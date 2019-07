Binz

Einen beschwingten Tag am Meer mit außergewöhnlicher Live-Musik verlebten am Sonnabend viele hundert Gäste am Binzer Strand, wo seit Donnerstag vergangener Woche das Season-Festival über die Bühne ging. „Ich bin total begeistert von den bisher aufgetretenen Musikern, von denen mir Kirk Smith am Donnerstag und heute June Coco mit am besten gefallen haben“, meinte Edyta Matyjaszewska, die bereits vom Event „Ein Tag am Meer“ in Prora fasziniert war.

Die Musikveranstaltung in Prora und das Season-Festival lagen in den Händen der Firma „Tonkonzept“ mit ihrem Geschäftsführer Steffen Werner, der im vergangenen Jahr das 700. Jubiläum von Binz in enger Kooperation mit der Kurverwaltung maßgeblich konzipiert, organisiert und umgesetzt hat. „Wir sind schwer begeistert von der Jubiläumsveranstaltung für Binz gewesen und haben uns deshalb wieder für Tonkonzept entschieden“, sagte Kerstin Biller, ihres Zeichens Veranstaltungsleiterin der Binzer Kurverwaltung. Nach Aussage von Kerstin Biller hatte das Neubrandenburger Eventunternehmen das stimmigste Konzept, zu dem auch ein konsequentes Nachhaltigkeitsprinzip zählt. Es durften zum Beispiel kein Plastemüll anfallen und an den Verkaufsständen nur Teller, Gläser und Besteck aus wiederverwertbaren Materialien ausgegeben werden.

Es war zudem auffallend, dass die Musikveranstaltungen nicht penetrant kommerziell aufgezogen waren, sprich: der Strand war nicht zugepflastert mit überdimensionaler Werbung von großen Sponsoren. Ein kleines, feines Festival mit außergewöhnlichen Musikern der alternativen Sparte hat sich in Binz präsentiert, und es ist zu hoffen, dass den Organisatoren nicht die Puste ausgeht. „Wir wollen das Season-Festival definitiv in Binz etablieren“, sagte Veranstaltungsleiterin Kerstin Biller mit fester Überzeugung in der Stimme. Tonkonzept-Geschäftsführer Steffen Werner fügte hinzu: „Wir veranstalten noch weitere Konzerte in diesem Sommer und werden am Binzer Müther-Turm noch zwei Singer-Songwriter-Abende organisieren“.

Zur Galerie Ungewöhnliche Hörgenüsse erlebten die Zuschauer beim „Season“, einem neuen Festival mit Musik alternativer Künstler, am Binzer Strand.

Christian Rödel