Der Schreck war groß: Gerade noch so hatten eine Mutter und ihre Tochter es geschafft, dem umstürzenden Baum auszuweichen. Knapp hinter ihrem Auto krachte die Buche plötzlich auf die Straße, als die Patientin der Selliner Kurklinik mit ihrem Kind um Mitternacht die Kirchstraße hoch zu der Einrichtung fuhr.

Die Feuerwehr rückte an jenem 25. Juli mit 17 Kameraden an und beseitigte die Baumsperre rund 50 Meter von der Klinik entfernt. Die Selliner Wehr war aus ähnlichem Grund schon zwei Tage vorher auch in der Kirchstraße im Einsatz. Am Friedhof war ein Starkast einer Buche auf vier Pkw gedonnert. An zwei Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Am Friedhof von Sellin war am 23. Juli ein Starkast von einem Baum abgebrochen, wobei vier Pkw beschädigt wurden. Quelle: Feuerwehr Sellin

Das Ungewöhnliche: Weder Sturm noch Gewitter oder Starkregen hatten gewütet. Das Unglück geschah wie aus dem sprichwörtlichen heiteren Himmel.

„Die Trockenheit der letzten beiden Jahre wirkt sich auf die Vegetation aus und macht den Bäumen zu schaffen“, sagt Arne Fründt, amtierender Leitender Verwaltungsbeamter der Amtes Mönchgut-Granitz und Amtswehrführer.

Scheinbar gesunde Äste brechen ab, weil sie nicht mehr ausreichend mit Wasser versorgt werden. Der spontane Astabbruch wird in der Fachwelt auch als Sommerbruch oder Grünastabbruch beschrieben. Vor allem ältere Bäume sollen hiervon betroffen sein. Diese Abbrüche seien kaum vorherzusehen.

Weil ein Baum einfach umbrach und über die Straße kippte, rückte am letzten Donnerstag die Feuerwehr Middelhagen mit zwei Fahrzeugen und zehn Brandschützern aus. „Wir wurden um 18.39 Uhr alarmiert, dass im Göhrener Weg ein Baum von einer Straßenseite zur anderen hängt “, so Wehrführer David Masuch. Der Einsatzort befand sich Höhe Strandresort Rex Rugia in Lobbe. Die Feuerwehrleute entfernten den umgeknickten Baum.

Am 15. August kippte im Göhrener Weg ein Baum über die Straße. Quelle: Feuerwehr Middelhagen

„Auch wir hatten in jüngster Zeit zwei Einsätze dieser Art“, bestätigt der Binzer Wehrführer Daniel Hartlieb. Am 3. August drohte am Friedhofsweg ein Starkast aus einer Baumkrone zu fallen. Ein paar Tage zuvor hatten die Binzer Brandschützer in der Proraer Allee einen Baum entfernen müssen, damit er nicht auf den Fuß- und Radweg stürzt.

„Es gibt keine 100-prozentige Sicherheit, aber wir haben die Verkehrssicherungspflicht und keine andere Wahl als zu handeln“, erklärt Alexandra Gums, Leiterin der Selliner Kurklinik. Auf dem Klinikgelände wurden inzwischen betroffene Bäume ausgeästet. Dort hatte es kürzlich auch keine Windböe gebraucht, als ein Baum einfach zur Seite und ein paar Zentimeter neben einem Pavillon zu Boden fiel. „Der Baum war vorher in sich zusammengesackt und innen total verfault, was man von außen nicht gesehen hat“, so Gums.

Die Klinikleiterin hatte zudem die Gemeinde nach dem umgestürzten Baum in der Kirchstraße aufgefordert, den gesamten Weg zur Klinik unter die Lupe zu nehmen.

Auf dem Gelände der Kurklinik war überraschend ein Baum umgefallen. Dieser war innen verfault. Das Bild zeigt den Baumstumpf. Quelle: Gerit Herold

Inzwischen hat Sellin Baumsicherungsmaßnahmen durchführen lassen. Nach einer Baumschau an den Waldrändern und in der August-Bebel-Straße habe die Firma Forst- und Baumdienst Martens aus Barth diverse Äste entfernt. „Im Bereich des Friedhofes hat die Firma fünf Bäume entnommen, die gefährdet waren“, informiert Bürgermeister Reinhard Liedtke. In der Allee vom sogenannten Krähenfuß bis nach Seedorf sind eine dicke Buche und zwei Eschen gefällt worden. Die Arbeiten erfolgten nach Absprache mit der Forstbehörde, so der Bürgermeister.

An der Kirchstraße in Sellin zwischen Friedhof und Kurklinik wurden Bäume und Äste abgenommen. Quelle: Gerit Herold

Die Gemeinde stehe in der Verkehrssicherungspflicht und hafte im Schadensfall, so Liedtke und erinnert an das Unglück bei einem Open-Air-Konzert in Schwerin Ende Juli. Dort war ein 18 Meter langer Ast auf einen Bierwagen herabgestürzt und hatte 29 Menschen verletzt. Die Staatsanwaltschaft hatte Ermittlungen aufgenommen. Bei dem Baum hatte es sich um eine gut hundertjährige Rotbuche gehandelt, die an der Bruchstelle innen hohl war. Grund könnte ein Pilz oder Schädling gewesen sein, was in Verbindung mit der lang anhaltenden Trockenheit für den Abbruch gesorgt haben könnte. Die Bäume auf dem Gelände waren im Juni überprüft worden.

Am 25. Juli drohte ein Baum in der Proraer Allee umzustürzen. Quelle: Feuerwehr Binz

In Binz sieht man von Amtswegen aktuell keinen Handlungsbedarf, Baumsicherungsmaßnahmen durchzuführen. „Nach meinem Kenntnisstand gibt es momentan keinerlei größere Bedenken, die uns auffallen“, sagt Bürgermeister Karsten Schneider.

Die Außendienstmitarbeiter der Gemeinde hätten auch die Bäume im Blick, wenn sie täglich im Ort unterwegs sind. Neben ihren Politessenaufgaben schauen sie auch, wo Verkehrsschilder umgeknickt oder Steine lose sind, wo Baustellenschilder fehlen oder eben auch nach kritischen Bäumen. „Ansonsten sind wir auch sehr dankbar für jeden Hinweis aus der Bevölkerung, denn auch wir können nicht immer alles sehen. Wenn Hinweise kommen, können wir uns das anschauen, und gegebenenfalls vorher reagieren, bevor ein Unglück passiert“, so Schneider.

Arne Fründt sieht weitere Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht auf die Gemeinden zukommen. „Wir müssen im Herbst noch einiges tun. Was die Trockenheit in den Bäumen bedeutet, wird sich noch zeigen, wenn die ersten Stürme kommen.“

