Was es doch für musikalische Talente auf Deutschlands größter Insel gibt, dachten sich viele Gäste des ersten Sassnitzer Amateurband-Wettbewerbs vor der Bühne der Müther-Konzertmuschel. Es war eine gelungene Premiere mit großer Publikumsresonanz (das spätsommerliche milde Wetter sorgte höchstwahrscheinlich zusätzlich für viele der eingetrudelten Gästen) und das sorgte dito für zufriedene Gesichter bei den Contest-Juroren Maik Juch, Schlagerstar „Muck“ und Ralf Berger von der Sassnitzer Stadtverwaltung, wo er für die Kultur mitverantwortlich ist.

Ralf Berger ist zudem ein passionierter Musikfan, der immerhin 21 Jahre das Jugendorchester der Stadt der nördlichsten Stadt Rügen geleitet hat. An dem offenen Contest (Neudeutsch für „Wettbewerb“) haben nicht nur Rüganer Musiker teilgenommen. Die Berliner Punkband Cpt. Lykia und der elfjährige Stralsunder Nachwuchskünstler Maximilian Jenß, der sich kurz Maxi nennt, standen auf der Bühne unter der Konzertmuschel.

Moderator Maik Juch (v. l.) , Schlagerstar Muck und Ralf Berger, für Kultur und Veranstaltungen in der Sassnitzer Stadtverwaltung zuständig, saßen in der Jury beim Amateur-Band-Contest. Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

Ausnahmetalent sang Songs von Gershwin

Die hoch talentierte Selliner Sängerin Philine Steuer und Lothar Bohmann (besser bekannt Lobo), der das 13-jährige Ausnahmetalent am Keyboard begleitete, zogen in Windeseile die Sympathie des Publikums auf sich. Mit zwei anspruchsvollen Coverversionen von George-Gershwin-Songs sang sich die junge Sellinerin in die Herzen der großen Zuhörerschar. Bereits mit sechs Jahren begann Philine zu singen und nahm gleichzeitig auch Klavierunterricht. Wegen einer kurz zuvor kurierten Erkältung konnte Philine nur drei Songs singen, um ihre etwas angeschlagene Stimme zu schonen. Aus dem Publikum verfolgten ihre Eltern Ulrike und Heiko Steuer den Auftritt der jungen Elevin. „Also von mir kann sie das musikalische Talent nicht geerbt haben, denn ich bin schließlich Diplomgeografin geworden“, meinte Mutter Ulrike lachend.

Volles Haus in der Konzertmuschel Sassnitz Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

Vor der Kamera mit Kling und Ferch

Philines Vater ist übrigens der technische Leiter auf der Selliner Seebrücke und hat wohl schon eher ein technisches Faible für den Sound bei Live-Events. Für seine Tochter richtete er sogar ein kleines Heimstudio ein, um ihr ein optimales Umfeld für ihre künstlerische Weiterentwicklung zu schaffen. Als Schauspielerin hat die 13-jährige Sellinerin, die seit einigen Jahren von einer Berliner Kindercasting-Agentur vermittelt wird, auch schon eine Menge Erfahrung für ihr Alter gesammelt, und sogar schon gemeinsam mit den Schauspielstars Anja Kling und Heino Ferch gedreht. Gemeinsam mit dem Stralsunder Sänger Maxi gewann Philine den Nachwuchspreis des Wettbewerbs. In der Erwachsenenkategorie holte der Rüganer Musiker Jens Syllwasschy den ersten Platz, ganz dicht gefolgt von den Lokalmatadoren Kathy und die Hafencowboys. Jens Syllwaschys Sieg war insofern hoch verdient, als er eigene Songs mit selbst geschriebenen starken Texten von seiner aktuellen CD vorstellte.

Jens Syllwasschy gewann den Sassnitzer Band-Contest mit seinem Kumpel Lukas, der für den Rhythmus sorgte. Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

Maximilian Jenß (11) aus Stralsund siegte in Sassntz Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

Im Publikum war auch der Sassnitzer Bürgermeister Frank Kracht mit seiner Lebensgefährtin und antwortete auf die OZ-Frage nach einem zweiten Band-Contest im Jahre 2022 salomonisch: „Wir werden uns gleich Anfang 2022 zusammensetzen, um über eine Fortführung dieser neuen Veranstaltungsreihe zu entscheiden“.

