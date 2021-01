Mukran

Fährverkehr, Kreuzfahrtgeschäft, Knotenpunkt der neuen Seidenstraße: In Mukran passiert mehr als der Umschlag von Rohren für die russische Erdgaspipeline Nord Stream 2, durch deren Bau und die daraus folgenden Sanktionsandrohungen der USA auch der Standort auf Rügen in den Schlagzeilen steht. Der aktuelle Stand der wichtigsten Projekte im Fährhafen:

Kreuzfahrtgeschäft : 40 Anläufe sind das Ziel

Nach jahrelanger Pause will Mukran hier wieder angreifen. „Wir hatten für 2020 schon 15 feste Anläufe geplant, dann kam Corona“, sagt Fährhafen-Geschäftsführer Harm Sievers. „Wir sind mit den Reedereien aber weiter in engem Kontakt und arbeiten schon an der Saison 2022. Dafür zeichnen sich 20 Anläufe ab“, kündigt Sievers an. „Rügen ist ein attraktives Ziel“, meint der Hafenchef. Mittelfristig sollen es deshalb 40 Anläufe pro Jahr sein. Damit würde sich Sassnitz-Mukran landesweit zur Nummer zwei im Kreuzfahrtgeschäft aufschwingen – deutlich hinter Rostock, aber vor Wismar.

Da Mukran Port neben dem Fährhafen Mukran seit April auch den Stadthafen in Sassnitz betreibt, böten sich für Kreuzfahrer nun gute Synergien an. Sievers: „Die kleineren Clubschiffe können in Sassnitz mit Stadtzugang anlegen, die richtig großen Pötte kommen nach Mukran, von wo die Passagiere dann in die Orte geshuttelt werden müssen.

Fähren: Bald zweites Schiff auf Schweden-Linie?

Nachdem die Reederei Stena Line im April 2020 die 111 Jahre alte Königslinie zwischen Sassnitz und Trelleborg aufgab, fand der Fährhafen schnell Ersatz für eine Schwedenverbindung. Die FRS Reederei aus Flensburg eröffnete im September die neue Rou

te Sassnitz– Ystad, musste sie aber im Oktober wegen des Lockdowns schon wieder schließen. „Die Corona-Pandemie hat bei uns für einen enormen Einbruch des Fährgeschäfts gesorgt“, räumt Geschäftsführer Sievers ein. Die Passagierzahlen von 2019 (438 000) seien 2020 um 75 Prozent gesunken.

Mukran Port ist aber optimistisch für dieses Jahr: „Die neue Schwedenlinie ist für unsere Gäste interessanter als die alte, weil man nur 2,5 Stunden fährt anstatt vier wie früher bei Stena Line und weil sie auf den deutschen Markt abgestimmt ist. Heißt: Man kann morgens nach Schweden fahren und abends zurück“, verdeutlicht Sievers. Zahlenmäßig könne FRS ähnlich so viele Passagiere befördern wie früher Stena Line. Zwar nehme der eingesetzte Katamaran mit 700 Gästen nur halb so viele auf wie die Stena-Fähre. Weil FRS aber zwei Mal am Tag fahre, werde das aufgefangen. „Wir hoffen, dass die Reederei bei guter Nachfrage noch ein zweites Schiff einsetzt. Dann könnten wir bei den Passagierzahlen sogar deutlich wachsen“, sagt Sievers.

Der gut nachgefragte Verkehr auf der Bornholm-Linie werde seiner Meinung nach stabil weitergehen, wenn der Lockdown endet. Die Verbindung ins russische Ust Luga ruht grundsätzlich auch unabhängig von der Pandemie. Ob sie wieder aufgenommen wird, sei noch nicht entschieden.

Windkraft: 300 dauerhafte Arbeitsplätze realistisch

Nachdem die Windparks Arkona und Wikinger von Mukran aus realisiert wurden, erwartet Harm Sievers in den nächsten Jahren weitere Aufträge durch neue Projekte. „Für die neuen Windparks Baltic Eagle und Parkwind mussten wir bei der Anlageninstallation zwar Rønne den Vortritt lassen, aber in der Ausschreibung um den Fundamentbau sind wir noch“, verdeutlicht der Hafenchef.

Er rechnet damit, dass ab 2024 weitere Windparks in der Ostsee gebaut werden: „Sowohl vor Rügen als auch vor der polnischen Küste. Wir werden da am Ball bleiben, weil wir hier alle logistischen Voraussetzungen für den Bau haben“, betont Sievers. Durch die Servicestationen für Wikinger und Arkona seien 110 dauerhafte Industriearbeitsplätze auf Rügen entstanden. Im Sommer kämen für die Wartung noch mal 50 Stellen hinzu.

Es sei wichtig für die Insel, dass es nicht nur im Tourismus Jobs gebe. Sievers hält es für realistisch, dass in Mukran bei weiteren Zuschlägen für Windparks mittelfristig 300 dauerhafte Windkraft-Arbeitsplätze entstehen.

Tourismus: Ausflugsfahrten nach Polen

Durch den Betrieb des Sassnitzer Stadthafens will sich Mukran neben dem Thema Kreuzfahrt künftig auch stärker der Ausflugsschifffahrt widmen: „Zu den bekannten Fahrten Richtung Rügener Kreideküste wollen wir mit Partner Routen nach Hiddensee, Usedom oder ins polnische Stettin und Kolberg entwickeln.

Hafenausbau: Vertiefung auf fast 15 Meter

Für insgesamt 30 Millionen Euro soll ab diesem Frühjahr der Fährhafen ausgebaggert werden – von 12,95 Metern auf 14,50 Meter Tiefe. Zudem soll die Anzahl der Liegeplätze um vier auf insgesamt 16 erhöht werden. „Wir reagieren damit auf die erhöhte Nachfrage und die Entwicklung, dass die Schiffe immer größer werden. Um konkurrenzfähig zu werden, müssen auch wir wachsen“, sagt Harm Sievers.

Das Jahr 2020 sei insgesamt trotz Corona gut verlaufen: „Klassisch in Tonnage skizzieren können wir diese Entwicklung nicht, da wir ja in vielen Bereichen unterwegs sind“, erläutert der Geschäftsführer. Aber beim klassischen Stückgut wie Getreide oder Baustoffen habe man mit 1,5 Millionen Tonnen über dem Vorjahr gelegen. Hinzu kamen 16 000 Containereinheiten, die über die neue Seidenstraße von Mukran Richtung China transportiert wurden. Weiterer Umschlag wurde aus Projektgeschäften der Branchen Offshore, Automotive, Anlagenbau und Energie erzielt.

Neue Seidenstraße : Starker Start trotz Pandemie

Die Revitalisierung der historischen Handelsroute nach Asien sei im ersten Jahr deutlich besser gestartet, als er gehofft habe, sagt Harm Sievers: „Wir haben im März 2020 ja mitten in der Corona-Pandemie nach Testläufen 2019 mit dem regelmäßigen Verkehr begonnen. Seitdem rollen pro Woche unter Einbeziehung des Seeweges von Mukran ins russische Baltijsk acht Züge nach China und zurück.“

Gleisanlagen mit russischer Breitspur Mukran ist der größte Eisenbahnfährhafen Deutschlands und der einzige, der in Mitteleuropa auch über Gleisanlagen der russischen und finnischen Breitspur verfügt. Die DDR baute den Fährhafen im Osten Rügens 1986 als eines ihrer letzten großen Verkehrsprojekte, vor allem um die Wirtschaftsbeziehungen mit der Sowjetunion zu stärken. Über eine starke Fährverbindung sollten Güter ins damals zur UdSSR gehörende und heute litauische Klaipėda geschafft werden, auch um für den Transport den langen und durch Transit­gebühren kostspieligen Landweg zu umgehen. Heute ist Mukran der drittgrößte deutsche Ostseehafen nach Rostock und Lübeck. Er firmiert unter Mukran Port, gehört zu 90 Prozent der Stadt Sassnitz und zu 10 Prozent dem Land Mecklenburg-Vorpommern. Für die Gaspipeline Nord Stream 2 wurden hier gut 90 000 Stahlrohre ummantelt und größtenteils schon umgeschlagen. Auch für die polnisch-dänische Leitung Baltic Pipe werden hier die Rohre verladen. Anlaufpunkt für viele Touristen ist der Hafen wegen seiner Fährverbindungen nach Schweden und Bornholm.

Mukran Port habe in dieser Zeit ein leistungsfähiges Netzwerk zu den deutschen Industriezentren und sogar bis Rotterdam aufbauen können. Partner dabei: die Bremer Reederei, die Bahnoperator GmbH und die Eisenbahngesellschaft Potsdam. Die Zuverlässigkeit der Transporte von Industriegütern über Schiene und Wasser habe die Auftraggeber überzeugt, während der Luftverkehr krisengebeutelt war.

„In diesem Jahr sollen weitere Landterminals in China entstehen, außerdem ist es uns nun gelungen, die seeseitige Anbindung nach Skandinavien über den Hafen Karlshamn als Einstieg in die neue Seidenstraße zu etablieren. Der erste Ganzzug aus Schweden wird am 25. Januar in Mukran erwartet und per Seeweg nach Baltijsk mit weiteren Containern weitergeleitet“, kündigt Harm Sievers an. Transportiert werden auf der Seidenstraße vor allem technische Bauteile für die Industrie.

Industriegebiet: Noch viel Potenzial bei Auslastung

Bislang werden die 200 Hektar Industriefläche in Mukran nach Geschmack von Harm Sievers noch zu wenig von produzierenden Firmen genutzt. „Das Gute ist: Wir haben jetzt alle Eigentumsfragen mit der Deutschen Bahn geklärt. Uns gehört das ganze Gelände und so können wir es jetzt auch besser vermarkten.“ Der Geschäftsführer hofft, dass sich dort Firmen ansiedeln, die im Bereich der „neuen erneuerbaren Energien“ wie Wasserstoff forschen.

Von Alexander Loew