Zur Einstellung der Fährverbindung des Unternehmens Stena Line zwischen Sassnitz auf Rügen und Trelleborg in Schweden ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) berichtete am Donnerstag im Landtag von zwei Optionen zur Wiederbelebung der Strecke. So gebe es nach dem 15. Mai ein Gespräch. „ Stena Line hat angeboten, noch einmal Verhandlungen zu führen“, so Glawe. Bund und Land sollen dabei vertreten sein.

Idee Katamaran : Laut Glawe ist „das Ergebnis offen“

Eine zweite Option könnte ein Katamaran sein, der zwischen Sassnitz und Trelleborg verkehrt. „Das würde die Fahrzeit deutlich verkürzen“, so Glawe. Es werde derzeit an dieser Idee gearbeitet. „Das Ergebnis ist allerdings offen.“ Ob weiterhin Personenbeförderung und Güterverkehr möglich sein könnte, sei derzeit noch nicht zu sagen.

Stena Line hatte die sogenannte „ Königslinie“ zwischen Sassnitz und Trelleborg im April überraschend beendet. Begründung: Die Fährverbindung sei unwirtschaftlich. Das Corona-Virus gab der Linie den Rest, die Buchungen brachen ein. Bereits im Herbst 2019 wurden die Fahrten auf der Strecke von wöchentlich sechs auf ein bis zwei verringert.

Die „ Königslinie“ hatte es fast 111 Jahre gegeben. Sie wurde im Juli 1909 eingerichtet – in Anwesenheit des damaligen deutschen Kaisers Wilhelm II. als König von Preußen und des schwedischen Königs Gustav V.

