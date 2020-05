Musiker auf Rügen gesucht: Mit-Mach-Zentrale will Konzerte für Senioren organisieren

Bergen

Die Mit-Mach-Zentrale Vorpommern-Rügen sucht Menschen, die Senioren in Pflegeheimen ein Ständchen bringen würden. Mit der Aktion soll den Älteren eine Freude bereitet werden, weil sie aufgrund der Kontaktsperre kaum bis keinen Besuch empfangen dürfen. Um den Frohsinn zurück in die Einrichtungen zu bringen, werden deshalb nun Musiker gesucht.

Die Idee: Musiker jeder Stilrichtung spielen vor den Türen auf dem Hof der Betreuungseinrichtungen. Die Bewohner können am Fenster gemeinsam lauschen und genießen. Egal ob jung oder alt, Laie oder Profi oder Schüler an einer Musikschule – jeder kann sich bei der Mit-Mach-Zentrale Vorpommern-Rügen melden. Auf der Insel Rügen wird unter anderem in Sassnitz, Sellin, Sagard, Bergen und Binz gesucht.

Anzeige

Wer Interesse hat kann sich per Mail an mitmachzentrale@jugendring-ruegen.de oder unter Tel. 01 57/50 14 75 03 melden.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch:

Von OZ