Musiker Otto Urbach zum Ehrenbürger von Sellin ernannt

Vor zwei Wochen beklatschte ein begeistertes Publikum Otto Urbach als Organisator und Regisseur des 4. Mönchguter Heimatabends auf der Bühne in Baabe. Jetzt wird dem 79-Jährigen die höchste von der Gemeinde Sellin vergebene Auszeichnung zuteil: Beim Ehrenamtstag des Ostseebades am Donnerstag auf der Seebrücke erhielt er die Selliner Ehrenbürgerwürde. Diese wurde bisher Hans Knospe, Dr. Klaus Porthun, Dr. Günter Schmidt und Fritz Buschner verliehen.

Otto Urbach wird damit für sein lebenslanges Engagement für Kultur geehrt. Der umtriebige Senior, der aus der Lutherstadt Eisleben in Sachsen-Anhalt stammt und seit 1982 in Sellin lebt, ist ein „Gründungsvater“ des Selliner Volkschores. Das erfolgreiche Ensemble feierte im Oktober sein 35-jähriges Jubiläum.

Bewahrer traditionellen Liedgutes

„18 Jahre lang leitete der Kulturwissenschaftler und Musiker diesen, gestaltete aktiv die Kulturlandschaft der Region mit Ideen und Taten und bewahrte somit ein Stück traditionellen deutschen Liedgutes in Hoch und Platt“, heißt es in der Urkunde, die ihm Bürgermeister Reinhard Liedtke überreichte. Am Dienstag dieser Woche hatte sich die Gemeindevertretung dafür ausgesprochen, Otto Urbach zum Ehrenbürger von Sellin zu ernennen.

„Ich freue mich natürlich sehr und habe es immer gern gemacht“, so Urbach kurz nach der feierlichen Ernennung. „Das ist natürlich nie eine Solistenarbeit, mir sind viele gefolgt in den 35 Jahren, in denen ich ehrenamtlich auf dem kulturellen Gebiet tätig bin. Und auch denen danke ich sehr.“

Sellins Ehrenbürger Sellins erster Ehrenbürger war der Fotograf Hans Knospe, der maßgeblich am Wiederaufbau der Seebrücke in den 90er Jahren mitgewirkt hat. Vor zwei Jahren wurde Dr. Klaus Porthun wegen seiner Verdienste für die Gemeinde das „Ehrenbürgerrecht“ von Sellin verliehen. Der frühere Zahnarzt, der jahrelang im Gemeinderat saß, nahm die Ehrung zu seinem 80. Geburtstag entgegen. Geehrt wurde ein Jahr später auch Dr. Günter Schmidt aus Baabe, Jahrzehnte als Kinderarzt und Allgemeinmediziner in der Region tätig. Anlässlich seines 80. Geburtstages erhielt er 2018 die Ehrenbürgerschaft der beiden Ostseebäder Sellin und Baabe. Diese doppelte Würdigung hatte es zuvor noch nicht gegeben. Im Juni dieses Jahres wurde Fritz Buschner zum Ehrenbürger von Sellin ernannt, der mit seiner gleichnamigen Band und seinem Engagement dazu beigetragen hat, dass der Charakter der Kurkapellen unvergesslich bleibt.

Kopf und Herz des Mönchguter Heimatabende

Seit der Premiere im November 2013 ist Otto Urbach Kopf und Herz der Mönchguter Heimatabende. Er organisiert die Sänger, Musiker und Tänzer und webt die Programmteile zu einem künstlerischen Gesamtwerk zusammen. Die vierte Auflage, bei der 80 Mitwirkende eine historische Mönchguter Hochzeit auf die Bühne brachten, sahen 350 Zuschauer bei zwei ausverkauften Vorstellungen. Für die Aufführung komponierte und textete Urbach auch das Lied „Grillenhochzeit auf Mönchgut“.

Netzwerken war schon sein Thema, als es das Wort noch gar nicht gab. Zu DDR-Zeiten organisierte Otto Urbach, der von 1966 bis 1990 hauptberuflich in verschiedenen Kulturfunktionen tätig war, viele sportlich-kulturelle Veranstaltungen, so auch zusammen mit der Selliner Kurverwaltung Folklorefeste auf der Freilichtbühne am Hotel „Frieden“.

Seit vier Jahren finden auf seine Initiative hin auf den heutigen Ostseeterrassen am Kurhaus Folkloreabende unter dem Motto „Lieder und Tänze unserer Heimat“ statt, die der Selliner Volkschor und die Mönchguter Trachtengruppe gestalten.

Dass die Insel nicht ihr Gesicht verliert, Brauchtum und die plattdeutsche Sprache gepflegt werden, ist Otto Urbachs Herzenssache. Dafür ist er seit Jahrzehnten unermüdlich im Einsatz – trotz schwerer Schicksalsschläge wie der frühe Verlust seiner Frau und Krankheit. Neben seinem Ehrenamt ist seine Familie – er hat zwei Töchter und einen Sohn sowie sechs Enkelkinder und fünf Urenkel – seine große Freude. Gerade kurbelt Urbach, seit der Wende freiberuflicher Hotelpianist, ein Trachtenfest an, das im Mai in Göhren und Baabe stattfinden soll.

Empfang auf der Seebrücke seit 2017

Vor zwei Jahren hatte die Gemeinde Sellin erstmals zu einem Empfang zum Tag des Ehrenamtes auf die Seebrücke geladen, um engagierte Selliner zu würdigen und ihnen „danke“ zu sagen. Diesmal kamen rund 50 Menschen, die sich in Sellin, aber auch anderswo in ihrer Freizeit und unentgeltlich für andere und zum Wohl der Gemeinde einsetzten.

Fünf Ehrenamtler in Binz geehrt

Die gewürdigten Ehrenamtlichen aus Binz (v.l.): Renate Fiebig, Birgit Müller, Torsten Drews, Marlis Krause und Anne Jung mit Bürgermeister Karsten Schneider (r.) und Gemeindevertretervorsteher Mario Kurowski (hinten) Quelle: Lutz Reuter/Gemeinde Binz

Auch im Ostseebad Binz sind am Donnerstag fünf Einwohner in einem feierlichen Rahmen für ihr Engagement gewürdigt worden: Anna Jung, Marlis Krause, Birgit Müller, Renate Fiebig und Torsten Drews.

Anna Jung hilft Kranken und Menschen mit Beeinträchtigungen in ihrem Umfeld. Sie bringt sich bei den Veranstaltungen der Ortsgruppe Prora der Volkssolidarität ein und packt auch Arbeitseinsätzen tatkräftig mit an.

Marlis Krause ist im Seniorenbeirat eine wertvolle Stütze. Auch engagiert sie sich in der Seniorensportgruppe, in der sie sich um die gesamte Organisation und die Finanzen kümmert.

Pflege des Lapidariums auf dem Friedhof

Als Mitglied im Förderverein Museum Ostseebad Binz pflegt Birgit Müller das Lapidarium auf dem Friedhof. Außerdem ist sie für die Finanzen des Vereins verantwortlich.

Renate Fiebig ist stets zur Stelle, um sich bei Veranstaltungen für die Kinder in unserer Gemeinde einzubringen, sei es etwa zum Kindertag oder in den Ferienspielen. Aber auch im Pflegeheim ist sie ein gern gesehener Gast.

Torsten Drews trainiert beim 1. FC Binz seit Jahren die Mädchen und Jungen der jüngeren Altersklassen und pflegt dabei einen vorbildlichen Umgang mit den Kindern und deren Eltern.

Von Gerit Herold