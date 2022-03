Stralsund

Für viele Nachwuchsmusiker wird an diesem Wochenende in Stralsund ein Traum wahr: Nach zwei Jahren Pandemie stehen die Talente beim Landesfinale von „Jugend musiziert“ wieder auf der Bühne. Die rund 171 Teilnehmer spielten dabei am Sonnabend – dem ersten Tag des 31. Wettbewerbs – in sechs Spielstätten der Hansestadt groß auf.

Einer von ihnen war Erasmus Koch. Der 15-Jährige aus Neubrandenburg brillierte auf seinem Streichinstrument im historischen Saal der Stralsunder Musikschule. Begleitet wurde er vom Rostocker HMT-Dozenten Jens Hoffmann am Klavier.

Bilder der Teilnehmer von „Jugend musiziert“ in Stralsund:

Zur Galerie Das große Vorspielen hat begonnen. In Stralsund treten an diesem Wochenende rund 170 Talente bei „Jugend musiziert“ an. Die OZ zeigt Bilder von den Nachwuchsmusikern, die MV gern beim Bundesfinale vertreten wollen.

Auch das Theater Vorpommern wurde schon tagsüber bespielt. Hier trat unter anderem Moritz Hannig (13) auf. Er wurde von seinen stolzen Eltern Holger und Christiane nach dem Auftritt im großen Saal des Theaters geherzt. Im Theater Vorpommern finden an beiden Abenden auch die großen Abschlussveranstaltungen statt – mit Konzerten auf der Bühne und etwas Publikum, das sich aus dem engsten Kreis der Kinder und Jugendlichen rekrutiert.

Weniger Teilnehmer als 2019, aber wieder in Präsenz

Volker Ahmels, Vorsitzender des Landesmusikrates, ist erfreut, dass das Event wieder in Präsenz über die Bühne geht. Das Besondere an „Jugend Musiziert“ sei, dass sich durch Wettbewerbskategorien wie Ensemblewertungen junge Leute zum Proben zusammenfänden und die Liebe zur Kammermusik entdeckten. Dass dies zu Pandemiezeiten erschwert worden sei, mache sich an der Teilnehmerzahl bemerkbar, die von 228 im Jahr 2019 auf aktuell 173 gesunken ist. „Wir sind aber froh, dass der Landeswettbewerb wieder in Präsenz durchgeführt werden darf“, so Ahmels.

Wer alles weiter kommt, entscheidet sich bis Sonntagabend

Der Landeswettbewerb wird jährlich in verschiedenen Kategorien ausgetragen. Zu den Solowertungen in diesem Jahr gehören Streichinstrumente, Akkordeon, Schlagzeug und Popgesang. Zu den Ensemblewertungen gehören Klavier-Kammermusik, Duo Klavier und ein Blasinstrument, Vokal-Ensemble und Zupf-Ensemble. Dazu kommt der Bereich Alte Musik.

Bewertet werden die Teilnehmer von 41 Juroren, die bis zu 25 Punkte vergeben. Wer den ersten Preis erhält (23 bis 25 Punkte), darf am Bundeswettbewerb teilnehmen, der vom 2. bis zum 9. Juni 2022 in Oldenburg ausgetragen wird. Wer es von allen Teilnehmern geschafft hat, steht am Ende des zweiten Tages fest.

Von Christian Rödel und Kay Steinke