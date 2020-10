Die Insel Rügen bekommt ihre eigene Edition des weltweit bekannten Brettspiels Monopoly. OZ-Leser sind aufgerufen, ihre Anregungen einzubringen, und können jetzt per Umfrage auch bei der Gestaltung mitentscheiden.

An der Seebrücke in Sellin gefiel es Mr. Monopoly sehr. Eine Sehenswürdigkeit, die unbedingt in der Rügener Version des beliebten Brettspiels vorkommen sollte, wie er meint. Quelle: Sandra Koster