Musik im Park: Besucher begeistert vom „Kleinen Festival“ in Putbus

Putbus

Ein Hauch von Festival schwebte am Sonnabend über den Putbusser Schlosspark. „Kleines Festival“: So nannten viele Besucher diese Veranstaltung. Der Musikerstammtisch Putbus trommelte dazu in wahrsten Sinne viele Musiker aus der Region zusammen, die an sieben verschiedenen Orten zwischen Circus und Wildgehege ihre Musik präsentierten.

Initiator von „Musik im Park“ oder wie die OZ kürzlich ankündigte „Disziplinierte Fröhlichkeit“ sind Jens und Loni Syllwasschy sowie der Pastitzer Gitarrenbauer David Brahm. „Es wird Zeit, dass es wieder losgeht. Wir Musiker müssen wieder raus zum Publikum. Ich bin gespannt, wie diese Veranstaltung bei den Gästen ankommen wird“, sagte Jens Syllwasschy noch Tage zuvor, als er in der „Night of Light“ die Werbetrommel dafür rührte.

Anzeige

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Und wie sich zeigte, haben Einheimische und Gäste ebenfalls musikalische Veranstaltungen unter freiem Himmel vermisst. „Wir haben davon aus der Ostsee-Zeitung erfahren. Für uns stand gar nicht die Frage, ob wir an diesem Nachmittag zum Strand fahren“, sagt Ulrike Raikow (61) aus Berlin. Sie und ihr Mann Hubertus (65) starteten am Circus. Sie brauchten nicht lange suchen. Am Eingang wurden sie von Otto und Rene begrüßt.

Weitere OZ+ Artikel

Tradition wird fortgeführt

Das Duo nennt sich „De Wittower Schiffsmusikanten“ und spielt Lieder von „Schiffen, Rum und Mee(h)r“. Damit zogen sie die Besucher an. Leute blieben kurz stehen, warfen Münzen in den Hut oder verweilten in Hörweite auf den Parkbänken. „Alle Musiker, die hier auftreten, kennen sich. Wir mussten nicht zum Mitmachen überredet werden“, sagt René.

„Ich vermisse die maritime Musik. Deshalb freut es mich umso mehr, dass ich sie wieder live erleben kann“, so Urlauberin Heidi Walther (62) aus Hamburg. „In den vergangenen Monaten lief diese Musik bei mir zu Hause nur vom Band“, sagt sie.

Bildergalerie: Das war Musik im Park

Zur Galerie Ein Hauch von Festival schwebte am Sonnabend über dem Putbusser Schlosspark.

Wenige Meter weiter saßen Rene, Ralf Marius und Catarina von Rene’s Trommelgruppe auf Decken. Um sie herum verschiedene Trommeln. An diesem Nachmittag kamen alle zum Einsatz. „Bei jeder guten Musikveranstaltung darf ein wenig Getrommel nicht fehlen. Das ist der Rhythmus, wo jeder mit muss“, kündigte der Musikerstammtisch die Trommler an. Am Sonnabend hatten sie ihre dritte Musikervorstellung. Aber von Aufregung keine Spur.

„Wir sind Freizeittrommler, wir haben uns gerade erst formiert“, sagt Ralf Marius, der begeistert war von der Stimmung im Park, die nach Fortsetzung rufe. „Das hat auch etwas Historisches. Musik im Park hatte es damals schon gegeben, als die Fürsten zu Putbus hier ihren herrschaftlichen Sitz hatten“, sagt er.

Abschluss am ehemaligen Schloss

Initiator Jens Syllwasschy und Manfred „Mücke“ Heidtmann spielten am Bismarckstein, die Gruppe Brahm und Freunde auf der Rückseite der Orangerie, Ron Beitz am Zugang Richtung Kirche, dahinter die Gruppe von Insel Blues. Thomas Rottenbücher kam kurzfristig hinzu und spielte am Platanenplatz. Er ist gerade mit seinem Camper unterwegs, um auf der Insel Rügen Straßenmusik zu machen.

Die meisten Gäste machten es sich auf der Wiese und den Bänken am ehemaligen Schloss gemütlich und lauschten der Musik von BLUESrausch & Michael Verhage. Hier kamen zum Abschluss noch einmal alle Musiker zusammen und unterhielten gemeinsam das Publikum. „Musik ist etwas Schönes und verbindet. Obwohl wir alle Abstand halten mussten, kam ich mit vielen Leuten ins Gespräch“, sagt Besucherin Anita Wagner (42).

Nächster Stammtisch am Mittwoch

„Es war eine rundum gelungene Veranstaltung. Viele Leute hatten auch Decken und Picknickkörbe dabei und haben daraus einen entspannten Nachmittag bei Kaffee, Kuchen und guter Musik gemacht“, sagt Loni Syllwasschy. Auch die beteiligten Gastronomen in Putbus hätten von „Musik im Park“ profitiert.

Der nächste Stammtisch findet am kommenden Mittwoch, 1. Juli, an der Pergola im Schlosspark zu Putbus statt. „Jeder ist willkommen und kann der Musik lauschen. Um 18 Uhr geht es los“, sagt sie. In den Sommermonaten wurde dieser Platz gewählt, ab Herbst soll der Stammtisch im Café Central in Putbus stattfinden.

Lesen Sie auch hier

Mehr zum Autor

Von Mathias Otto