Immer wieder sorgt in der Natur verstreuter Müll für Ärger bei Anwohnern, Wanderern und Behörden. Auf größtes Unverständnis stoßen dabei liegengelassene Essensreste und Verpackungen, vor allem dort, wo Menschen offenbar ein Picknick veranstaltet haben, weil es besonders idyllisch ist. Regelmäßig erreichen daher auch die OSTSEE-ZEITUNG Beschwerden und Bilder von Einheimischen und Urlaubern, die sich über derartige Hinterlassenschaften auf Rügen ärgern.

So konnte Corinna Schaak aus Altenkirchen ihren Spaziergang in der Schaabe nicht genießen. „Ich lief durch den Wald und war erschrocken, wie zugemüllt unser schöner Kiefernwald wieder war“, sagt sie. „Nicht allein, dass die Natur aufs Gröbste geschädigt wird, auch die Tiere des Waldes fressen den Unrat, welchen gedankenlose Leute dort hinterlassen haben.“ Solche Menschen würde sie gern fragen „Muss das sein?".

Rügens Südwesten ist Naherholung für Stralsunder

Ähnlich sieht es Maren Hirsch aus Moordorf. Die Mutter unternahm gemeinsam mit Kindern und Hund einen Spaziergang um den Kreidesee von Berglase. Auf der kleinen Halbinsel, die in das Gewässer ragt, fand sie ein Pop-Up-Zelt, das bis an den Rand überwiegend mit Grill- und Camping-Müll zugestopft war. Ob der Zustand den Behörden wohl bereits bekannt sei und ob das vielleicht wegen des boomenden Inlandstourismus aktuell ein besonderes Problem auf der Insel darstelle, fragte sie sich. „Die Jugendlichen, die da Party machten, wussten auch nicht, wer das war“, hätten sie zumindest behauptet. Die offenbar ortskundigen Jugendlichen hätten versichert, ihre Picknick-Abfälle immer wieder mitzunehmen.

In diesem Zelt bei Berglase sammelten Camper Picknickreste. Quelle: Maren Hirsch

Die Abfallablagerungen am Kreidebruch seien inzwischen mitsamt Zelt vom Bergener Ordnungsamt entfernt worden, weiß Ute Fährmann, die in der Landkreisverwaltung für Abfallfragen zuständig ist. Insgesamt hätten in dem Bereich die Müllablagerungen zwar nicht nennenswert zugenommen, wohl aber das wilde Campen. Auch nutzen offenbar immer mehr Stralsunder den Südwesten der Insel zur Naherholung. Wie bereits auf Drigge oder Zudar finden sich auch in dem Waldstück um den Kreidesee bei Berglase häufig Autos mit Stralsunder Kennzeichen. Reiter ärgern sich über zugeparkte Wege und Motorradfahrer erreichen das Ufer bequem auf zwei Rädern. An Biwakplätzen werden offene Feuer entfacht und anschließend Decken oder Textilien hinterlassen.

Rücksichtslosigkeit gegen Mensch und Natur

Aber auch die Bäderküste bleibt vom Müllproblem nicht verschont. „Die Schattenseiten des Tourismus in Sellin“ macht Einwohner Maik Peltzer jeden morgen am Hauptstrand des Ostseebades aus. „Müllberge und überquellende Müllbehälter können die Mengen an Abfall nicht mehr auffangen“, sagt er. „Täglich bemühen sich die Arbeiter der Gemeinde zwar redlich, die Spuren von Vandalismus, Fressorgien und Partyexzessen zu beseitigen.“ Bei denen möchte er sich ausdrücklich bedanken. Es sei aber frustrierend, mit ansehen zu müssen, wie Strandbesucher, Einheimische wie Urlauber, ihren Müll am Strand hemmungslos und ohne Rücksicht auf die Natur entsorgen. „Freiheitswille um jeden Preis“, scheint dem Selliner die Ursache für solch verantwortungsloses Benehmen zu sein.

Die Reste einer Party am Strand von Sellin Quelle: Maik Peltzert

Dazu passe auch das Verhalten im Straßenverkehr, findet Maik Peltzer. „Genauso rücksichtslos, wie einige Menschen gegenüber der Natur sind, ist man auch auf den Straßen. Rasen im Ort, Parken auf Gehwegen und in Kreuzungsbereichen ist Alltag in Sellin. Der Stärkere setzt sich halt durch.“ Der Selliner vermisst Kontrollen durch Amt oder Polizei und fragt: „Wann findet ein Umdenken in der Politik statt? Und wann nehmen die Kommunen diese Probleme ernst?“

Bergen-Rotensee: Zeugen gesucht

Tatsächlich scheinen den Behörden in manchem Fall die Hände gebunden. So lässt sich bereits seit Jahren der Eigentümer der verfallenen ehemaligen Rinderanlage in Klein Kubitz nicht ermitteln. In ihrer Not hatten Anwohner schon Hilfe bei Umweltminister Till Backhaus ( SPD) gesucht. „Das ist der größte Schandfleck der Insel“, findet der Ummanzer Fischer Detlef Diedrich.

Die ehemalige Rinderanlage von Klein Kubitz wurde zur Mülldeponie. Quelle: Uwe Driest

In einem weiteren Fall bittet Ute Fährmann die Bevölkerung um Hinweise. An beiden Enden der Likedeeler Straße von Bergen-Rotensee werde zur Zeit nahezu einmal wöchentlich Sperrmüll abgeladen. Wer die Täter dabei beobachtet, wird gebeten, sich unter 03831-357-3155 oder ute.faehrmann@lk-vr.de oder der Polizei zu melden.

