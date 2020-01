Nach 18 Jahren: Bergens Bauamtsleiter Rainer Starke räumt seinen Schreibtisch

Bergen

Rainer Starke (65) bekleidet seit dem 1. Dezember 2001 einen der wichtigsten Posten in Bergen. Ende Januar geht er nach mehr als 18 Jahren in den Ruhestand. Im OZ-Interview spricht der Bauamtsleiter über Bauvorhaben, die Arbeit im Rathaus und seinen Tagesablauf.

Wie geht es Ihnen ein paar Tage vor dem Ruhestand?

Völlig entspannt.

Was wird Ihnen nicht fehlen, wenn Sie morgens aufwachen und nicht ins Rathaus fahren müssen?

Was mir nicht fehlen wird, ist der Zeitdruck. Ich bin immer zeitig im Rathaus, das heißt, spätestens 7 bis 7.30 Uhr im Büro. Es liegt sich nicht bequem im Bett, wenn man weiß, hier steht die Arbeit vor der Tür. Ich komme auch selten pünktlich aus dem Rathaus raus. Dazu gehört die Unmenge von Ausschüssen, die ich auch gerne begleitet habe. Dieser Zeitdruck ist dann weg, und das ist auch gut so.

Wie war die Arbeit im Rathaus?

Ich habe hier unheimlich gerne gearbeitet, ich werde die Kollegen ein Stück weit vermissen. Wir haben keine Freundschaften geschlossen, aber ein sehr vernünftiges Arbeitsklima gehabt.

Welches Bauprojekt hat Ihnen am meisten den Schlaf geraubt?

Kein Projekt.

Also liefen alle Projekte reibungslos ab?

Grundsätzlich sind wir im Bauamt technisch gut strukturiert. Wir haben sehr gute Fachleute und Ingenieure. Wir haben es immer geschafft, mit sehr guten Ingenieurbüros und Architekten zusammenzuarbeiten, sodass wir nie vor fachlichen Problemen standen und sagen mussten: Hier kommen wir nicht weiter. Das Problem war eigentlich die termingerechte Lieferung des Projektes. Das ist in den letzten Jahren immer schwieriger geworden, weil sich die Firmen mit Aufträgen vollpumpen, Aufträge annehmen. Sie können sie nicht abweisen bei der Vergabe. Wenn sie die Vergabeverpflichtung erfüllen, sind sie dabei. Dann stellen Sie fest, die sind mit zwei Leuten auf der Baustelle, wo eigentlich vier oder fünf Leute hingehören. Das ist ärgerlich. Das raubt zwar nicht den Schlaf, aber es belastet.

Thema Schwimmhalle: Oft blies der Verwaltung heftiger Wind seitens der Politiker entgegen. Sollte ein Amtsleiter politische Entscheidungen hinnehmen oder um Projekte kämpfen, die er für gut hält?

Die Politik hat eine große Verantwortung. Sie sind nicht unser Arbeitgeber, aber sie haben Beschlusskraft. Wenn die Politik beispielsweise sagen würde, dass sie die Schwimmhalle nicht wollen – das haben wir ja auch eine Weile so gehabt – deswegen kann ja trotzdem die Verwaltung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten das Projekt weiter verfolgen. Im konkreten Fall, als wir noch eine andere Stadtvertretung hatten, war in der Diskussion, die Verwaltung soll sich mit dem Thema nicht befassen. Dann habe ich gesagt, dann müsst Ihr den Leuten auf der Straße sagen: Wir wollen, dass sich die Verwaltung nicht mit einem Sportschwimmbad befasst. Dabei entstehen aber keine zusätzlichen Kosten. Den Lohn bekommen wir auch so, Dienstreisen, wo wir uns in anderen Orten nach Schwimmbädern umgesehen haben, war im Rahmen des Haushaltslimits. Dann sind sie in sich gegangen. Dann wurde ein Haushaltslimit bereitgestellt. Eine Verwaltung kann also auch um ein Projekt kämpfen, wenn auch die Politik sagt, dass sie es nicht haben will, aber die Verwaltung sagt, dass es der Stadt dient.

Sie gelten als unbequem und nehmen selten ein Blatt vor den Mund. Wie sollte ein Amtsleiter sein, um die maximalen Ziele zu erreichen?

Ich habe den Job nicht in meiner eigenen Angelegenheit gemacht, um mich in irgendeiner Form zu profilieren, sondern um die Stadt gekämpft. Ich habe selten ein Blatt vor den Mund genommen – manchmal auch diskutabel für die andere Seite. Es ist in jeder Stadt so: Das Bauamt ist ein wichtiges Amt, das ist die Drehscheibe der Stadtentwicklung im Wesentlichen. Da muss man sich auch mit einer entsprechenden Courage der Verantwortung stellen, und manchmal auch unbequem sein.

Wenn Sie zum Abschied die Möglichkeit bekämen, ganz allein über die Zukunft des Bergener Marktplatzes zu entscheiden, wie würde er aussehen.

Wir haben gute Projekte gehabt, den Marktplatz umzugestalten. Ich war vor Jahren Verfechter, dass wir den Marktplatz umbauen. Ich habe meine Meinung relativiert, wenn nicht sogar geändert. Die Stadt hat andere Probleme. Der Marktplatz ist jetzt so, wie er ist. Er ist nicht so schlecht, als dass man ihn meiden muss. Ich würde ihn heute nicht mehr verändern. Man kann aber die Aufenthaltsqualität verändern, indem man mal neue moderne Bänke hinsetzt, vielleicht mal ein Spielgerät für die Kinder. Ich würde auch den Springbrunnen so lassen. Da gab es mal Riesendiskussion, ob er abgerissen werden und mit Erde verfüllt werden soll. Wir haben es geschafft, dass er nicht mehr ausläuft.

Sie müssen sich täglich mit Genehmigungsbehörden, Fördermittelstellen und Bedenkenträger beschäftigen. Dabei scheinen die Bauvorhaben manchmal auf der Strecke zu bleiben. Haben wir mittlerweile zu viel Bürokratie? Und was würden Sie sich einfacher wünschen in dieser Hinsicht?

Wir haben mit Sicherheit zu viel Bürokratie. Vor allem die EU-Förderung ist sehr aufwendig. Wir füllen Formulare aus, dann kommen die nächsten Formulare. Auch die EU-Abrechnung ist sehr aufwendig. Was uns dabei immer wieder aufstößt: Es ist bei der Förderung keine Kontinuität zu sehen. Sie kriegen ein Arbeitsbesuch aus dem Ministerium, dann die Aussage, dass es geprüft wird. Nach 14 Tagen kommt die E-Mail, dass es nicht geht, dann wird es ad acta gelegt. Nach vier bis sechs Wochen kommt die Nachricht, dass es doch eine Möglichkeit gibt. Dann machen sie wieder diese Akte auf. Förderpolitik ist gut, aber sie muss strukturierter sein und sie muss einfacher sein.

Auf welches Bauprojekt hätten Sie am liebsten verzichtet?

Auf keines. Ich denke, in der Zeit, in der ich für die Stadt arbeiten durfte, sind alle Projekte, die wir umgesetzt haben, sinnvoll gewesen. Sie dienen der Stadt und der Verbesserung der Lebens- und Arbeitsqualität. Was wir aber nicht ganz so verstanden haben, ist das zusätzliche Ökoprojekt zum Hortbau in der Königsstraße. Dann haben wir gesagt, wir bauen den Sportplatz an der Grundschule Altstadt. Das wurde uns verweigert. So sind wir zu dem Projekt Nonnensee gekommen. Ich will es nicht verteufeln, dieses Projekt wird schön, das hätte aber nicht unbedingt sein müssen. Das Ganze kostet 600 000 Euro. Da könnte ich mir vorstellen, dass wir mit dem Geld an der Regionalen Schule an der Graskammer schon einiges anderes machen könnten.

Auf welches Projekt blicken Sie gerne zurück?

Was besonders Spaß gemacht hat, war das Medieninformationszentrum (MIZ d. R.). Erstens, das war eine bauliche Herausforderung. Es stand damals zur Disposition. Das Postgebäude war auf dem Immobilienmarkt, das hätten wir als Stadt auch erwerben können. Aber mit dem, was wir am MIZ untergebracht haben, hätten wir noch Restflächen gehabt, die nicht vermarktet worden wären. Das hat uns dann abgehalten davon, die Post zu kaufen. Und zum Zweiten wollten wir mit aller Kraft, die uns zur Verfügung steht, diese Baulücke schließen. Wir haben dort eine sehr gute Entscheidung getroffen. Das war für die Architekten, die Planer und für uns als Bauamt ein hoher Anspruch.

Köster oder Ratzke: Unter welcher Bürgermeisterin haben Sie lieber gearbeitet?

Den Vergleich möchte ich nicht anstellen. Bei all den Tumulten der letzten Jahre, egal von wem veranlasst. Ich habe lange unter der Leitung von Frau Köster gearbeitet. Wenn es mir nicht gefallen hätte, dann wäre ich auch gegangen. Und ich arbeite sehr gerne unter Frau Ratzke. Das ist ein anderes Arbeitsverhältnis. Ich habe auch unter der Betrachtung, dass ich ihr Stellvertreter bin, ein sehr vertrautes Arbeitsverhältnis.

Werden sie in absehbarer Zeit privat etwas bauen?

Nein. Ich habe auch privat gebaut in meiner Vergangenheit. Dieses Thema ist abgeschlossen.

Was wünschen Sie Ihrem Nachfolger in diesem wichtigen Amt für Bergen?

Ich wünsche ihm Durchschlagskraft, Stehvermögen, natürlich als Voraussetzung Gesundheit, und dass er die im Amt zur Verfügung stehenden Mittel gut nutzt. Herr Paarmann bringt alle Voraussetzungen mit, sonst hätten wir ihn nicht dazu bestimmt. Wir haben auch den günstigen Umstand, dass er seit acht Jahren im Hause tätig ist.

