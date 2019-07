Prora

Überraschung beim Spaziergang: Als Wolfgang Frank am Freitag in Prora hinter der roten Mauer in Richtung Mukran unterwegs war, entdeckte er einen verrosteten Gegenstand. Was auf den ersten Blick wie eine Bombe aussah, hatte sich schnell als solche entpuppt. Aber auch viel Baumaterialien und Glasscherben liegen in diesem Abschnitt. Vereinzelt wächst sprichwörtlich Gras über die Sache.

„Richtig gehandelt“

„Die Munition lag im ausgesiebten Material. Dieses wurde im vergangenen Jahr in die Dünenlandschaft hinter der roten Mauer eingebracht“, sagt der Spaziergänger aus Prora. Die Polizei bestätigt diesen Fund. „Die Munition steckte zum Teil im Sand. Mitarbeiter des Munitionsbergungsdienstes haben das Geschoss beim Begutachten ohne Sprengkopf vorgefunden. Es handelte sich dabei um eine Hülse, die mit Erde gefüllt war“, sagt Stefanie Peter, Sprecherin der Polizeiinspektion Stralsund.

Da keine Gefahr durch die Munition bestand, konnte sie von den Beamten selbst geborgen werden. „Der Mann hat richtig gehandelt. Wenn der Verdacht eines Munitionsfundes besteht, sollte man es nicht berühren, um sich in Gefahr zu bringen. Stattdessen ist es ratsam, sofort die Polizei zu verständigen, die sich dann mit dem Munitionsexperten in Verbindung setzt“, sagt sie.

Bereich wurde aufgeschüttet

Außer der Munition liegt hier aber noch mehr begraben. Dieser Bereich wurde in den vergangenen Monaten um mehr als einen Meter mit Erde aufgeschüttet. „Dinge, die hier nicht hergehören. Fast auf jedem Quadratmeter in Strandnähe steht man auf grobem Gestein sowie Teilen aus Kunststoffrohren und Teer-Platten. Von den unzähligen Glasscherben jeglicher Größe ganz zu schweigen“, sagt Wolfgang Frank.

Der Prora-Block IV wird derzeit saniert. Der aufgefüllte Sand-Bereich an der roten Mauer stamme aber nicht von den Bauarbeiten an seinem Block, sagt der zuständige Geschäftsführer der Bauart GmbH Thomas Helm. „Der Anblick hat uns auch verwundert. Dieses Grundstück gehört uns aber nicht, der aufgeschüttete Sand kommt nicht von uns“, versichert er. Seine Beobachtungen hat er bereits der Gemeinde mitgeteilt.

Lediglich die einzelnen Haufen, die parallel zum Block verlaufen, stammen von den aktuellen Arbeiten. „Diese werden demnächst aber wieder entfernt“, sagt er. Das Grundstück vor der roten Mauer soll zum Block III gehören, zur Inselbogen Immobilienmanagement GmbH & Co. KG. „Hier hat aber keiner Baureste hingekippt“, sagt Geschäftsführerin Katrin Hoffmeister.

Landkreis prüft den Fall

Unklar ist, wer verantwortlich ist. Vom Bauamt der Gemeinde gab es im vergangenen Jahr auf einer Gemeindevertretersitzung in der Einwohnerfragestunde die Antwort, dass es sich bei der Aufschüttung zwischen Block III und IV um eine genehmigte Baumaßnahme gehandelt hat. Das Umweltamt habe Bodenproben entnommen, diese geprüft und freigegeben. „Der Boden darf dort offiziell gelagert werden“, sagte damals Bauamtsleiterin Romy Guruz.

Das Staatliche Amte für Landwirtschaft und Umwelt (StALU) habe in diesem Bereich nicht die Möglichkeit, einzugreifen. „Da es sich bei der Düne nicht um eine Küstenschutzanlage im Sinne des Landeswassergesetzes handelt, ist das StALU als Wasserbehörde nicht zuständig“, sagt der Amtsleiter Matthias Wolters, „hier ist es der Landkreis als Ordnungsbehörde.“ Geldbußen bis 50 000 Euro drohen, sollten Dünenbereiche mutwillig zerstört oder verändert werden. Der Landkreis ist informiert und prüft derzeit den Fall.

