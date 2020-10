Nach 30 Jahren: So blicken die Menschen in Bergen auf die Wendezeit zurück

Bergen

Der Fall der Mauer und der Tag der Wiedervereinigung: Für viele Menschen auf der Insel ganz besondere Momente, die mit Hoffnung, Freude, aber auch Ängsten verbunden sind. Zur Wendefeier in Bergen kamen diese Gefühle wieder hoch. Beim Lied „Wind of Change“, das während des Gottesdienstes auf der Orgel gespielt wurde. Beim Lesen alter Zeitungsartikel im Stadtmuseum. Beim gemeinsamen Singen der Nationalhymne auf dem Marktplatz. Bei Gesprächen mit den Bürgern und den Teilnehmern der Partnerstadt Oldenburg in Holstein.

Viele kleine Veranstaltungen zwischen Marktplatz, Klosterhof und Waldbühne lockten die Menschen an die frische Luft. Es war ein reges Treiben bis in die Abendstunden. Das Feuerwerk am Marktplatz sollte schließlich den Höhepunkt der Einheitsfeier markieren. Nur der Wind spielte nicht mit. Es wurde abgesagt. „Wir werden es an anderer, geeigneter Stelle selbstverständlich nachholen“, sagte die Stadtpräsidentin Kerstin Kassner (Linke).

„Mir ist so, als sei es erst gestern gewesen, dass wir mit Kerzen in den Händen durch die dunklen Straßen zogen. Für DDR-Verhältnisse wurde damals bei den Friedensgebeten ein erstaunlicher Klartext gesprochen“, sagte Pröpstin Helga Ruch beim Gottesdienst in der St.-Marien-Kirche.

Manfred Kassel (64) hat viele Erinnerungen an diese Zeit. „Ich wuchs in Bremen auf und war schon immer neugierig darauf, was auf der anderen Seite der Mauer passiert. Als es dann so weit war, hat es nicht lange gedauert, bis ich mich in meinen alten Opel setzte und nach Mecklenburg-Vorpommern fuhr. Die Menschen und das Land hatten mich sofort in den Bann gezogen. Meine Erwartungen wurden übertroffen“, sagte er. Er steuerte damals Rügen an und lernte hier bei seinem zweiten Urlaub seine heutige Frau Kerstin (60) kennen. Beide wohnen mittlerweile wieder in seiner Heimat. „Aber jede freie Minute verbringen wir hier. Diese Region hat sich in den vergangenen 30 Jahren weit entwickelt“, findet er.

„Schönes Ereignis“

Jörg Schiller (52) arbeitete damals in Mukran im Hafen. Er hatte am 9. November 1989 Nachtschicht. Die historischen Worte von Günter Schabowski über die neuen Reiseregelungen, dass also Privatreisen ins Ausland ohne Vorliegen bestimmter Voraussetzungen beantragt werden können, bekam er erst später von seinem Schichtleiter mitgeteilt. „Es war ein schönes Ereignis, auf das ich auch heute noch gerne zurückblicke“, sagt er.

Ingrid Brüssow (76) aus Bergen saß in ihrer Wohnstube und verfolgte am Abend die Pressekonferenz im Fernsehen. „Wir durften vorher schon in den Westen reisen, von daher war es zu diesem Zeitpunkt klar, dass sich am Reisegesetz etwas ändern musste. Dass es dann so plötzlich umgesetzt wurde, damit hatte ich nicht gerechnet“, sagt sie.

Friedensgebet in Bergen

Der heutige Bergener Wolfgang Paulenz (67) wohnte zur Wendezeit noch in Halle und hörte in einer Kneipe im Radio die Worte von Schabowski. „Alles kam so überraschend schnell. Als wir dann Ende November zum ersten Mal in den Westen gefahren sind, haben wir Sachen gekauft, die hier selten waren. Wir kamen mit Süßigkeiten, Rama, Kaffee und Waschmittel zurück“, sagt er.

Möglich gemacht wurde der Fall der Mauer durch die zahlreichen Friedensgebete im Land. An ihr erstes in Bergen kann sich Pröpstin Helga Ruch ganz genau erinnern. „So viele Menschen waren gekommen, dass die meisten von ihnen draußen stehen mussten. Und drinnen wurde vor dem Altar benannt, wie die Menschen den Alltag erleben – mit deutlichen Worten.“ Und immer kam die Hoffnung auf, dass es anders werden kann. Jeder Teilnehmer bekam eine Kerze. „Es waren Tausende kleine lebendige Lichter, die zusammen das große Licht der Hoffnung symbolisieren“, sagte sie.

Viel geschafft in den vergangenen 30 Jahren

Die schönen Dinge aus der Vergangenheit, die Bereitschaft und den Zusammenhalt ins Heute zu holen, das wünscht sich Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos). „Lassen sie uns unserem Heute mehr Raum für das Erreichte und Schöne geben. Wir dürfen gleichzeitig nicht vergessen, was noch zu tun oder zu verbessern ist“, so die Bürgermeisterin.

Stadtpräsidentin Kerstin Kassner blickte auf die Zeit zurück, die den Menschen auf Rügen viel abverlangt hatte. „Wir haben unser Leben umstellen, uns auf neue Bedingungen einstellen müssen. Und trotzdem haben wir viel geschaffen in den vergangenen 30 Jahren. Schauen wir uns Bergen an: Die Stadt trägt ein sehr schönes Kleid und kann sich sehen lassen. Menschen von Nah und Fern freuen sich daran“, sagte sie.

Trotzdem bleibe noch viel zu tun, allein im Hinblick auf die Menschen, die aus Perspektivlosigkeit die Region verlassen. „Hier gibt es so viele Perspektiven. Wir haben eine tolle Handwerkerschaft, Gastronomie- und Tourismusbetriebe, Dienstleister und fleißige Leute in der Verwaltung. Hier tut sich viel, und das soll unbedingt so bleiben“, so Kassner.

Mathias Otto