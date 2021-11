Baabe

Beatrice Glawe ist gebürtige Rostockerin und wuchs im Umland von Greifswald auf. Nach der Schulzeit machte sie eine Ausbildung zur Erzieherin in Stralsund und kehrte dann in die Region ihrer Kindheit zurück. Sie übte verschiedene Jobs aus, verliebte sich, heiratete und bekam mit ihrem Ehemann zwei Töchter, von denen die jüngere noch Zuhause lebt. Beatrice Glawe ist sehr naturverbunden, geht gern spazieren und pflegt ihren Garten. „Und ich lese gern – am liebsten Bücher, die mit dem wahren Leben zu tun haben“, verrät die 46-Jährige, die seit zehn Jahren wieder als Erzieherin tätig ist. „Vor allem die Kinder und Jugendlichen leiden sehr unter den coronabedingten Einschränkungen“, schildert sie ihre Erfahrungen. Seit fünf Jahren besucht sie regelmäßig die ältere ihrer Töchter, die nach Baabe auf der Insel Rügen gezogen ist. „Die Insel ist wunderschön, die Natur ganz großartig. Ich freue mich, nun einen Grund zu haben, oft hierherzukommen“, verrät sie lächelnd.

Von Christa Driest