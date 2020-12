Sassnitz-Mukran

Aller guten Dinge sind drei. Nach den beiden Kreuzfahrtschiffen „ Viking Sun“ und „ Viking Star“ machte auch die „Viking Sky“ im Fährhafen von Mukran fest. Damit liegen drei der insgesamt neun Kreuzfahrtschiffe der Reederei Viking Ocean Cruises in dem Rügener Hafen.

Weil aufgrund der Corona-Krise der Kreuzfahrtmarkt zusammengebrochen ist, sind die Unternehmen auf der Suche nach einer geeigneten Unterkunft für ihre Schiffe. Sassnitz bietet eine sichere und eisfreie Unterbringung der Luxusliner im Winter. Die unter norwegischer Flagge fahrenden Schiffe wurden im Hafen jeweils mit einer Mindestbesatzung von 100 Mitarbeitern aufgenommen.

Schoko-Weihnachtsmänner als kleine Freude

Weil auch deren Landgang ausfallen muss, haben Mitglieder des Vereins „Port Sassnitz-Mukran“ in den vergangenen Tagen 500 Schokoladenweihnachtsmänner und Stollen an sie verteilt. „Wir wollten den Seeleuten in dieser Situation eine kleine Freude bereiten“, sagt der Vereinsvorsitzende Harm Sievers.

„Egal ob Frachtschiff, Offshore-Serviceschiff oder Kreuzfahrtschiff – mit dieser kleinen Geste möchten wir allen Crewmitgliedern zeigen, dass sie zwar an Bord bleiben müssen, wir aber trotzdem an sie denken. Sie sind es, die mit ihrer Arbeit auch den internationalen Frachtverkehr weiterhin am Laufen halten, und sie machen einen großartigen Job. Vielen Dank an alle, die ihre ohnehin schon schwere Arbeit nun auch noch unter erschwerten Bedingungen verrichten müssen.“ Damit ist auch die Besatzung des derzeit zwischen den Kreuzfahrern liegenden Massengutfrachters „ Ivory Gull“ gemeint, der unter der Flagge von Liberia fährt.

Im Fährhafen wird es eng

Die Reederei Viking Ocean Cruises hatte bereits frühzeitig nach Beginn der Corona-Pandemie begonnen, Kreuzfahrten zu stornieren. Durch die Absagen befinden sich die Kreuzfahrtschiffe nun im sogenannten „Cold Lay-Up“, was bedeutet, dass nur die nötigsten Bereiche an Bord im Betrieb gehalten werden und der Anteil der Crewmitglieder auf das absolut notwendigste Maß heruntergefahren wurde.

Die auf jedem Schiff etwa hundert Besatzungsmitglieder kommen auch aus Indien und von den Philippinen. Als Nicht EU-Bürger dürfen sie das Schiff nicht verlassen und müssen an Bord bleiben, bis der Betrieb wieder aufgenommen wird.

Im Kreuzfahrt-Betrieb versorgen auf jedem der Schiffe 480 Besatzungsmitglieder die mehr als 900 Passagiere. Die Reederei befördert jährlich mehr als sechs Millionen Menschen auf allen Schiffen.

Nun wird es bis auf weiteres weder Hochsee- noch Flusskreuzfahrten geben. Wegen der jeweils 228 Meter langen Schiffe wird es derzeit eng im Fährhafen. Zudem werden derzeit Bauarbeiten an der Nordmole durchgeführt.

Von Uwe Driest