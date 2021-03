Mönchgut

Der berühmte Mediziner Rudolf Virchow (1821-1902) aus Hinterpommern machte sich zu Lebzeiten auch einen Namen als Prä- und Kulturhistoriker. Er sammelte bei seinen Rügen-Besuchen 1867 und 1886 unter anderem bei Augustenhof Flintspäne, Messer, Streitäxte und andere Objekte aus Feuerstein. Während seiner Wanderungen auf Mönchgut muss ihm die Tracht der dortigen Bewohner so sehr aufgefallen sein, dass er sich in den 1870er-Jahren für deren Aufnahme und Ausstellung in einem Berliner Museum engagierte.

Rudolf Virchow. Quelle: Repro André Farin

Im Jahr 1878 bemühte sich Virchow mit einer Eingabe beim preußischen Kultusministerium darum, eine nationale Abteilung für Trachten und Geräte im „Neuen Museum“ aufzubauen. Angeregt wurde er dabei durch die Ausstellung des wenige Jahre zuvor gegründeten „Nordischen Museums“ in Stockholm. Dieses besichtigte er 1874 und erlebte vier Jahre später die erfolgreiche Präsentation der Sammlung auf der Pariser Weltausstellung. Ganz motiviert wollte Virchow nun seine Idee umsetzen und ging davon aus, dass die „Gegenstände für eine solche Abteilung … trotz der fortschreitenden Industrialisierung noch in den deutschen Regionen vorhanden“ gewesen wären. Sein Vorstoß wurde seitens des Ministeriums jedoch nicht aufgegriffen, denn – so begründeten es die Ministerialbeamten – ein solches Vorhaben wäre wegen „unüberwindlicher Sammlungsschwierigkeiten“ nicht realisierbar.

Sammlungsreise für nationales Museum

Nachdem Virchows Anliegen abgelehnt worden war, trieb er in privater Initiative die Gründung eines nationalen Museums voran. Zu diesem Zweck regte er eine Sammlungsreise nach Mönchgut an, da er bei seiner Stippvisite 1886 festgestellt hatte, dass „Kleidung und Hausgerät von der Industrialisierung noch weitgehend unberührt“ waren. Für das Sammlungsvorhaben konnte er den jungen Stettiner Lehrer Ulrich Jahn engagieren. Dieser hatte zuvor in Pommern Befragungen zu Sagen und Volksglauben durchgeführt und seine Ergebnisse veröffentlicht. Als einen Geldgeber gewann Virchow den Geschäftsmann Louis Castan, der das Berliner Panoptikum besaß und sich für die Inselseltenheiten als Publikumsmagnet begeistern ließ.

Trachten waren Ausstellungsschlager

Das Panoptikum war eine Art Wachsfigurenkabinett, das mit dem von Madame Tussaud vergleichbar ist. Zwischen 1869 bis 1922 betrieben die Gebrüder Louis und Gustave Castan das Hauptgeschäft, das unter anderem Ableger in Köln, Frankfurt am Main und Dresden hatte. Für eine Ausstellung im Berliner Panoptikum trug der 25-jährige Ulrich Jahn Frauen- und Männertrachten sowie Gerätschaften und Gebrauchsgegenstände aus Fischerei und Hauswirtschaft zusammen. Ein Jahr nach der Rügen-Reise wurde die Mönchgut-Sammlung schließlich in der Großstadt präsentiert, weil hier auch die nötige Expertise für die Aufstellung der Trachtenfiguren vorhanden war. Die mit Trachten bekleideten Wachsfiguren wurden unter der Regie der Castan-Brüder zum Ausstellungsschlager, zum Beispiel 1891 auf der „German Exhibition“ in London und zwei Jahre danach auf der Weltausstellung in Chicago.

Ein Komitee für ein großes Museum

Die Berliner und Gäste der Weltstadt sorgten mit ihren zahlreichen Besuchen für einen Überraschungserfolg dieser Ausstellung. Davon begeistert rief Virchow 1889 ein Komitee ins Leben, um weitere Erwerbungen für einen noch größeren Fundus in einem eigens dafür eingerichteten deutschen Museum zu tätigen. Ihn unterstützten Mitglieder der Berliner „Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte“, Museumsdirektoren, Bankiers, Kaufleute und Juristen.

Das Mönchguter Beispiel sollte nun weitere Kreise ziehen, denn man ging davon aus, dass sich im gesamten deutschsprachigen Raum das Aufsuchen, Sammeln und Ausstellen der „vorindustriellen Kultur“ lohnen würde. Seinen „Rettungsgedanken“ teilte Virchow übrigens mit dem Mediziner Adolf Bastian, der aber mit seinen Expeditionen nach Übersee einen anderen Sammlungsgedanken verband. Er brachte mit seinen Kollegen fremdartige und exotische Objekte mit und wollte eher die Kultur der „schriftlosen Völker“ bewahren.

Ein Brustlatz aus Reddevitz

Weil Erfolg sprichwörtlich mehrere Väter hat, bot Kultusminister Gustav von Goßler im gleichen Jahr der Virchow-Gruppe seine Hilfe an. Er stellte sieben Räume im Erdgeschoss des „Palais von Kreutz“ in der Klosterstraße für eine museale Nutzung zur Verfügung. Im Oktober 1889 eröffnete Virchow mit seinen Freunden und Unterstützern hier das „Museum für deutsche Volkstrachten und Erzeugnisse des Hausgewerbes“.

Kein Geringerer als Ulrich Jahn leitete das Museum in den folgenden drei Jahren und war damit der erste Direktor der heute als „Museum Europäischer Kulturen“ bekannten Einrichtung. Mit 285 000 Exponaten zur „Alltagskultur und Popularkunst“ gehört das „Museum Europäischer Kulturen“ zu den größten Institutionen seiner Art. In der Online-Datenbank des Hauses (www.smb-digital.de/) finden sich einige Objekte von Mönchgut. Dazu gehören ein Brustlatz aus Reddevitz, ein Göhrener Schwingelblatt und ein Webkamm aus Kleinhagen.

Von André Farin