Gummanz

Wenn auf Rügen jemand mit Badeschuhen in die Ostsee geht, dann in der Regel nur an Abschnitten, an denen der Meeresboden besonders steinig ist. Die Chance, hier auf einen Seeigel zu treten, geht gegen null. Vor knapp 70 Millionen Jahren hätte das noch anders ausgesehen. Dort, wo sich heute die Ostsee befindet, tummelten sich am Boden des damaligen Kreidemeeres unzählige Stachelhäuter. In der Gegenwart sind ihnen die Fossiliensammler auf der Spur. Einen versteinerten Seeigel zu finden, zählt zu den Sternstunden im Sammlerleben. Das Kreidemuseum in Gummanz präsentiert seit dem Osterwochenende in einer Sonderausstellung erstmals alle Seeigel-Arten, die in der Rügener Kreide zu finden sind.

„Fast alle“, schränkt Manfred Kutscher ein. Er zählt zu den Gründungsvätern des Museums und ist seit Jahrzehnten aktiver Sammler. Gemeinsam mit dem Museumsleiter Dr. Peter Dietrich und ehrenamtlichen Mitstreitern des Fördervereins für den Nationalpark Jasmund sowie Freunden des Kreidemuseums hat er die Schau auf die Beine gestellt. 28 verschiedene fossile Seeigel-Arten sind derzeit auf Rügen nachgewiesen. „Davon zeigen wir in dieser Sonderausstellung 26.“ Der Vertreter der 27. Seeigel-Art ist als Versteinerung wenig ansehnlich und schlecht zu erkennen, so dass die Ausstellungsmacher sich entschlossen, ihn nicht in einer der Vitrinen zu zeigen. Von dem 28. Rügener Seeigel, einer kleinen Salenia-Art, wurde bisher leider nur ein Exemplar auf der ganzen Insel gefunden.

Versteinertes Skelett

Ansonsten sind die Gummanzer Museumsfreunde bei den Sammlern mit ihrem Anliegen auf offene Ohren gestoßen – zur Begeisterung vieler anderer Hobbysammler von Fossilien und Geschieben. Mancher völlig ahnungslose Strandspaziergänger wüsste gar nicht, wonach er an Rügens Küste suchen sollte und was er finden könnte. Das erfährt er in der Ausstellung. Wer schon etwas gefunden hat und nicht sicher ist, um was es sich dabei handelt, kann seinen Fund mit denen in den Vitrinen vergleichen.

Nur einen Teil der dort präsentierten Ausstellungsstücke erkennt der Laie sofort als versteinerten Seeigel. Wobei: „Genau genommen handelt es sich in den meisten Fällen ja nur um eine Versteinerung des Seeigel-Skeletts“, sagt Manfred Kutscher. Die alles überziehende äußere Haut oder andere Weichteile findet man nur an lebenden Exemplaren. Das, was auch jemand ohne Fossilienkenntnisse relativ leicht als Seeigel erkennt, entsteht dadurch, dass das Gehäuseinnere des Skeletts mit Feuerstein oder Kreide verfüllt wurde. Wie in einem Gussverfahren bleibt so nach einer Zerstörung des Skeletts ein Steinkern erhalten, auf dem sich die Abdrücke des Seeigel-Gehäuses finden.

Von faustgroß bis mikroskopisch klein

Andere Überreste von Seeigeln erkennt nur der Eingeweihte. Bei einer Art ist das versteinerte Gehäuse herzförmig, andere wieder sind so winzig, dass man sie als Fossilien nur unter der Lupe oder dem Mikroskop an ihrer speziellen Struktur erkennt – und dann auch nur der Fachmann. „Im Allgemeinen sind den Sammlern fünf fossile ‚Seeigel-Arten‘ bekannt“, sagt Manfred Kutscher. „Wir wollen mit dieser Schau die Vielfalt zeigen“, ergänzt Peter Dietrich, „denn viele Hobbysammler haben etwas gesehen, das einer Versteinerung ähnelt, aber keine Idee, worum es sich dabei handeln könnte.“ Sie müssten keine Bücher wälzen oder sich mit lateinischen Fremdwörtern rumplagen. Im Museum bekomme jeder Besucher das leicht verständlich erklärt, versichert Kutscher. So soll es in Gummanz beispielsweise während der Dauer der Sonderausstellung mehrere Bestimmungstage speziell für Seeigel-Fossilien geben.

Warum ausgerechnet die Seeigel? Manfred Kutscher schmunzelt. „Weil die für jeden Sammler das Highlight sind. Noch schöner geht es eigentlich nicht.“ Der markante Stachelhäuter, den es schon vor 500 Millionen Jahren auf der Erde gab, ist sozusagen der Prototyp eines Fossils. „Den erkennt man leicht, auch ohne viel Vorwissen.“ Deshalb ist er auch Teil des Logos des in Europa einmaligen Kreidemuseums.

Eiszeit brachte Gestein nach Rügen

Andere Überreste von Lebewesen lassen sich nicht so leicht einordnen. Manfred Kutscher zeigt in einer weiteren Vitrine auf längliche Gebilde in einem Stein. „Wurmröhren“, sagt er zur Erklärung, ein wunderschönes Fossil – jedenfalls im Auge des Fachmanns. „Aus Sicht der meisten Sammler ist das nicht attraktiv. Deshalb findet man es in den Sammlungen ziemlich selten.“ In der Sonderschau sind sie ebenso zu sehen wie Armfüßer, Moostierchen und Ammoniten, die allesamt auf Rügen entdeckt wurden.

Das gilt auch für die anderen geologischen Funde. Die stammen zu 100 Prozent von der Insel beziehungsweise sind am Ende ihrer Reise hier gelandet. Viele verschiedene Steine, von den Fachleuten Geschiebe genannt, wurden mit unterschiedlichen Eisströmen nach Rügen transportiert. Je nachdem, woher der Strom kam und wohin er sich bewegte, findet man heute auf der Insel ganz unterschiedliche steinerne Zeitzeugen. „Auf Jasmund stößt man zum Beispiel kaum auf gefleckten Ostseekalk“, sagt Kutscher, „in Binz und Sellin stolpert man über dieses Gestein, das während einer Eiszeit von den heutigen Åland-Inseln nach Rügen kam.“

Die ältesten Funde von Seeigel-Fossilien sind 500 Millionen Jahre alt. Die Versteinerungen der Stachelhäuter, die man heute an einigen Abschnitten von Rügens Küsten findet, sind bis zu 68 Millionen Jahre alt. Seeigel gehören zu den Stachelhäutern und kommen noch heute in allen Meeren vor. Das Kreidemuseum in Gummanz ist einzigartig in Europa.

Von Maik Trettin