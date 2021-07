Rügen

Sie sind gerade jetzt im Sommer heiß begehrt, doch schwer zu finden: freie Campingplätze in Mecklenburg-Vorpommern. Dabei wollen viele Reisende nur zu gern mit dem Wohnmobil oder Van an der Ostsee-Küste urlauben oder ihr Zelt an der Seenplatte aufschlagen. Camping boomt – und das nicht erst seit Corona.

Bislang mussten sich Platz-Suchende in der Hochsaison die Finger wund telefonieren oder auf gut Glück einen Campingplatz ansteuern. Damit ist nun Schluss. Ein neues Portal bietet freie Plätze in MV buchstäblich auf einen Klick.

So funktioniert’s: Auf der Online-Plattform www.campfindo.de können User verschiedene Suchkriterien, wie die Urlaubsregion oder den Anreisetermin, definieren. Sie können auch auswählen, ob der Wunsch-Platz familien- oder hundefreundlich ist, Extras wie Wellness oder Bootsverleih bietet und wie er in der Sterne-Bewertung abschneiden soll. Dann auf „Suchen“ klicken und schon listet Campfindo alle Campingplätze und Zeltlager auf, die die Suchanfrage erfüllen, und wie viel freie Stellflächen sie aktuell bereithalten.

Problem-Löser für Urlauber-Ansturm

Die Suchmaschine sei gewissermaßen „aus der Not heraus geboren“, erzählt Stefan Burkhardt. Nachdem der dritte Corona-Lockdown beendet war, seien die Campingplätze regelrecht überrannt worden. „Sobald es hieß, hier kann wieder Urlaub gemacht werden, war alles sofort belegt.“ Der Rüganer betreibt zusammen mit Edgar Dombrowski den Campingplatz Drewoldke in Altenkirchen auf Rügens Halbinsel Wittow. Auch sie haben sich vor Anfragen urlaubsreifer Camper kaum retten können, als der Tourismus in MV wieder loslegen durfte. „Wir hatten 300 E-Mails am Tag und das Telefon stand nicht mehr still“, schildert Burkhardt.

Stefan Burkhardt betreibt den Campingplatz Drewoldke in Altenkirchen auf der Insel Rügen. Quelle: privat

Ob an der Küste oder im Binnenland: So wie Burkhardt ging es nahezu allen Platzbetreibenden im Land. Die riesige Nachfrage sorgte auch für Probleme. „Viele Gäste waren frustriert, weil sie in dieser Zeit auf den Plätzen oft niemanden erreichen konnten oder von Platz zu Platz fahren mussten, weil überall alles belegt war“, erinnert sich Stefan Burkhardt, der Vorstandsmitglied im Landesverband der Campingwirtschaft Mecklenburg-Vorpommern ist. In Kooperation mit dem Branchenverband hat Burkhardt das Pilotprojekt Campfindo maßgeblich mitentwickelt. „Wir wussten, wir brauchen ein System, mit dem die Leute ohne viel Aufwand tagesaktuell sehen können, wo es noch freie Stellflächen gibt und wo sie zielgerichtet hinfahren können.“

Von der Suchmaschine zum Buchungsportal

Campfindo kann über den Webbrowser genutzt werden und ist auch als App für Android- und iOS-Smartphones verfügbar. Das Portal ist für User kostenfrei und auch Campingplatzbetreibende müssen aktuell nichts zahlen, um freie Plätze zu bewerben. Nur etwas Zeit müssen sie investieren: Aktuell werden freie Kapazitäten jeden Morgen von Hand eingepflegt. Doch die Programmierer tüfteln bereits an einem Update. Die Reservierungssoftwares, die die meisten Campingplätze in Deutschland verwenden, sollen das bald automatisch erledigen, kündigt Stefan Burkhardt an. Außerdem soll Campfindo künftig nicht nur Suchmaschine, sondern auch Buchungsportal sein, auf dem User sich ihren Traumplatz reservieren können, sagt Stefan Burkhardt.

Vom Informatiker zum Platzbetreiber

Der auf Mönchgut lebende Unternehmer betreibt seinen Campingplatz mit gut 300 Stellplätzen seit 2002. Dabei wollte er sich ursprünglich gar nicht in der Outdoor-Urlaubsbranche, sondern online verwirklichen. Stefan Burkhardt ist gelernter Informatiker. Das Gastgeber-Gen aber liegt ihm im Blut. „Mein Vater war viele Jahre Platzwart auf einem Campingplatz in Göhren. Da hab ich ihn früher oft begleitet.“

Als dann für den Campingplatz Drewoldke ein neuer Pächter gesucht wurde, bewarb sich Stefan Burkhardts Familie und erhielt den Zuschlag. „Ich kam frisch vom Wehrdienst, wollte mich selbstständig machen als Webdesigner.“ Dann habe ihn sein Vater gefragt, ob er nicht Lust hätte, den Platz vom angestaubten DDR-Image zu befreien und neu aufzubauen. Der damals 21-Jährige nahm die Herausforderung an. Ein, zwei Jahre habe er den Job machen wollen, erinnert sich Burkhardt. „Daraus sind jetzt schon fast zwanzig geworden“, sagt er und lacht. Inzwischen stromert schon sein „Nachfolger“ über den Platz. „Mein Sohn ist gerade sechs Jahre alt geworden, für ihn ist Zelten ein großes Abenteuer.“

Damit andere auf seinem Platz ihren Urlaub genießen können, verzichtet Stefan Burkhardt auf Ferien. Vor sechs Jahren sei er das letzte Mal verreist – mit dem Wohnmobil nach Spanien. Wann er zur nächsten Reise aufbrechen kann, weiß der Rüganer noch nicht. Auch das Ziel ist offen. Wo in Deutschland er einen freien Platz finden könnte, verrät ihm bald Campfindo. „Unser Ziel ist es, das Projekt bundesweit auszurollen.“

Campingland MV 86 Campingplätze listet der Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland (BVCD/MV) für Mecklenburg-Vorpommern auf. Die Branche ist laut Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) der größte Wachstumstreiber für Tourismus im Land. Die Campingbranche in MV verzeichnete im Corona-Jahr 2020 mit 5 570 239 gezählten Übernachtungen einen Anstieg von 9,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. MV ist demnach nach Bayern das zweitbeliebteste Reiseziel für Camper in Deutschland. Auch für die Urlaubssaison 2021 rechnet der BVCD/MV aufgrund des derzeitigen deutschlandweiten Campingbooms sowie internationaler Reisebeschränkungen wieder mit einer starken Nachfrage.

Von Antje Bernstein