Mohsan Syed landete zufällig auf Rügen: „Ich bin sehr glücklich darüber“

Putbus

Mohsan Syed stammt aus Gujrat, einer pakistanischen Stadt in der Provinz Punjab. Er hatte eine schöne Kindheit. „Wir haben sehr viel Kricket gespielt“, erinnert er sich. In der Heimat studierte er Medizin und entschied im Jahr 1995, nach Deutschland zu gehen. Nach Aufenthalten in Berlin und Rostock kam er vor fünf Jahren auf Rügen an und betreibt seitdem in Putbus, gleich gegenüber dem Schlosspark, das Restaurant Shah-Baba, das auf der Insel gut bekannt ist.

„Ich liebe meine Stammgäste, sie ermöglichen es mir, auch im Winter aufzuhaben“, verrät der 43-Jährige, der in Garz wohnt, wo er ein Haus kaufte und eigenhändig renovierte. Seine Frau und die vier gemeinsamen Kinder leben weiter in Pakistan, um sich um die Senioren der Familie zu kümmern.

In der Freizeit arbeitet Mohsan Syed in seinem Garten und macht zuhause Kraftsport an den eigenen Geräten. „Dass ich hier angekommen bin, war Zufall – aber ich bin darüber sehr glücklich“, sagt er.

Von Christa Driest