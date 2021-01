Müller-Bau Grimmen: Bauhandwerk mit Nachwuchssorgen

Grimmen

Ein bisschen wehmütig war es dann schon, als Lutz Reichelt (63) den großen Präsentkorb und einen kleinen Umschlag seines Chefs Christian Müller entgegennahm. Der Poggendorfer verabschiedet sich jetzt nach sechseinhalb Jahren aus dem Grimmener Unternehmen Müller-Bau Massivhaus GmbH.

Nachwuchs fehlt

„ Lutz Reichelt reißt eine Lücke in der Firma. Darüber sind sich Christian Müller und seine Mutter Sigrid Müller – in der Verwaltung des Unternehmens tätig – einig. Überall im gut 40-köpfigen Betrieb sei er eingesetzt gewesen, erzählt Christian Müller. „Vor allem als Maurer“, ergänzt Reichelt. Aber nicht nur seine Stelle müsse ersetzt werden. Generell sei es schwer, Nachwuchs für den Handwerksbetrieb zu finden.

Christian Müller (r.) verabschiedet Lutz Reichelt als langjährigen Mitarbeiter. Quelle: Almut Jaekel

„Wir bauen vor allem schlüsselfertige Einfamilienhäuser in unserer vorpommerschen Heimat, sanieren aber auch“, erzählt Müller. Auf Usedom und Rügen und rund um Grimmen. Ihm sei es wichtig, dass seine Angestellten abends wieder bei ihren Familien sein können und sich auch Überstunden in Grenzen halten. Aber die Nachfrage von Bauherren sei gut, „wir können gute Löhne zahlen“, sagt er.

Investitionen in die Mitarbeiter

Warum sich scheinbar kaum jemand für die Baubranche interessiere, können weder Christian Müller noch Sigrid Müller nachvollziehen. „Wir haben hier gute Arbeitsbedingungen, arbeiten mit moderner Technik. Die körperliche Arbeit auf dem Bau ist in den vergangenen Jahren so viel leichter geworden“, werben sie.

„Wenn wir erfolgreich sein wollen, gelingt uns das nur mit guten und gut geschulten Mitarbeitern und gutem Werkzeug“, sind sie überzeugt und investieren deshalb nicht nur in Technik, sondern auch in die Weiterbildung der Mitarbeiter. Einheitliche Arbeitskleidung, mit der die Beschäftigten sich mit der Firma identifizieren und die vor der Witterung schützt, gehört ebenso zu Müller-Bau wie zum Beispiel regelmäßige Sommerfeste für die gesamte Familie – zumindest in Nichtcoronazeiten.

Dennoch bleiben die Bewerbungen auf offene Stellen aus. Maurer, Dachdecker, Zimmerleute, Trockenbauer, auch Quereinsteiger – alles was zum Bau gehört, werde gesucht. Nicht nur in ihrer Firma, wissen Müllers. Auch die angebotenen Ausbildungsplätze könnten zuletzt nicht mehr besetzt werden. Gegenwärtig lernen vier Azubis bei Müller-Bau das Bauhandwerk, ein weiterer ist gerade fertig geworden.

„Vielleicht müssten auch die Eltern ihre Kinder motivieren, wieder eher einen solchen Handwerksberuf zu ergreifen?“, überlegt Sigrid Müller. „Das hat doch immer noch Zukunft und unsere Auftragsbücher sind voll.“ Sigrid Müller: „Wir vermissen auch, dass Schüler zu uns kommen und sich bewerben. Sogar Schülerpraktika sind selten geworden.“

Erfolg: Azubiticket ab Februar

Nach Angaben der Arbeitsagentur beschäftigt das Bauhauptgewerbe im Landkreis Vorpommern-Rügen aktuell 3330 Menschen – in etwa 200 Betrieben. Viele davon sind allerdings Ein-Mann-Firmen. Uwe Ambrosat, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Rügen-Stralsund-Nordvorpommern, bestätigt, dass die Bauwirtschaft im Kreis Vorpommern-Rügen bisher gut durch die Corona-Krise gekommen sei. Der Trend zum Immobilieneigentum halte an, sagt er.

Die Nachwuchsförderung sieht auch er als Aufgabe und Problem an. Positiv sei das Azubiticket, das ab Februar greifen soll und mit dem vielleicht Jugendliche sich eher für das Bauhandwerk entscheiden. Für einen Euro am Tag können sie dann den öffentlichen Nahverkehr landesweit nutzen. „Jetzt müssen wir sehen, dass dieser Erfolg kommuniziert und von den Betrieben eingesetzt wird,“, sagt er und wünscht sich, dass sich die Betriebe an den verbleibenden Kosten von 365 Euro im Jahr beteiligen sich und sie zumindest teilweise übernehmen. Mit Imagekampagnen versuche man außerdem, den Nachwuchs zu begeistern. Für Zimmerer, Dachdecker, Maurer, Straßenbauer, Betonbauer gebe es auf kleinem Niveau durchaus positive Signale.

Junge Leute gesucht

Auch Lutz Reichelt, der nun aus seinem Berufsleben ausscheidet, hofft für seine Branche auf guten Nachwuchs. Ein wenig will er die Firma ab und an noch unterstützen, aber generell sollten junge Leute ran, findet er, der sich selbst künftig auf Haus und Hof konzentrieren möchte. Auch Kinder und Enkelkinder und das Angeln sollen wieder mehr in den Vordergrund rücken.

„Ich habe schon immer auf dem Bau gearbeitet, habe Maurer gelernt und war anschließend meist im Tiefbau tätig, erzählt er. Bis er zur Grimmener Firma Müller-Bau kam. Auch hier müssen die Bauarbeiter bei Wind und Wetter raus. „Aber das Familiäre hier im Betrieb ist schon etwas Einmaliges“, sagt Lutz Reichelt, warum ihm der Abschied schwerfällt. Es habe in seiner Berufskarriere einige Betriebe gegeben, in denen er sich bei Weitem nicht so wohl gefühlt habe. „Das Klima unter den Kollegen und auch mit dem Chef stimmt bei Müller-Bau. Das werde ich vermissen“, wirbt Reichelt für „seine“ Firma.

Von Almut Jaekel