Es ist fast wie Weihnachten – der Muttertag trifft einige Männer und Kinder jedes Jahr ziemlich überraschend. Schnell muss noch ein Blumenstrauß gekauft werden, vielleicht wird auch noch das eine oder andere Gedicht verfasst ... schließlich sollen sich die Mütter an diesem Tag zu ihren Ehren freuen. Alle Blumenhändler dürfen am Sonntag öffnen, hier eine kleine Auswahl der Geschäfte auf Rügen.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit können wir leider nicht alle Geschäfte berücksichtigen, es ist aber davon auszugehen, dass die Geschäfte am Sonntagvormittag geöffnet haben. Immerhin gilt der Tag bei den Blumenhändlern mit dem Valentins- und Frauentag als der umsatzstärkste des Jahres.

„Ja, das ist ein ganz besonderer Tag für uns“, bestätigt man bei Heikes Blumenhof in Bergen. „Es wird viel mehr gekauft. Manche nehmen sogar gleich zwei Sträuße mit, einen für die Oma zum Beispiel.“ Einen typischen Muttertagsstrauß gebe es ihrer Einschätzung nach nicht. „Die Geschmäcker sind verschieden“, sagt sie. Zum Muttertag hat der Blumenladen in der Bahnhofstraße spezielle Öffnungszeiten: Samstag zwischen 8 und 18 Uhr und Sonntag zwischen 8 und 12 Uhr.

Ecuador-Rosen für den besonderen Strauß

Anke Giese vom Blütenzauber Sassnitz freut sich ebenfalls auf den Muttertag. „Für uns könnte der Tag 48 Stunden haben“, sagt sie. Am Samstag hat ihr Geschäft in der Rügen-Galerie von 8 bis 13 Uhr geöffnet, danach widmet sich Anke Giese dem Blumenstraußbinden für den Sonntag. „Dann am Muttertag sind wir zwischen 7 und 12 Uhr mit ganzer Kraft für unsere Sassnitzer da.“

Besonders beliebt bei den Sassnitzern: die Ecuador-Rosen. Besonders großblumig und langlebig seien die, meint Giese. „Die richtige Pflege immer vorausgesetzt.“ Pflege bedeutet: Am besten jeden Tag oder jeden zweiten die Stiele anschneiden und die Vase ausspülen. „In zimmerwarmen Wasser entwickeln sich Bakterien und die lassen die Pflanze welken“

Pastelltöne sind bei Blumensträußen im Trend

In Sellin kann man seinen Strauß zum Beispiel beim Blumenhof Klingenberg kaufen. Hier hat Inhaberin Renate Christ ihren Laden am Sonnabend 8 bis 14 Uhr und am Sonntag von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Gemischte Blumensträuße in rosatönen seien in diesem Jahr besonders gefragt, erzählt sie. „Beliebt sind zum Beispiel Pfingstrosen oder Glockenblumen.“

Die Binzer Blumen-Boutique öffnet ihre Türen am Sonnabend zwischen 8 und 16 Uhr und am Sonntag von 8 bis 12 Uhr. „Cremetöne, rosa – alles, was pastellig ist“, bestätigt Inhaberin Beate Forster die momentanen Blumentrends der Frühlingssträuße. „Aber einige wünschen sich auch bunt – die Kunden sind schließlich individuell.“ Ein Strauß Rote Rosen seien eher etwas für den Valentinstag, sagt sie. „Aber wir verkaufen zum Muttertag auch schon viele Pflanzen für das Freiland – Hortensien zum Beispiel oder Rosen.“

Frühlingssträuße mit Ranunkeln und Fresien

Beim Blumenhandel Ursula Müller und der angeschlossenen Gärtnerei „De kruth Brock“ in Garz hat man ebenfalls eine große Auswahl und kann am Wochenende am Sonnabend zwischen 8 und 12 Uhr und am Sonntag zwischen 8 und 11 Uhr (bei Bedarf länger) nach blumigen Geschenken stöbern. „Rosen gehen immer“, heißt es dort. „Aber auch Frühlingssträuße mit Ranunkeln, Tulpen und Fresien sind beliebt.“ Auch Frühlingsschalen für den Außenbereich sind dort zu bekommen, außerdem Stauden oder auch Kräutertöpfe. De Blomenpott Putbus öffnet am Samstag von 8 bis 12 Uhr und am Sonntag zwischen 9 und 12 Uhr.

Im Blumencafé Sök di wat ut! in Wiek kann man Samstag und Sonntag zwischen 13 und 17 Uhr nicht nur Blumensträuße bekommen, sondern findet auch andere kleine Geschenkideen zum Muttertag. Beispielsweise „Zauberhaftes aus Garten und Küche“, Kuchen im Glas oder Chutneys und Brotaufstriche. „Das Café muss leider geschlossen bleiben“, bedauert Inhaberin Christin Kieck. „Aber ein Stückchen Blumencafé kann man sich mit nach Hause nehmen.

Auch Blumen zum Auspflanzen oder Bäumchen sind beliebt

Im Übrigen: Es muss nicht immer der klassische Blumenstrauß sein. Auch Pflanzen „mit Wurzel“ sind geeignet, dann hält die Freude länger und das Zeichen der Liebe und Wertschätzung wächst jedes Jahr weiter. Die Baumärkte mit Gartenbedarf haben Samstag geöffnet, Toom in Bergen am Samstag sogar bis 20 Uhr, der Hagebaumarkt in Sassnitz bis 18 Uhr.

Die Gärtnerei Müller in Garz öffnet am Sonnabend zwischen 8 und 12 Uhr. Vielleicht darf es auch etwas Größeres sein? Apfelbäume zu Beispiel gibt es bei der Baumschule Putbus, die am Sonnabend zwischen 8 und 12 Uhr geöffnet hat.

Von Anne Ziebarth