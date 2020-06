Göhren

Der Auftakt des Konzertsommers am Kurpavillon in Göhren auf Rügen Anfang Mai war in diesem Jahr ins Wasser gefallen. Schuld war auch in diesem Fall die Corona-Krise. Doch nun soll doch noch Musik im Ostseebad erklingen. Die Kurverwaltung hat gemeinsam mit Musiker Olaf Zunk eine Lösung gefunden, wie die Vielzahl an Auflagen erfüllt werden kann.

So startet am Montag, dem 8. Juni, die Reihe „ Gartenkonzerte“. Allerdings treten die verschiedenen Bands dann nicht im Kurpavillon auf. „Das war aufgrund der gesetzlichen Vorschriften nicht möglich“, sagt Berit Waschow, stellvertretende Kurdirektorin Göhrens. „Wir hätten den gesamten Kurplatz absperren müssen, um es dort zu realisieren.“

Konzerte vor dem Heimatmuseum

Eine Alternative fand die Kurverwaltung gemeinsam mit Olaf Zunk. „Ich habe mir viele Gedanken gemacht, wie wir die Regeln einhalten und gleichzeitig den Gästen etwas bieten zu können. Schließlich gehört die Kultur einfach zur Insel“, erzählt der Musiker. Und er fügt hinzu: „Deshalb schlug ich vor, die Veranstaltung auf den Ruth-Bahls-Platz direkt neben dem Heimatmuseum zu verlegen“. Die Idee traf auf offene Ohren und so wurden kurzfristig sechs Konzerte, die immer montags und donnerstags bis zum 25. Juni stattfinden sollen, organisiert.

„Der Ruth-Bahls-Platz ist eine gute Lösung“, sagt auch Berit Waschow. „Die Einheimischen haben sich schon länger dort Veranstaltungen gewünscht, und da die Mauern und Hecken den Platz gut separieren, können wir dort alle Vorschriften einhalten.“ Alles wurde in den vergangenen Tagen ausgemessen. Das Ergebnis: Bis zu 60 Personen können die Konzerte vor dem Heimatmuseum besuchen.

Hauptproblem ist die Stromversorgung

Wer eines der Konzerte besuchen möchte, muss aber vorab eine Karte für 3 Euro mit Kurkarte beziehungsweise Einwohnerkarte (5 Euro ohne Kurkarte) in der Tourist-Information der Kurverwaltung Göhren erwerben, da die Kontaktdaten der Gäste erhoben werden müssen. Restkarten sind dann vor Ort erhältlich. Für jeden Gast gibt es einen Sitzplatz mit ausreichendem Abstand zum Neben- oder Vordermann.

Berit Waschow, stellvertretende Kurdirektorin in Göhren Quelle: Gerit Herold

Doch noch weitere Hürden ergeben sich durch den eher untypischen Veranstaltungsort. „Die Organisation ist mit deutlich mehr Aufwand verbunden, da vor allem die Stromversorgung ein Problem ist“, beschreibt Berit Waschow. „Deshalb wird es auch keinen Verkauf von Speisen oder Getränken geben.“ Auch der unebene Boden und die Lautstärke, durch die sich Anwohner gestört fühlen könnten, mache den Organisatoren Sorgen. „Wir dürfen aber die Toiletten des Museums benutzen, wofür wir eine eigene Zuwegung geschaffen haben, dass nicht jeder erst durch das Gebäude laufen muss.“

Auftakt mit „De Mönchguter Fischköpp“

Olaf Zunk freut sich jedoch, mit seiner Gruppe „De Mönchguter Fischköpp“ zum Start am 8. Juni um 15 Uhr auftreten zu dürfen. „Wir mussten bisher alle Auftritte streichen, umso besser, dass wir wohl das erste Kurkonzert auf der Insel seit der Corona-Krise bestreiten dürfen“, sagt er. Die dreiköpfige Band kommt in original Mönchguter Trachten und ist mit maritimer und norddeutscher Folklore, aber auch mit modernen Rhythmen ein Garant für gute Laune.

Olaf Zunk von der Gruppe Quelle: Alexander Müller

Für die weiteren Auftritte wurden vornehmlich bei Gästen beliebte hauptberufliche Künstler, die aus der Region stammen beziehungsweise mit denen die Kurverwaltung schon häufiger zusammengearbeitet hat, ausgewählt, um so zumindest einen kleinen Beitrag für die von der Corona-Krise besonders betroffene Künstlerbranche zu leisten.

Von Frank Sinatra bis König der Löwen

So interpretiert der in Binz beheimatete Kreuzfahrt-Entertainer Jörg Hinz am 11. Juni um 19 Uhr die Lieder von Harald Juhnke. Am 15. Juni um 15 Uhr folgt dann das Duo Compliment. Die beiden Rügener Musiker Hans-Peter Spychala an der Gitarre und Manfred Heidtmann am E-Piano verteilen ihre musikalischen „Komplimente“ an Interpreten wie Elton John, Udo Jürgens, Frank Sinatra oder Chris Rea.

Das Programm Vom 8. bis 25. Juni sind mehrere Konzerte auf dem Ruth-Bahls-Platz direkt neben dem Heimatmuseum geplant.Eine Übersicht: Montag, 8. Juni, 15 Uhr: „De Mönchguter Fischköpp“ Donnerstag, 11. Juni, 19 Uhr: „Die Juhnke-Story“ Montag, 15. Juni, 15 Uhr: Duo Compliment Donnerstag, 18. Juni, 19 Uhr: Show-Konzert „Starparade“ mit der Band Petit Palais Montag, 22. Juni, 15 Uhr: „Musical-isch verzaubert“ mit Lilly & Co. Donnerstag, 25. Juni, 19 Uhr: Duo Ton Art Die Karten kosten 3 Euro pro Konzert mit Kurkarte beziehungsweise Einwohnerkarte (5 Euro ohne Kurkarte) und sind vorab in der Tourist-Information der Kurverwaltung Göhren zu erwerben, da die Kontaktdaten der Gäste erhoben werden müssen.

Am 18. Juni um 19 Uhr lässt die Band Petit Palais die Musik von Milva, Heino, Nena, ABBA und vielen anderen in einer rasanten Starparade mit viel Komik und Spielfreude aufleben. Musical-isch verzaubert“ werden dann die Besucher am 22. Juni um 15 Uhr, wenn Lilly Kolm-Dabrunz mit ihrer Stimme die schönsten Musicalmelodien aus vielen Jahrzehnten und vielen verschiedenen Musicals, wie König der Löwen, Cats, My fair Lady oder Mamma Mia, interpretiert.

Hoffen auf weitere Lockerungen

Den Abschluss der Reihe bildet dann am 25. Juni um 19 Uhr das Duo Ton Art, das mit zwei Gitarren und zwei Stimmen Swing, Folk und Oldies genauso wie Country-Klassiker oder neueste Hits, aber auch eigene Kompositionen sowie klassische, spanische und südamerikanische Kostbarkeiten darbieten wird.

Wie es danach mit der Konzertreihe weitergeht, hält sich die Kurverwaltung noch offen. „Wir hoffen, dass bis Mitte Juni die Vorgaben weiter gelockert werden. Dann müssen wir unsere Planungen anpassen“, sagt Berit Waschow.

Von Ann-Christin Schneider