Mutig: Von der Tourist-Info auf die große Showbühne

Wenn sie die Region Rügen und den Bernstein repräsentieren soll, fällt Dajana Kuse (31) dies nicht schwer. Sie ist Leiterin der Touristen-Information der Kurverwaltung im Ostseebad Göhren und schwärmt jeden Tag von der Vielfalt der Insel und deren Natur. „Ich komme ursprünglich aus Sachsen und bin der Liebe wegen nach Rügen gezogen“, sagt die 31-Jährige. Ihr damaliger Freund ist seit diesem Sommer ihr Ehemann.

Während des Studiums an der Technischen Universität in Chemnitz lernte sie ihren heutigen Partner kennen. „Er stammt von der Insel Rügen und war beruflich im Süden des Landes unterwegs“, erinnert sich Dajana Kuse. Sie selbst studierte „Europäische Studien mit wirtschaftlicher Ausrichtung“ an der Hochschule und beschloss, ihre Bachelorarbeit in Berlin zu verfassen. „Zum einen hatte ich dort die Möglichkeit, im Kinder- und Jugendbereich zu arbeiten, meine Abschlussarbeit dort zu schreiben und mit meinem Freund den gemeinsamen Alltag in der ersten Wohnung zu proben.“

Einen möglichen Umzug von Sachsen nach Rügen ging Dajana Kuse langsam an. „Bevor ich hunderte Kilometer von der Familie getrennt bin, testeten wir erst mal, was passiert.“ 2013 war es dann so weit. Dajana und ihr Freund zogen zusammen nach Rügen. „Wir wohnen nun in Binz und haben in diesem Jahr geheiratet“, sagt die Kandidatin.

Zweiter Anlauf für Wettbewerb

Der Heiratsantrag war ganz romantisch. „Ich holte meinen Freund um die Weihnachtszeit vom Bahnhof in Sachsen ab, da ich das Fest bei meiner Familie verbrachte. Er besuchte mich, stieg aus dem Zug aus und hatte ein großes Lebkuchenherz um den Hals hängen.“ Auf diesem bekundete er seine Liebe zu Dajana und hielt um ihre Hand an. „Ich sagte sofort ja“, erinnert sich die heutige Binzerin.

Bereits vor zwei Jahren hatte sie den Gedanken, bei dem Wettbewerb in Göhren mitzumachen. „Ich hatte mich damals beworben und freute mich auf die Teilnahme. Leider konnte ich aus persönlichen Gründen nicht teilnehmen.“ Dieses Jahr soll dem Ausscheid allerdings nichts im Wege stehen. „Ich freue mich drauf“, sagt sie. Der Wettbewerb sei spannend und eine gute Gelegenheit, sich selbst zu testen.

Üben für den Auftritt auf der Bühne

Für die Vorstellungsrunde sei es ihr wichtig, eine Verknüpfung zum Ort und zu Rügen herzustellen. Der Bernstein solle dabei nicht zu kurz kommen, denn er ist ein Aushängeschild für die Region. „Ich muss noch ein wenig üben, damit ich sicher bin auf der Bühne“, sagt Dajana Kuse. Die anstehenden Aufgaben bei einem Sieg wären sehr vielfältig. „Ich darf unsere schöne Natur und die Menschen hier vertreten.“

Die amtierende Bernsteinkönigin hat die Aufgabe, auf Messen und öffentlichen Auftritten verstärkt Werbung zu machen. „Ich wäre dann sozusagen eine Botschafterin der Region“, findet die gebürtige Sächsin. Fit für anstehende Aufträge ist die 31-Jährige, denn Sport nimmt bei Familie Kuse einen hohen Stellenwert ein. „Mein Mann läuft unheimlich gern, ich schnalle mir dann meine Inlineskates an und gebe das Tempo vor.

Sie bereitet sich gut vor, damit sie am Tag der Wahl durchstarten kann. „Ich habe schon eine Idee zu meinem Abendkleid und tendiere eher zu zurückhaltenden Farben. Außerdem liebe ich Bernsteinschmuck.“ Sie selbst hat auf der Suche nach dem Gold der Ostsee am Strand allerdings kein Glück. „Ich habe noch nie etwas gefunden, wahrscheinlich weil ich nicht so ein Frühaufsteher bin und die Stücke nach einer stürmischen Nacht meistens schon weggesammelt sind“, glaubt Dajana Kuse.

