ihres Landstriches wieder heimkehren und sie erblicken, wissen sie: „Ick bin to Hus“.

Von Gerit Herold