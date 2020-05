Der Musiksommer in der Kultur- und Wegekirche Landow auf der Insel Rügen muss in diesem Jahr ausfallen. Der Freundeskreis der Kirche zu Landow sagt als Veranstalter wegen der Corona-Pandemie das Konzertprogramm ab.

So einen Konzertgenuss in der Kultur- und Wegekirche Landow – hier Mathias Husman, ehemals Generalmusikdirektor am Theater Vorpommern und Anette Gerhard, langjährige Solistin am gleichen Theater, bei einem Auftritt im vergangenen Jahr – wird es 2020 nicht geben. Quelle: Vera Leo-Straßer