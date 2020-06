Musik mit Meerblick: Sellin auf Rügen bietet Künstlern der Region eine Bühne 

Sellin

Neue Zeiten – neue Formate: In Sellin feiert am Mittwoch (10. Juni) unter dem Titel „Terrassen-Töne“ eine neue Veranstaltungsreihe ihre Premiere. Einheimische und Gäste sind von 19 Uhr an auf den Ostseeterrassen hinter dem Kurhaus an der Wilhelmstraße willkommen. „Dort wird es für etwa zwei Stunden Musik mit Meerblick geben“, kündigt Steffi Besch von der Kurverwaltung des Ostseebades an. Den Anfang macht der Musiker Marcus Skrzepski.

Er kommt aus Sassnitz – und das passt ins Konzept der Kurverwaltung. „Wir wollen vor allem regionalen Künstlern mit der neuen Veranstaltungsreihe eine Auftrittsmöglichkeit bieten“, macht Steffi Besch deutlich. Und die Selliner wollen in diesem Zusammenhang einen langen Atem beweisen. So sollen die „Terrassen-Töne“ bis Ende September immer mittwochs von 19 bis 21 Uhr erklingen – bei freiem Eintritt für maximal 150 Gäste pro Abend. Die haben von der Wilhelmstraße aus Zugang zu den Ostseeterrassen. Zudem stellt auf dem Seebrückenvorplatz ein Gastronom die Versorgung der Gäste sicher.

Seit 1998 ist Marcus Skrzepski live als Solist unterwegs. Mit seinem Repertoire von Westernhagen, Chris Rea, Billy Idol bis C.C.R. und eigenen Songs bringt er seinen persönlichen Geschmack von Rock und Pop zum Ausdruck – mit Herz, Seele und Überzeugung.

Von Chris Herold