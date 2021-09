Der Schock sitzt noch immer tief: Am Sonntag ist das Herzstück der Außengastronomie in Karls Erlebnis-Dorf in Zirkow bei einem Feuer fast vollständig zerstört worden. Inhaber Robert Dahl schaute sich die Trümmer am Montag an – und sprach dabei auch über die Pläne für den beliebten Imbiss.