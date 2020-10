Mountainbike auf Rügen gefunden: Wer vermisst sein Rad

Bergen

Ein Fahrrad vor ihrer Tür machte eine Anwohnerin der Stralsunder Straße in Bergen stutzig. Seit Dienstag, 20. Oktober, stand das Rad vor ihrem Haus in der Eigenheimsiedlung. Am Mittwoch, 21. Oktober, um 9.30 Uhr wandte sie sich dann an das Polizeihauptrevier in Bergen.

Straftat kann ausgeschlossen werden

Die Polizisten konnten zumindest eine Straftat ausschließen. Denn in den zurückliegenden Tagen wurde kein Fahrrad als gestohlen gemeldet, dessen Beschreibung auf das herrenlose Rad aus der Stralsunder Straße passt.

Rad wartet im Fundbüro auf Eigentümer

Dabei handelt es sich um ein oranges Mountainbike, welches die Beamten nun in das Bergener Fundbüro brachten. Dort kann sich der Eigentümer sein Rad abholen, muss allerdings auch nachweisen, dass es sich um sein Rad handelt.

Sprechzeiten Fundbüro der Stadt Bergen: montags von 9 bis 12 Uhr, dienstags von 9 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 17.30 Uhr, donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 15.30 Uhr

Von Anja Krüger