Die Steinschnecke auf dem Rügen-Platz in Sassnitz war und ist als Symbol für den Zusammenhalt der Sassnitzer und der anderen Insulaner während der Corona-Krise gedacht. Menschen, Firmen, Vereine – sie alle lassen das Gebilde aus Hunderten bemalten Steinen täglich anwachsen.

Das Gefühl der Nähe soll die Spirale auch nach dem erhofften Ende der Krise vermitteln. Man wolle die Steine nicht irgendwann einfach wegschaffen, sagt Bürgermeister Frank Kracht. „Ich stelle mir vor, dass sie dauerhaft an einem öffentlich zugänglichen Ort liegen können und uns immer an den notwendigen Zusammenhalt und diese für uns alle schwere Zeit erinnern.“

Gute Resonanz auch bei Gästen

Der gleiche Gedanke hat auch den Sassnitzer Peter Kordes umgetrieben. Er hat gemerkt, wie groß die Resonanz ist und wie gut die Idee mit der Steinschnecke nicht nur bei den Einheimischen, sondern auch bei den Gästen ankommt. „Ich kann mir ja einiges vorstellen“, sagt er, „aber ich hätte es nicht für möglich gehalten, wie viele Leute sich an der Aktion beteiligen.“ Es wäre doch schade, wenn die Schnecke am Ende einfach wieder verschwinden würde.

Bremer beteiligten sich mit kleinem Gruß

Zumal die Aktion mittlerweile auch überregional bekannt und die Schnecke zu einer gewissen Attraktion in der Stadt geworden ist. Zahlreiche Passanten bleiben stehen, einige hinterlassen einen selbst gestalteten Stein und auf diese Art und Weise die Spirale wachsen. So wie Sabine Hemme. Die 53-Jährige aus Bremen-Gröpelingen hatte auf Peter Kordes’ Facebook-Seite von dem Projekt in Sassnitz gelesen und Fotos von der Schnecke gesehen.

Sabine Hemme (53) und ihre Schwägerin Petra Wieja (54) bemalen in Bremen-Gröpelingen Steine für die Sassnitzer Steinschnecke auf dem Rügen-Platz Quelle: Privat

„Sowas machen wir auch!“, beschlossen sie und die anderen Mitglieder des Freundeskreises im Bremer Westen. Seitdem treffen sie sich regelmäßig und bemalen Steine, die sie an liebe Menschen verschenken –unter anderem an die Sassnitzer. Ein Paket mit mehreren Steinen haben sie per Post an Peter Kordes geschickt, der die Exemplare aus Bremen der Sassnitzer Steinschnecke hinzufügen wird.

Neue Marketing-Idee?

Bislang konnten die Frauen mit ihren Familien wegen der Reisebeschränkungen noch nicht selbst herkommen. Aber das werden sie nachholen. Weil der geplante Auslandsurlaub in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie abgeblasen werden musste, haben sich die Bremer Freunde für einen Urlaub auf Rügen entschieden. Im Herbst werden sie mit Mann und Maus anreisen.

Die bemalten Steine, die sie in die Hafenstadt schickten, sollten schon einmal ein kleiner Gruß vorab sein, sagt Sabine Hemme. Vielleicht, so Kordes, sei das ja auch eine schöne Idee für das Stadt-Marketing? „Man könnte die Besucher der Stadt einladen, sich zu beteiligen und den Steinkreis wachsen zu lassen.“

Blumen und Teddys in Acryl

Eine, die das von Anfang an macht, ist Dagmar Basener. Die Sassnitzerin bemalt seit Jahren Steine, die sie am Strand findet, und verschenkt sie an Freunde, Bekannte und Verwandte. Sie hat nicht nur einen Stein auf den Rügen-Platz gelegt. Weil sie Blumen liebt und im Binzer Blumenladen arbeitet, finden sich auf ihren Steinen vor allem florale Motive.

Mittlerweile wird sie sogar von Freunden oder Bekannten, die kein so geschicktes Händchen haben, gebeten, einen Stein für die Steinschnecke in Sassnitz zu gestalten. Den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus ihrem Heimatort Schaprode hat sie diesen Wunsch beispielsweise erfüllt. Andere wünschten sich einen Teddy oder ähnliche Motive, die die Sassnitzerin mit Acrylfarbe auf den Naturstein bringt und anschließend mit Lack versiegelt.

Selbst Randalierer respektieren das Werk

Die Arbeit, die sich Dagmar Basener und die anderen Beteiligten machen, findet offenbar breite Anerkennung. „Immer wieder bleiben Menschen dort stehen und betrachten die Steinschnecke mit Respekt“, hat sie beobachtet – mit so viel Respekt, dass sie kaum jemand anzufassen wagt. Ja, es sei auch schon der eine oder andere Stein weggekommen. Im Großen und Ganzen aber sei sie erstaunt, dass selbst die Randalierer die Finger davon ließen. „Es wäre schade, wenn das Zeichen des Zusammenhalts verschwinden würde“, meint auch sie.

Rathaus bittet Einwohner um Vorschläge

„Bis zum 30. Mai kann der Kreis auf jeden Fall weiterwachsen. Wir freuen uns über jeden Beitrag“, sagt Bürgermeister Frank Kracht. Auch er möchte die Steine dann nicht in der Versenkung verschwinden lassen. Sobald wieder Veranstaltungen erlaubt sind, wollen die Sassnitzer das mit einer Party feiern. Krachts Vorschlag: Die Steine sollen auf die Traversen zwischen Rügen-Platz und Hafenbrücke gelegt werden.

Vielleicht ließen sich aus ihnen andere Gebilde wie eine Schleife oder ein plastisches Bild gestalten. Bei der geplanten Party würden sich dann alle Interessenten treffen, vor allem jene, die am Wachsen der Steinschnecke beteiligt waren. Jeder könnte seinen Stein in die Hand nehmen und auf dem benachbarten Areal einen neuen, festen Platz dafür suchen. Anschließend soll auf dem Kurplatz gefeiert werden.

„Das ist ein erster Gedanke“, sagt Frank Kracht. Er würde sich freuen, wenn die Sassnitzer ihre Wünsche zur Zukunft der Steinschnecke äußern würden. Hinweise und Anregungen dazu nehme man im Rathaus gern entgegen.

Von Maik Trettin