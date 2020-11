Mönchguter Museumshof kämpft ums Überleben

Göhren

Es ist geschafft: Der Walm der Scheune ist fertig. Wieder konnte ein kleines Mosaiksteinchen zum Erhalt des Göhrener Museumshofes gesetzt werden, das dem Engagement von freiwilligen Helfern zu verdanken ist. Um das Rohrdach auf der Scheune des historischen Gebäudeensembles im Wert von rund 3000 Euro zu reparieren, legten sich vier Mönchguter ins Zeug: Peter Mann stellte die Rüstung zur Verfügung, Uwe Hoth fuhr das Altrohr in einem Container ab, Herbert Dobelstein deckte die Dachfläche am Giebel mit der Hilfe von Klaus Klatt neu.

Auf dem Dach der denkmalgeschützten Museumsscheune war Herbert Dobelstein nicht zum ersten Mal für Reparaturen am Werk. Der 72-Jährige führt im Nebenerwerb das Rohrdachdeckerhandwerk und unterstützt seit vielen Jahren die Mönchguter Museen mit Rat und Tat. „Das Dach wurde das letzte Mal Ende der 60er-Jahre gedeckt“, weiß der Göhrener. Damals hatte die Gemeinde das Gehöft erworben und 1971 schließlich als Freilichtmuseum eröffnet.

Museumshof seit sechs Jahren geschlossen

Seit sechs Jahren ist der Museumshof in der Strandstraße allerdings geschlossen, weil Geld und Konzepte fehlen. Der kommunale Eigenbetrieb Kurverwaltung als Hausherr hatte die Bewirtschaftung des Komplexes zusammen mit der des maritimen Areals am Museumsschiff „Luise“ am Südstrand schon einmal ausgeschrieben. Dem Bewerber musste allerdings wieder abgesagt werden, wegen baulicher Mängel auf dem Museumshof, verursacht durch das DDR-Holzschutzmittel Hylotox. Voraussetzung für eine Nutzung ist eine sanierungsrechtliche Zielstellung. Dazu seien jetzt alle Gutachten fertig, informiert Kurdirektor Jörn Fenske auf Nachfrage. Es seien zwar ein bis zwei Bausünden vorhanden, aber die Probleme seien durchaus händelbar. Wie es weitergehen könnte, ist derzeit aber noch offen.

Vorbild Zuiderzee-Museum in Holland

Herbert Dobelstein hat eine Vision: „Auf dem Hof könnten sich ein oder zwei junge Familien ansiedeln, die statt Miete oder Pacht zu zahlen den Hof in Ordnung halten und mit ihm ihren Lebensunterhalt bestreiten.“ Vorbild sei das Zuiderzee-Museum im Fischerort Enkhuizen am Ijsselmeer in Holland, wo im Sommer Menschen in Trachten leben und arbeiten. „Es ist ja wahr, dass der Hof nicht mehr wie früher betrieben werden kann. Dort muss Leben rein“, so der Vorsitzende des Tourismus- und Finanzausschusses der Göhrener Gemeindevertretung. Auch ein Laden mit regionalen Produkten könnte eingerichtet werden.

Die Ansiedlung eines Handwerkers am Göhrener Musuemshof war vor einigen Jahren schon einmal zeitweise geglückt, erinnerte Jörn Fenske. Das Gebäude sei der Star, der keiner Ausstellung bedürfe. Es sollte so erhalten werden, wie es früher genutzt wurde. Zu dem früheren Hof eines Mönchguter Fischerbauern gehören neben dem Wohnhaus von 1850 auch ein Schweinestall, eine Stallscheune in Fachwerkbauweise, die in ihrem Kern auf die Zeit um 1680 zurückgeht und der sogenannte schwarze Schuppen. Die erste urkundliche Erwähnung des Gehöfts ist aus dem Jahr 1574 überliefert.

Dachdecken ist ein „Dauerbrenner“

„Die Rohrdächer müssen nach und nach alle erneuert werden“, weiß Herbert Dobelstein. Aber das Dachdecken sei „ein Dauerbrenner“ für die Gäste. „Ich werde das nicht mehr schaffen, aber ich würde das einem jungen Mann beibringen wollen“, so der Rentner. „Von solchen Leuten, die sich um ihre Heimat, ihre Identität kümmern, brauchen wir mehr. Ich möchte alle Mönchguter aufrufen, beim Erhalt dieses tollen Ensembles mitzuhelfen“, so Dobelstein. Man werde alle Baugewerke brauchen, damit das Wohnhaus wieder bewohnbar gemacht werden könne. „Es gibt Leute, die sagen: Was soll das noch, weg mit dem Scheiß. Das kostet doch nur Geld. Wenn wir jetzt nicht aufwachen, bleibt von der Schönheit Mönchguts und unserer Identität nichts übrig. Wenn es hier erst so aussieht wie überall, dann haben wir wirklich verloren“, meint Dobelstein.

Carola Weiß hat dem Museumsaufsteller wieder Farbe verliehen. Quelle: Peter Nimsch

Museumsaufsteller wieder restauriert

Der Museumsaufsteller vor der Restaurierung. Quelle: Peter Nimsch

Auch den Gestaltern Carola Weiß und Peter Nimsch aus Göhren liegen die Mönchguter Museen am Herzen. Carola Weiß ist Mitglied im Museumsförderverein. Eines Tages entdeckte sie einen alten Aufsteller in einem Geräteschuppen am Rookhus. Dieser stellt ein Mönchguter Trachtenpaar fast in Lebensgröße dar. Das Schild stand früher immer vor der musealen Einrichtung in der Thiessower Straße – als „Kundenstopper“.

„Er war kaputt, die Farben waren verblichen und abgesplittert“, so Peter Nimsch. „Uns tat das Aussehen leid und wir wollten dem Museum helfen.“ Das Paar betreibt eine Werbeagentur im Ostseebad. „Wir hatten den Aufsteller zur Restauration zu uns geholt und festgestellt, dass er so kaputt ist, dass wir erst mal einen Tischler zur Holzrestauration benötigen“, so Nimsch. Für diese Arbeiten habe sich sofort und ohne Honorar Joachim Teetz aus Göhren bereit erklärt.

Der restaurierte Museumsaufsteller. Quelle: Peter Nimsch

Carola Weiß hat den Aufsteller anschließend neu bemalt und versucht, dabei das Original zu erhalten. Nun ist das museale Werbeschild wieder ein wahrer Hingucker.

Das sind auch die restaurierten original Mönchguter Trachten, die im Heimatmuseum bald präsentiert werden sollen. „Ende des Monats treffen dafür drei neue Vitrinen ein“, freut sich Jörn Fenske. Finanziert werden diese vom Land. Schwerin unterstützt die Neuausrichtung der Mönchguter Museen zu einem „Pommerschen Trachtenmuseum“ und stellt für die Restaurierung der Trachten sowie eine neue Ausstellungskonzeption 100 000 Euro zur Verfügung.

Lesen Sie auch

Nach derzeitigen Planungen könnten die Trachten dann erstmalig vom 26. Dezember bis 2. Januar in Göhren gezeigt werden – wenn es die dann aktuelle Corona-Situation zulässt. Derzeit ist das Heimatmuseum geschlossen.

Drei Bewerber für Areal am Museumsschiff

Für das maritime Areal am Museumsschiff „Luise“ am Südstrand hatte die Gemeinde im September erneut ein Interessenbekundungsverfahren eingeleitet, dessen Frist am 31. Oktober endete. Dabei hat man einem künftigen Betreiber unternehmerische Freiheit in Aussicht gestellt. Drei Bewerbungen seien abgegeben worden, informierte Jörn Fenske. Über die werde die Gemeindevertretung im nächsten Schritt am 23. November nichtöffentlich beraten.

Von Gerit Herold