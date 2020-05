Musiksommer in Landow auf Rügen wegen Corona fällt aus

Landow

Der traditionelle Musiksommer in der Kultur- und Wegekirche Landow auf der Insel Rügen muss in diesem Jahr wegen der Corona.-Pandemie ausfallen. Das teilt der Freundeskreis der Kirche zu Landow als Veranstalter am Dienstag mit. Er sagt alle auf dem Programm stehenden Konzerte für die 21. Auflage dieser Veranstaltungsreihe ab.

„Wir hatten zwar lange gehofft, dass einige Veranstaltungen trotz der Corona-Pandemie eventuell doch stattfinden können, aber wir können in der Kirche zu Landow die zur Zeit geltenden hygienischen Auflagen für Veranstaltungen nicht erfüllen. Und im Zweifel gehen die Sicherheit und Gesundheit von uns allen selbstverständlich vor“, begründet der Verein seine Entscheidung.

Auflagen können nicht erfüllt werden

Erst im vergangenen Jahr konnte der Freundeskreis der Kirche zu Landow das 20. Jubiläum des von ihm initiierten Musiksommers auf dem „platten Land“ feiern. Inzwischen hat sich der von ihm etablierte Musiksommer als feste Größe im Veranstaltungskalender der Insel Rügen etabliert. Jedes Jahr locken die Konzerte hunderte Besucher in die im Insel-Westen gelegene Kultur- und Wegekirche nach Landow. Auch das Programm für die 21. Auflage in diesem Jahr ist bereits gedruckt.

So sollten bereits am 24. Mai „herausragende Talente“ in dem auf der Europäischen Route der Backsteingotik gelegenen und 700 Jahre alten Gotteshaus auftreten. So titelt das 14. Balticum Concertant, das am kommenden Sonntag stattfinden und von Nachwuchstalenten der Musikschulen Klaipeda und Vorpommern-Rügen sowie der Young Academy Rostock bestritten werden sollte. Allerdings muss auch dieses, vom Rotary-Club Rügen unterstützte, Konzert abgesagt werden.

Konzertprogramm soll 2021 zu erleben sein

Die aufwendige Vorbereitung des Musiksommers 2020 soll nicht umsonst gewesen sein und Vorfreude bei Konzertbesuchern nicht komplett getrübt werden, kündigt Vera Leo. Straßer, Vereinsvorsitzende des Freundeskreises, an. „Wir wollen das diesjährige Konzertprogramm beim Musiksommer 2021 aufführen.“

In der Kultur- und Wegekirche werden aber Gottesdienste gefeiert. Dazu gehören der geplante Pfingstgottesdienst am 1. Juni um 14 Uhr und der Christlich-Jüdische Gottesdienst am 16. August um 18 Uhr. Sie werden nach derzeitigem Stand unter Einhaltung der geltenden Abstandsregeln stattfinden, teilt Vera Leo-Straßer mit, dass die Kirche auch für Besucher geöffnet ist. Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.kirchelandow.de. Die Seite werde ständig aktualisiert.

Von Udo Burwitz