Mönchgut

Nach harscher Kritik des Tourismus- und Gewerbevereins „ Mönchgut“ an dem Weg der Gemeinde Mönchgut zum Ostseebad-Titel: Die Verantwortungsträger der Gemeinde stellen sich entschieden gegen die Position des 20 Mitglieder zählenden Vereins. Diese seien unhaltbar, nicht nachvollziehbar und destruktiv.

„Die Identifizierung der Gäste mit allen Orten des Gemeindegebietes als eine unverwechselbare touristische Destination wird verhindert und der Abschluss des Integrationsprozesses aller Bürger in das neue Gemeindegebiet gefährdet“, heißt es in einem Schreiben von Bürgermeister Detlef Besch, seinen Stellvertretern David Masuch und Mark Houben sowie Tourismusmanagerin Franziska Gustävel.

Ostseebad-Titel verfälsche Vorstellungen

Der Verein hatte moniert, dass der noch in diesem Jahr angestrebte Ostseebad-Titel die Identität des Landstrichs Mönchgut verfälsche und Vorstellungen wecke, die der Realität nicht standhielten. Da das künftige Ostseebad keinen klassischen Hauptort habe, der für die Prädikatisierung ein Kriterium ist, würden nun Eigenschaften in die einzelnen Orte hineinkonstruiert.

Zudem seien Einwohner, Touristiker und Gewerbetreibende bei dem Prozess nicht eingebunden. Auch sei bei der Fusion der drei Gemeinden Middelhagen, Thiessow und Gager vor zwei Jahren von einer Prädikatisierung der neuen Gemeinde keine Rede gewesen.

Prädikatisierung ist Zeil seit der Fusion

Dem widersprechen die Gemeindeväter ausdrücklich: „Die Prädikatisierung war und ist seit Stunde null Ziel der Gemeinde Mönchgut.“ Die Fusion sei nach einer bedeutenden Mehrheit im Ergebnis eines Bürgerentscheides beschlossen worden. Ziele, Absichten und Entwicklungsmöglichkeiten seien vor, während und nach der Fusion klar und transparent kommuniziert worden. Die Zustimmung der Bürger zur Fusion sei demnach auch eine Zustimmung zur angestrebten Entwicklung zu einem staatlich anerkannten Ostseebad.

Worskshops und Umfrage veranstaltet

Diese sei ein langwieriger Prozess – auch mit Diskussion und Kritik. Daher seien in mehreren Workshops vor der Corona-Pandemie touristische Leistungsträger, Einwohner und Gewerbetreibende eingeladen worden, um an diesem Prozess zu partizipieren. Ein erstes Meinungsbild der Einwohner sei per Umfrage im März eingeholt worden. Die Auswertung hätte gezeigt, dass lediglich 15 Prozent der befragten Bürger nichts von einer Anerkennung der Gemeinde als Ostseebad halten würden.

„Das Bild eines typischen Ostseebades besteht – wie jedes Klischee – im Sinne des Betrachters. Eine belebte Promenade über die gesamte Länge des Strandes, ein ausschließlich im Stil der Bäderarchitektur bestehender Ortskern sowie eine ausladende Einkaufsstraße sind kein Merkmal, welches Bäderverband und Wirtschaftsministerium fordern“, so die Bürgermeister und die Kurchefin.

Bündelung aller Stärken jedes Ortes

Nach einer Fusion sei es die wichtigste Aufgabe, die einst eigenständigen Gemeinden zu vereinen. Die Anerkennung zum Ostseebad sei im Entwicklungsprozess ein wichtiger Schritt in die gemeinsame Zukunft und müsse auf der Bündelung aller Stärken eines jeden Ortes im Gemeindegebiet basieren. Deshalb sei auch kein einzelner Ort als Mittelpunkt auserkoren. Man versuche, die jeweiligen Stärken unter eines der Attribute Natur, Tradition und Meer zu vereinen. Was jedoch nicht bedeute, dass der jeweilige Ort über keine weiteren Stärken verfüge. Man wolle die Zeit des „touristischen Gemischtwarenladens“ beenden, da nur eine konkrete Zielgruppenansprache langfristig erfolgreich sein kann, um die Bedürfnisbefriedigung der relevanten Zielgruppen in den Fokus zu rücken. Man müsse sich weder mit anderen Ostseebädern vergleichen, noch hinter ihnen verstecken.

Das Prädikat „ Ostseebad“ bekomme ein Ort anerkannt, der dem Gast unter anderem eine gut ausgebaute touristische Infrastruktur zu Erholungszwecken zur Verfügung stelle, über die nötige Gästebetreuung verfüge, die allgemeine Versorgung sicherstelle und ein touristisches Entwicklungskonzept vorlegt, das zukunftsfähig ist. Hinzu kämen Gutachten über Luftqualität, Immissionsbelastung sowie Klima.

Gast wird Orte auch als Ostseebad lieben

Auf Basis der Workshops und in enger Zusammenarbeit mit der Agentur Goldbutt Communications entstehe derzeit ein lebendiges und authentisches Marketingkonzept: mit dem neuen Logo und Corporate Identity stehe man für Nachhaltigkeit, Entschleunigung und Authentizität. Der ländliche Charakter und das, was das Mönchgut ausmacht, nämlich die Natur, die Tradition und das allgegenwärtige Wasser, werden mit dem Titel nicht verlorengehen, sondern vermehrt in den Fokus gerückt. Wer als Gast die einzelnen Orte der Gemeinde Mönchgut als Erholungsorte liebt, werde diese auch als Ostseebad lieben.

Ziel sei es nicht, zukünftig die Gästebetten aufzustocken und die Übernachtungen ins Unermessliche zu steigern, sondern einen gesunden Tourismus zu entwickeln. Dass in Zeiten von Corona die Übernachtungszahlen und Auslastungen im Vorjahresvergleich gestiegen seien und vermutlich die Millionenmarke erreicht werde, sei weder Dauerzustand noch Ziel.

Vereinschef hat Teilnahme an Sitzung abgesagt

Nach mehreren Gesprächen mit den Vorsitzenden des Tourismus- und Gewerbevereins haben Bürgermeister und Kurverwaltung angeboten, an einer Sitzung des Tourismus- und Gewerbevereins teilzunehmen. Diese wurde jedoch kurzfristig und ersatzlos vonseiten des Vorsitzenden abgesagt, heißt es abschließend.

Von Gerit Herold