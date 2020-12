Mönchgut

Nun ist es amtlich: Die Gemeinde Mönchgut hat die staatliche Anerkennung als Seebad erhalten. Das bestätigt das Wirtschaftsministerium des Landes. Damit kann sich die noch junge Gemeinde Mönchgut, zu der vor zwei Jahren das Ostseebad Thiessow und die beiden Erholungsorte Middelhagen und Gager/ Groß Zicker fusioniert sind, nun offiziell „ Ostseebad Mönchgut“ nennen.

Schritt zur gemeinsamen Identität

„Der Titel bedeutet uns als Gemeinde unheimlich viel, er ist ein weiterer Schritt in Richtung einer gemeinsamen Identität als eine Gemeinde. Er stellt alle Orte auf eine Ebene und ist Grundlage für eine qualitativ hochwertige und gesunde Tourismusentwicklung“, erklärt Tourismusmanagerin Franziska Gustävel.

Die Entscheidung über den positiven Ausgang des Anerkennungsverfahrens sei den Gemeindevätern inoffiziell schon bekannt gewesen. Die Empfehlung des Beirats zur Anerkennung sei bereits am 5. November gefallen. Mit der Zustimmung des Ministeriums wurde es nun auch amtlich. „Wir waren selbst von der schnellen Entscheidungsfindung überrascht, da wir um die langen Verfahren bei anderen Prädikatisierungsbestrebungen wissen“, so Gustävel. Die Gemeinde hatte den Titel im Mai dieses Jahres beantragt.

Die Freude über den positiven Ausgang sowie die schnelle Entscheidungsfindung sei das eine. „Aber die Urkunde schlussendlich zu rahmen und an die Wand zu hängen, ruft ein besonderes Gefühl von Freude und Stolz hervor“, so Gustävel. Die Anerkennungsurkunde kam per Post aus Schwerin. Meist wird sie durch den Minister übergeben. Aufgrund der Corona-Situation und in Absprache mit der Gemeinde habe man sich aber dazu entschlossen, das Dokument per Post zu versenden und keinen offiziellen Termin durchzuführen, erklärt Ministeriumssprecher Gunnar Bauer.

Neuer Imagefilm und neues Logo

So hat man auf Mönchgut auch keine Sektkorken knallen lassen. „Unter normalen Voraussetzungen hätten wir diesen Meilenstein natürlich gebührend gefeiert. Wir haben vielmehr ein wenig digital gefeiert“, so Gustävel. Das frisch gekürte Ostseebad hat in den sozialen Medien den neuen Imagefilm und das modifizierte neue Logo vorgestellt: aus „Mein Mönchgut“ wurde „ Ostseebad Mönchgut“. Mit dem Vorlauf, den man hinsichtlich des Anerkennungsverfahrens hatte, habe man im Hintergrund alle Kanäle auf Ostseebad umstellen können: Homepage, E-Mail Adressen, Visitenkarten, Urlaubsmagazin, Social Media Auftritte.

Auch Kritik über angestrebten Titel

„Die Reaktionen auf unsere online Bekanntgabe waren hervorragend: uns haben viele persönliche Nachrichten von Gästen und Gewerbetreibenden erreicht, die uns gratuliert haben. Die Interaktionen auf den Beiträgen waren die höchsten seit dem Start unserer Social Media Aktivitäten Ende März dieses Jahres“, freut sich die Tourismuschefin. Zu den ersten Gratulanten habe Bäderverband MV in Person von Annette Rösler gehört, die die Gemeinde während des gesamten Verfahrens begleitet habe. Weitere erste Gratulationen seien aus der Amtsverwaltung und den amtsangehörigen Kurverwaltungen eingetroffen.

Kurz vor der Anerkennung war in der Gemeinde Kritik aufgeflammt. Der Tourismus- und Gewerbeverein Mönchgut befand, dass der Titel „ Ostseebad“ die Identität des Landstriches Mönchgut verfälsche und beim Gast falsche Vorstellungen wecke.

Neue Wachtürme und Toiletten

Die wichtigsten Investitionen für das nächste Jahr werden bereits vorbereitet. Geplant sind insgesamt acht neue öffentliche Toiletten im Gemeindegebiet, die auf den drei Strandparkplätzen zwischen Lobbe und Thiessow, in Gager, Alt Reddevitz, Middelhagen, Groß Zicker, Thiessow entstehen sollen. Zudem werden an den Strandabschnitten Lobbe und Gager zwei neue Wachtürme für die Rettungsschwimmer gebaut. Das Investitionsvolumen beläuft sich dabei auf maximal 1,5 Millionen Euro. Über die Größe, Ausstattung und Finanzierung soll ab Januar in den politischen Gremien beraten werden.

68 Titel vergeben In Mecklenburg-Vorpommern hatten bisher 67 Städte und Gemeinden eine staatliche Anerkennung nach dem Kurortgesetz erhalten. Davon wurden sechs als Seeheilbad, zwei als Heilbad, vier als Luftkurort, zwei als Kneipp-Kurorte, 26 als Seebad und 37 als Erholungsort prädikatisiert. Einige Gemeinden tragen mehr als ein Prädikat, wie zum Beispiel Göhren auf der Insel Rügen. Diese Gemeinde ist sowohl Ostseebad als auch ein Kneipp-Kurort. Thiessow ist seit 1997 Ostseebad. 1994 wurde Middelhagen Erholungsort, 1995 Gager/ Groß Zicker. Die drei Gemeinden fusionierten vor zwei Jahren zur Gemeinde Mönchgut, die dieses Jahr die staatliche Anerkennung als Seebad beantragte.

Kurabgabesatzung wird geändert

Für die Zukunft werde die von Sellin, Baabe, Göhren und Mönchgut neu gegründete Infrastrukturgesellschaft Mönchgut-Granitz ( IMG) eine große Rolle spielen, mit der die vier Ostseebäder die Region gemeinsam vermarkten wollen. Langfristiges Ziel: eine Abgabe und eine Kurkarte für alle.

„Ich freue mich auf die neuen Möglichkeiten, die sich mit dieser neuen Gesellschaft für den gesamten Amtsbereich ergeben werden“, so Gustävel. „Die Kalkulation unserer Kurabgabe ist noch nicht abgeschlossen, wird jedoch Anfang nächsten Jahres durch die Ausschüsse und die Gemeindevertretung gehen. Das neue Jahr wird arbeitsreich starten, sowohl für die Einwohner als auch für die Gäste und die touristischen Leistungsträger bringt das neue Jahr viele positive Neuerungen“, blickt die Tourismuschefin voraus.

Im vergangenen Jahr wurden im Gemeindegebiet 800 000 Übernachtungen gezählt. Dort gibt es 1339 Einwohner und 9400 Gästebetten.

Von Gerit Herold