Müllcontainerbrand im „Strandpark Baabe“

Baabe

Zu einem Brandeinsatz im „ Strandpark Baabe“ mussten die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr Baabe in den frühen Morgenstunden am Mittwoch ausrücken. Die Brandschützer waren gegen 4.02 Uhr alarmiert worden, dass in dem Ferienhausgebiet auf dem ehemaligen Campingplatz Müllcontainer brennen.

Als die Kameraden am Einsatzort eintrafen, waren zwei Mülltonnen schon fast runtergebrannt und eine dritte angrenzende Tonne beschädigt. Die Abfallbehälter standen in einer mit Holz umzäunten Müllbox. Weiterhin hatten zwei Kiefern Feuer gefangen. Durch die starke Hitze war auch eine Straßenlaterne in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die Löscharbeiten gestalteten sich nicht ganz einfach. „Wir hatten eine lange Wegstrecke und mussten rund 300 Meter Schlauch bis zum nächsten Hydranten verlegen allein für die Wasserversorgung“, informiert Oberfeuerwehrmann Michael Czechan. Die Baaber Wehr war mit insgesamt zehn Kameraden am Brandort. Der Einsatz konnte gegen 5.15 Uhr beendet werden. Zur Brandursache können bisher noch keine Angaben gemacht werden.

Es war der 33. Einsatz der Feuerwehr Baabe in diesem Jahr.

Von Gerit Herold