Beim Rätsel um den geheimnisvollen Fund in der Ostsee am Kopf der Selliner Seebrücke konnte jetzt das Geheimnis gelüftet werden, warum dort zwei Seile und ein Brecheisen an einem ominösen Metallgegenstand verankert waren und wem dieses Material gehört. Ein Geocache – wie von einigen in den sozialen Medien vermutet – ist es jedenfalls nicht.

Das fischten die Vater und Sohn aus den Teichen im Selliner Seepark. Quelle: privat

An einem nach wie vor noch undefinierbaren Teil aus Metall hängt dort ein sogenannter Bergemagnet mit einem Durchmesser von zehn Zentimetern fest. Dieser gehört dem neunjährigen Elijah Görtz aus Sellin.

Er und sein Vater Ronald wollten diesen erst mit einem Seil und dann mit einer Brechstange aus der Ostsee bergen. Doch wie gelangte der Magnet überhaupt in vier Meter Wassertiefe?

„Wir verbringen gerne unsere freie Zeit mit dem Magnetangeln und haben ihn schon oft nützlich eingesetzt“, erklärt Ronald Görtz. Die beiden Natur- und Technikfreunde haben beispielsweise schon einiges Gerümpel aus den Seeparkteichen und aus dem Hafenbecken in Sellin rausgeholt. Vier Fahrräder, einen Geldtresor, zwei Einkaufswagen sowie diverse Mülleimer und Werkzeug haben sie aus dem Wasser gefischt.

Fast jedes Wochenende auf Müllsuche rund um Sellin

Dieser Müll wurde im und am Wald in Sellin gefunden: Quelle: privat

„Der Bergemagnet ist extrem stark und hat eine Zugkraft von bis zu viermal 250 Kilogramm“, erklärt Görtz. Die Fundstücke seien immer von Mitarbeitern der Kurverwaltung abgeholt worden. Dies bestätigt deren technischer Leiter Hennry Hänsel. „Den Tresor haben wir der Polizei übergeben“, so Ronald Görzt, der beruflich in der Brandschutztechnik tätig ist. „Positiv ist an dem Hobby, dass damit die Natur entrümpelt wird.“

Seit zwei Jahren durchstreifen Vater und Sohn fast jedes Wochenende das Gelände und die Wälder rund um Sellin, um Müll aufzuspüren. Auch hierbei unterstütze sie die Gemeinde, worüber sie sich sehr freuen. Fündig werden sie bei ihrer Suche nach Unrat eigentlich immer. „Wir sind erstaunt, wie viel Abfall doch in Wald und Gewässern durch die Menschen entsorgt wird“, stellt Görtz fest.

Rätselhaftes Teil vielleicht ein Anker?

Im Oktober sei er mit seinem Sohn dann in ähnlicher Mission auf dem Selliner Seebrückensteg unterwegs gewesen. „Es war ein sehr schöner und sonniger Nachmittag, das Wasser war ruhig und klar. Der Meeresgrund war gut sichtbar. Auf diesem befand sich ein größerer Gegenstand. Ganz interessiert setzten wir daraufhin unseren Bergemagneten ein“, schildert Ronald Görtz. An den hätte sich dann gleich ein begehbares Gitter der Seebrücke angedockt.

„Wir hatten es fast zum Greifen nah, doch leider fiel es wieder ins Wasser. Danach versuchten wir es erneut, aber leider hing es an diesem mysteriösen Teil fest und ließ sich nicht mehr lösen“, so der Selliner. Auch ihm und seinem Sohn sei der Gegenstand rätselhaft und nicht identifizierbar erschienen. „Vielleicht ein Anker“, mutmaßt Görtz.

Drei gescheiterte Bergungsversuche

Am darauffolgendem Wochenende gingen die beiden Magnetangler dann erneut zur Seebrücke und versuchten, den Magneten mit zwei Seilen und einer Brechstange als magnetisches Hilfsmittel zu bergen. Auch diese zweite Aktion sei ohne Erfolg gewesen, da auch die Brechstange an den Gegenständen hängen blieb – trotz erheblichen Kraftaufwandes. „Nachdem wir einen dritten Versuch unternehmen wollten, war dann leider die Seebrücke aus Sicherheitsgründen gesperrt“, erinnert sich Ronald Görtz. Sturmtief „Gisela“ hatte zuvor die Brücke beschädigt.

Anfang November hatten schließlich Mitarbeiter der Tauchgondel, die sich am Seebrückenkopf befindet, die seltsamen dicken Seile entdeckt und die Kurverwaltung informiert. Erste Nachforschungen und auch der Einsatz einer Unterwasserkamera des Selliner Kameramanns Nico Offermann im Dezember hatten keine Erkenntnisse gebracht. Lediglich ein Seil und das Brecheisen konnten geborgen werden. Beides wurde inzwischen den Besitzern übergeben.

Taucher geht im Frühjahr ins Wasser

Natürlich wollen sie gern auch den Magneten für ihr ungewöhnliches Hobby zurückzubekommen. Er war ein Geschenk für Elijah, der immer noch sehr traurig über den Verlust sei. Eventuell werde im Frühjahr ein Taucher ins Wasser gehen. Vielleicht klärt sich dann endgültig auf, was auf dem Meeresboden Rätselhaftes liegt.

Von Gerit Herold