Hilfe aus Schwerin für das Göhrener Heimatmuseum: Das Land unterstützt mit fast 100 000 Euro zwei Vorhaben zur Neuausrichtung der musealen Einrichtung im Ostseebad. Auf Initiative des CDU-Landtagsabgeordneten Burkhard Lenz aus Lauterbach und seiner Fraktion wurde beschlossen, für die Projekte „Ausstellungskonzept für das Heimatmuseum Mönchgut“ eine Förderung von bis zu 50 000 Euro und für die „ Restaurierung der original Mönchguter Trachten sowie weiterer Ausstellungsstücke des Heimatmuseums“ eine Förderung von bis zu 45 000 Euro aus dem Strategiefonds zu gewähren.

Schrittweise Umsetzung des Konzeptes

„Das ist viel Geld, mit dem wir den Besuchern schon sichtbar etwas präsentieren können“, freut sich Kurdirektor Jörn Fenske. Der kommunale Eigenbetrieb Kurverwaltung ist Betreiber des Museums. Man werde das große Konzept zum Fortbestand der Mönchguter Museen als bedeutende kulturelle Einrichtungen nun splitten. Langfristiges Ziel ist es, das Heimatmuseum zu einem „Pommerschen Trachtenmuseum“ aufzubauen.

Neben der Mönchguter Tracht stehen die Belbucker Bauerntracht und die Weizackertracht im Fokus. Zudem ist eine Zusammenarbeit mit den polnischen Partnerstädten geplant. Im ersten Schritt wurde im Jahre 2016 das denkmalgeschützte Gebäude in der Strandstraße saniert und mit einem modernen Anbau versehen.

Arbeitsgemeinschaft „Museum“ gebildet

Zur Finanzierung einer Neuausrichtung wurde in diesem Jahr eine Arbeitsgemeinschaft „Museum“ gebildet, in der der Amtsvorsteher, die Bürgermeister und Kurdirektoren des Amtes Mönchgut-Granitz arbeiten. Im Rahmen einer Sondersitzung der AG „Museum“ mit dem Landtagsabgeordneten Burkhard Lenz sowie dem kulturpolitischen Sprecher der CDU-Fraktion, Bernhard Wildt, seien Fördermöglichkeiten erörtert worden, die auf Landesebene nun unterstützt würden.

Der Strategiefonds ist ein Instrument zur finanziellen Förderung besonderer Bedarfe, womit insbesondere wichtige Projekte unterstützt werden sollen, denen mit anderen Förderprogrammen nicht oder nicht ausreichend geholfen werden kann.

Derzeit wird im Heimatmuseum eine Sommerausstellung als zeitlich begrenzte Sonderausstellung gezeigt. Im Obergeschoss konnte aufgrund fehlender finanzieller Mittel bisher keine Ausstellung installiert werden. Zur nächsten Saison soll sich das ändern, kündigt Jörn Fenske an. „Wir haben jetzt die Förderantragsrichtlinien erhalten und füllen sie aus.“ Dazu werden die vorhandenen Unterlagen für die Neu- und Umgestaltung des Museums sondiert.

Erste Trachten schon restauriert

Der erste Teil der Mönchguter Trachten ist so gut wie ausstellungsreif. „Wir haben bereits selber Trachten für einen Mann, eine Frau und ein Kind restaurieren lassen“, so Fenske. Nun sollen Hochzeitstrachten folgen. Allerdings sei es schwierig, für die Restauration der Trachten Angebote zu bekommen. Als weitere Ausstellungsstücke sollen Kapitänsbilder aus dem Museumsbestand aufgearbeitet werden. Zudem soll den Besuchern der Weg „Schaf-Wolle-Flachs-Tracht“ nahegebracht werden.

Die aktuelle Sommerausstellung widmet sich vielen historischen Themen und gibt interessante Einblicke in die umfangreiche Sammlung der Mönchguter Museen, die ab den 1950er-Jahren von Museumsgründerin Ruth Bahls angelegt wurde. Viele Exponate werden erstmals gezeigt. Zu sehen ist auch wieder die „Mönchgut-Geologie“, die mit Unterstützung des Diplomgeologen und Autor Rolf Reinicke entstand und vor dem Museumsumbau abgebaut worden war. Die Schau ist noch bis Ende Oktober zu sehen und hat dienstags, donnerstags und sonnabends von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Seit dem 3. Juni hat auch das um 1700 erbaute Rookhus der Mönchguter Museen in Göhren geöffnet. Dafür sorgt der Museumsförderverein bis Ende Oktober immer mittwochs von 14 bis 17 Uhr sowie Mitarbeiter der Kurverwaltung freitags von 10 bis 16 Uhr.

Betreibersuche für Areal am Museumsschiff

Für das verwaiste maritime Areal am Museumsschiff „Luise“ am Göhrener Südstrand will die Gemeinde jetzt ein Interessenbekundungsverfahren einleiten, das am 1. September startet. Dabei soll einem künftigen Betreiber unternehmerische Freiheit gewährt werden, so Fenske. Beim seit Jahren geschlossenen Museumshof in der Strandstraße müsse noch eine sanierungsrechtliche Zielstellung erarbeitet werden, bevor man auf die Suche nach einem Betreiber gehen könne oder es selbst anpacken wolle. Das müsse die Gemeindevertretung dann entscheiden, so Fenske.

Von Gerit Herold