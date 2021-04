Nach Brand in Groß Zicker: Pfarrer kritisiert Katastrophentourismus

Groß Zicker

In dem beschaulichen Mönchguter Ort ist er noch allgegenwärtig: Der verheerende Brand in Groß Zicker in der Nacht vom 9. auf den 10. April, der ein Mehrzweckgebäude zerstörte und bei dem fünf Menschen leicht verletzt wurden. Am Sonntag fand auf dem Pfarrhof unter freiem Himmel ein „Gottesdienst nach dem Feuer“ statt, um an die Schreckensnacht und ihre Folgen zu erinnern, den Betroffenen Kraft zu spenden und den vielen Helfern zu danken. Rund 40 Menschen waren zu dem rund einstündigen Beisammensein gekommen, das der Mönchguter Bläserkreis musikalisch umrahmte.

„Es gibt Momente im Leben, die man nicht vergisst, die sich einbrennen im wahrsten Sinne des Wortes. Zum Beispiel, wenn man mit einem Gartenschlauch vor einem brennenden Rohrdach steht, wenn man weiß, dass das Wasser wenigstens bis aufs Dach des Nachbarhauses kommen müsste, der Druck dafür aber viel zu gering ist, wenn man die eigene Hilflosigkeit und Verzweiflung spürt und wenn man trotzdem weitermacht in der Hoffnung, dass das vielleicht doch noch irgendwie was bringt“, sagte Pfarrer Olav Metz in seiner Predigt.

Über 100 Kameraden von acht Feuerwehren

Er erinnerte daran, dass man an einer noch viel größeren Katastrophe vorbeigeschrammt sei. Der Brand hätte auf benachbarte Häuser übergreifen und so ein Inferno anrichten können. Der Wind hatte glücklicherweise günstig gestanden. Vor allem aber die über 100 Kameraden von acht Feuerwehren der Insel, die Sanitäter und die Anwohner hätten noch viel Schlimmeres verhindert. Für ihren Einsatz sei ihnen noch einmal ausdrücklich gedankt. Das Feuer habe bewusst gemacht, wie wichtig und wertvoll gegenseitige Wertschätzung, uneigennützige Hilfe und Demut, Klugheit und Vertrauen sind.

Gleichzeitig übte er harsche Kritik: „Wenn sich die Katastrophentouristen auf den Weg machen und dabei zuweilen auch über die Grenzen der Feuerwehr und die Grenzen des Anstands hinweggehen, dann kann von Achtung keine Rede mehr sein. Und richtig widerlich wird es, wenn in den sozialen Medien dann Kommentare auftauchen, die von warmem Abriss reden, weil eh keine Touristen da sind und die Gelegenheit ja günstig sei“, so Olav Metz. Dafür habe er keinerlei Verständnis.

factbox Spenden für Brandopfer Spenden für die Opfer des Brandes können auf das Konto der Kirchengemeinde überwiesen werden. Sie werden dann an die Betroffenen weitergegeben. IBAN: DE 55 1001 0010 0592 9591 07 BIC: PBNKDEFF Kennwort „Brandopferhilfe“

„Wir können und sollten froh sein, dass es nicht schlimmer gekommen ist. Wir könnten und sollten einen langen Atem haben, wenn es jetzt darum geht, die Folgen des Feuers zu beseitigen.“ Es habe ihn berührt, wie viel Einigkeit er in Groß Zicker und darüber hinaus erlebt habe, so Olav Metz. Er hofft, dass diese Gemeinschaft bleibt. Auch dann, wenn es darum gehe, die Löschwasserversorgung zu verbessern, die Löschteiche zu ertüchtigen und zu pflegen oder sogar neue anzulegen oder bei der Feuerwehr mitzumachen.

Drei neue Hydraten sind notwendig

Durch den Brand sei deutlich geworden, dass im Ort noch drei neue Hydranten notwendig seien, erklärte am Rande des Gottesdienstes Detlef Besch, Bürgermeister der Gemeinde Mönchgut, zu der Groß Zicker gehört. Die Brandschützer hatten etwa drei Kilometer Schlauch über längere Wegstrecken verlegt, um Wasser aus dem Zicker See sowie aus dem Löschteich und dem Hydrantennetz zu entnehmen. Auch die Zuwegung und die Beleuchtung zum Löschteich stünden auf dem Prüfstand, so Besch.

Der betroffene Dreiseitenhof in der Boddenstraße sei einer der letzten noch gut erhaltenen. Groß Zicker steht wegen seiner historischen, reetgedeckten Häuser unter Denkmalschutz. Weil das Brandrisiko besonders hoch ist, sind nach einem Brand in der Silvesternacht 2009, bei dem ein rohrgedecktes Wohnhaus aufgrund eines Feuerwerkskörpers bis auf die Grundmauern abbrannte, Feuerwerke untersagt.

Schaden in Höhe von 500 000 Euro

Bei dem Brand am 9. April hatten die Flammen das ehemalige Stallgebäude zerstört. Durch das Feuer, bei dessen Ursache von einem technischen Defekt ausgegangen wird, ist ein Schaden in Höhe von rund 500 000 Euro entstanden. Die Bewohner eines benachbarten Hauses, das unbewohnbar geworden war, wurden in der ersten Nacht im Pfarrhaus untergebracht. Danach war die fünfköpfige Familie mit drei kleinen Kindern in eine Ferienwohnung umgezogen. Bis ihr Heim wieder bezugsfertig ist, sucht die Familie nun eine neue Bleibe zur Miete. Wer helfen kann, wendet sich bitte an das Pfarramt unter Telefon 038308/8248.

Zudem sammelt die Kirchengemeinde für die Opfer des Brandes Spenden (siehe Infokasten), die dann an die Betroffenen weitergegeben werden. Es sei bereits eine Einzelsumme in Höhe von 300 Euro einer anonymen Spenderin eingegangen, so Pfarrer Olav Metz.

Von Gerit Herold