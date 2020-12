Mönchguter Heimatabend: Traditionelle Lieder und Sänger gesucht

Baabe

Das Grobkonzept steht, das Drehbuch wird noch geschrieben: Mit dem nächsten Mönchguter Heimatabend wird der Schönheit der Halbinsel gehuldigt. „Wir besingen das Mönchguter Land“, verrät Otto Urbach, Kopf und Herz der schon traditionellen Veranstaltung, die es seit 2013 gibt. Neben Liedern und Gesang sollen auch Tänze und Filmmaterial zu einem unterhaltsamen, künstlerischen Gesamtwerk verflochten werden.

Auftritt um ein Jahr verschoben

Hinter den Kulissen wird dafür schon fleißig Material gesammelt. Margot Mandelkow, Ehrenvorsitzende der Mönchguter Museen und von Anfang an dabei, sowie Museumsleiterin Ellen Melzer seien dabei eine große Hilfe, so Otto Urbach. „Ich habe Stoff für drei Programme“, schmunzelt der 80-jährige Selliner Ehrenbürger, der bisher bei allen Heimatabenden die Regie führte und als künstlerischer Leiter wieder alle Fäden zusammenhält. Schon in den Siebziger- und Achtzigerjahren hat es unter der Regie von Otto Urbach ähnliche Abende gegeben. Diese Veranstaltungsreihe neu zu beleben, hatte Christian Fisch, Leiter der Mönchguter Trachtengruppe, vor sieben Jahren angeregt.

Wieder zwei Veranstaltungen geplant

Eigentlich sollte der nächste und inzwischen 5. Mönchguter Heimatabend im Spätherbst 2021 stattfinden und der Probenanlauf dazu langsam beginnen. Doch durch die Corona-Pandemie mit all ihren Regelungen und Ausfällen haben die Organisatoren entschieden, diesmal vom Zwei-Jahres-Rhythmus abzuweichen. Die nächste Veranstaltung findet deshalb erst 2022 statt. Denn eines ist jetzt schon klar: „Es wird wieder genau so aufwendig wie beim letzten Mal“, kündigt Otto Urbach an.

Ausverkaufte Vorstellungen im letzten Jahr

Im November letzten Jahres hatten rund 80 Tänzer, Schauspieler, Sänger und Musiker eine historische Mönchguter Hochzeit wie vor 150 Jahren turbulent und authentisch auf die Bühne im Baaber Haus des Gastes gebracht. Diesen 4. Mönchguter Heimatabend sahen über 350 Zuschauer bei zwei ausverkauften Vorstellungen. Die Vorbereitungszeit hatte gezeigt, dass ein Jahr kaum reicht. „Wir arbeiten ja mit Laien und brauchen eine lange Probezeit“, weiß Urbach. Viele Mitwirkende seien gerade auch in der Sommersaison in ihren Betrieben unabkömmlich und könnten nicht bei jeder Probe zur Verfügung stehen.

Mitstreiter für Gesangsgruppe willkommen

Geplant sind wieder zwei Vorstellungen in Baabe – aber diesmal in der Adventszeit. So beginnt das Programm auch mit Weihnachten, verrät Otto Urbach, der das erste Bild bereits fertig hat. Dabei wird auch die Sage erzählt, wie Rügen überhaupt entstanden ist. In dem zweistündigen Programm soll in unterhaltsamer Form auch Geschichtliches vermittelt werden. Persönlichkeiten der Halbinsel werden vorgestellt, ebenso die Fischerei und das Lotsenwesen. Dazu wird es auch Sequenzen des Defa-Dokumentarfilms aus den Achtzigerjahren über die Gager Fischerfamilien geben.

Geplant ist ebenso, aktuelle Luftaufnahmen einzubeziehen, die der Selliner Kameramann und Mediengestalter Nico Offermann gemacht hat. Neben den Mitgliedern der Mönchguter Trachtengruppe werden auch wieder die Lütten der Grundschule „Mönchgut“ in Gager als Akteure auf der Bühne stehen. Außerdem wird noch eine Gesanggruppe gegründet, die auftreten wird. Dafür gibt es schon einige Mitstreiter, interessierte Sängerinnen und Sänger sind aber noch herzlich willkommen.

Bisher nur ein Lied über Göhren entdeckt

Apropos: Die Suche nach traditionellem Mönchguter Liedgut gestaltet sich derzeit noch schwierig. „Wir haben bisher nur ein einziges Lied über Göhren finden können“, so Otto Urbach. Vielleicht schlummern noch irgendwo Schätze in alten Büchern oder Manuskripten, die es zu heben gilt. „Wir freuen uns über jeden Hinweis und jede Hilfe“, so Urbach. Der Musiker, der selbst schon zwei Mönchguter Lieder für Erwachsene und Kinder geschrieben hat, spielt mit dem Gedanken, einen Text des Mönchguter Lehrers und Heimatdichters Fritz Worm (1863–1931) zu vertonen.

