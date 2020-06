Müssen Fußballer aus Dreschvitz bald auf das Duschen verzichten?

Dreschvitz

Keine guten Aussichten für die Fußballer vom Dreschvitzer SV: Der Verein kommt nicht um die geänderte Gebührenverordnung vom Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (Zwar) herum und muss deutlich mehr für das Abwasser bezahlen. Doch die Fußballer haben kaum Geld in der Vereinskasse und nur wenig Förderer in der Hinterhand.

„Wir stehen vor einem großen Problem. Ohne finanzielle Unterstützung können wir diese Summe nicht stemmen. Die Existenz des Vereins hängt an einem seidenen Faden“, sagt der Vorsitzende Bernd Leistikow. Müssen die Spieler ab sofort auf das Duschen verzichten, um weiter Fußball spielen zu können?

Anzeige

Überarbeitete Gebühren

Zum Hintergrund: Grundstücksbesitzer auf der Insel Rügen werden rückwirkend zum 1. Januar 2019 mit überarbeiteten Gebühren für abflusslose Sammelgruben zur Kasse gebeten. Grundlage dafür war der Beschluss der Verbandsversammlung vom Zwar vom 13. November 2019. Hierbei wurden die Gebühren für abflusslose Sammelgruben mit Trinkwasseranschluss mit einer Grundgebühr von 500 Euro pro Jahr sowie einer Mengengebühr (Trinkwassermenge gleich Abwassermenge) in Höhe von 7,95 Euro pro Kubikmeter eingestuft.

Weitere OZ+ Artikel

Bernd Leistikow hatte am Freitag zu einer Mitgliederversammlung geladen. Nach dem coronabedingten Ausfall des Spielbetriebes in der Rückrunde sollte jetzt die neue Saison geplant werden. „Am gleichen Tag lag das Schreiben vom Zwar im Briefkasten. Alle Mitglieder waren geschockt, als ich ihnen von der Forderung berichtet habe“, so der Vorsitzende.

Statt 17 Euro im Monat, wie der Verein bis dato für Wasser und Abwasser zahlen musste, soll er nun 56 Euro aufbringen. Doch Geld hat er nicht, auch nicht die Gemeinde. Sie kann finanziell nicht unter die Arme greifen. So ist der Vorsitzende beispielsweise vor fünf Jahren mit 1500 Euro in Vorleistung gegangen, als ein neuer Rasentraktor angeschafft werden sollte. „Zum Glück haben sich noch Sponsoren gefunden, die Geld dafür geben wollten“, sagt er.

Hohe Abgaben an Verbände

Bernd Leistikow rechnet vor: Bei 31 Mitgliedern ergeben sich 2600 Euro pro Jahr aus den Beiträgen. Eine andere Einnahmequelle hat der Dreschvitzer SV nicht, zahlt aber dafür regelmäßig Abgaben, wie an den Landesfußballverband (300 Euro), Kreissportbund (280) und 250 Euro an den Kreisfußballverband. „Hinzu kommt, dass wir bei jedem Heimspiel den Schiedsrichter bezahlen müssen. Zusammen mit Kreide für die Linien und Benzin für den Traktor sind das durchschnittlich 70 bis 80 Euro. Elf Heimspiele haben wir pro Saison, plus Pokalspiele“, sagt er. Das Geld ist damit aufgebraucht.

Die Mannschaft zu Beginn der Saison: Die Spieler treten in der Kreisliga an. Quelle: privat

Einen Widerspruch will der Verein erstmal nicht stellen. Dies würde auch keinen Erfolg bringen. „Hinsichtlich der Zahlungspflicht gibt es klare Regeln. Zunächst hat ein Widerspruch keine aufschiebende Wirkung. Die Zahlungspflicht bleibt bestehen“, so der Zwar-Sprecher Reinhard Litty.

Bernd Leistikow stellte am Dienstag den Antrag auf Aussetzung der Vollziehung. „Wir wollen mit dem Vorstoß in die Öffentlichkeit nicht den Zwar angreifen. Wir wollen damit aufzeigen, dass kleine Vereine wie der Dreschvitzer SV vor argen Problemen stehen, wenn sie solche Summen stemmen müssen. Wir wollen doch nur Fußball spielen“

Trinkwasserverbrauch und Abwasseranfall gering

Der Zwar gibt dem kleinen Verein aber Hoffnung. Sportvereine mit vergleichbarer Konstellation wie die des Dreschvitzer SV, nämlich dass ein Fußballplatz an das Trinkwassernetz angeschlossen ist und das anfallende Schmutzwasser in eine abflusslose Grube geleitet wird, dürfte es laut Zwar nicht allzu häufig geben. „Vorliegend sind Trinkwasserverbrauch und Abwasseranfall sehr gering. Der Platz selbst wird aus Kostengründen nicht bewässert. Hier ist die geforderte Jahresgrundgebühr in Höhe von 500 Euro das Problem. Denkbar ist auch hier nur eine individuelle Billigkeitslösung zur Abmilderung von besonderen Härten“, sagt Reinhard Litty.

Der letzte Erfolg der Dreschvitzer: der Sieg beim Hallenturnier am 15. Februar 2020 beim SV Neuenkirchen. Quelle: privat

Dies könne nur im Einvernehmen mit der Verbandsversammlung erfolgen. „Wie diese sich angesichts der Vielzahl der Widersprüche abschließend positionieren wird, vermag ich nicht zu sagen. Derzeit dominiert das Breitbandthema die Diskussion. So wird es sicherlich erst im August wieder Thema werden.“

280 Widersprüche eingegangen

Derzeit sind mehr als die Hälfte der Bescheide widersprochen worden. Wohn- oder Ferienhäuser, die keinen Abwasseranschluss haben, befinden sich überwiegend im ländlichen Raum. Anders als in kanalisierten Bereichen brauchten hier bislang keine Unterzähler (Gartenzähler) zur Absetzung von Wasser, welches beispielsweise zur Grundstücksbewässerung verwendet wird und damit nicht zu Abwasser wird, installiert werden. Durch die Anwendung des Frischwassermaßstabes ohne einen solchen Zähler wird alles Trinkwasserwasser zu Abwasser. Darauf beziehen sich die meisten der bislang knapp 280 eingegangenen Widersprüche (bei circa 400 Ausgangsbescheiden).

Bernd Leistikow sitzt vor dem Gebührenbescheid vom ZWAR. Die Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge reichen nicht mehr aus, um damit sämtliche Rechnungen zu bezahlen. Quelle: Mathias Otto

„Wir werden Wege finden, wie in diesen Fällen unter verständnisvoller Berücksichtigung aller Umstände verfahren wird. Deshalb werden die Widersprüche derzeit nicht beschieden“, so Litty. Den Widerspruchsführern werde der Eingang bestätigt. Die Bearbeitung erfolge dann unter Würdigung der Umstände des Einzelfalls und nur für das Gebührenjahr 2019.

„Deshalb empfehle ich den Betroffenen für die Zukunft den Einbau eines Gartenzählers“, sagt der Zwar-Sprecher. Am 29. Juni hat Bernd Leistikow einen Termin beim Zwar vereinbart. Dann will er den Ernst der Lage des Dreschvitzer SV vortragen.

Lesen Sie auch hier

Von Mathias Otto