Münchener genießt das Meeresklima auf der Insel Rügen

Putbus

Im Sommer 2016 zog Manfred Jezek mit seiner Frau nach Putbus. Zuvor hatte das aus Bayern stammende Paar bereits mehr als zehn Jahre lang die Urlaube auf Rügen verbracht. „Die Stadt München wurde immer voller, wir fühlten uns dort nicht mehr wohl – also sind wir nach meiner Pensionierung an die Ostsee gezogen und genießen hier das Meeresklima“, sagt der 66-Jährige. Er ist gelernter Kunsthandwerker und arbeitete fast 40 Jahre lang im Deutschen Museum in München.

Der Vater einer 36-jährigen Tochter war bereits in der Heimat neben seinem Beruf ehrenamtlich aktiv: „Ich habe in München mit psychisch Kranken gearbeitet und Reisen organisiert.“

Suche nach Ehrenamt im Natur- und Umweltschutz

Auch im neuen Zuhause möchte Manfred Jezek seinen Beitrag leisten: „Ich interessiere mich seit jeher für Natur- und Umweltschutz und suche in diesem Bereich nach einem Ehrenamt“, verrät er. Wenn es die Zeit erlaubt, fährt der aktive Pensionär Motorrad, liest viel und liebt es, in seinem Garten zu entspannen.

Von Christa Driest