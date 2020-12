Nach Brand in Lietzow: Welle der Hilfsbereitschaft auf Rügen

Lietzow

Für fünf Familien aus Lietzow begann das diesjährige Weihnachtsfest mit einem Schreckensmoment: Aus bisher unbekannter Ursache brannte in den Morgenstunden eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Zwei Menschen mussten wegen leichter Verletzungen medizinisch behandelt werden. Das gesamte Haus ist durch das Feuer und die Löscharbeiten vorläufig unbewohnbar.

Auf der Facebook-Seite der Ostsee-Zeitung berichtete eine der Betroffenen vom Leid, den sie und die anderen Bewohner in diesen Stunden erleiden müssen: „Wir wohnten in dem Haus und haben außer unseren Autoschlüssel nichts mehr.“ Sie bat um Kleidung und eine Unterkunft für vier Personen plus Katzen, dann „wäre uns sehr geholfen.“

Anzeige

Geld- und Sachspenden

Viele Menschen von der Insel und Umgebung boten spontan Hilfe an, um die insgesamt 13 obdachlosen Menschen zu unterstützen. „Wenn ihr möchtet, dann habe ich im Motel Stralsund eine Ferienwohnung frei“, schrieb etwa Sebastian Tacke. Michael Czechan von der Insel Rügen kam mit einer Bewohnerin des Hauses in Kontakt: „Wir haben gerade mit einer Betroffenen gesprochen und schon Geld- und Sachspenden vorbeigebracht“. Ein Spendenkonto werde noch am selben Abend eingerichtet, schrieb er.

Nicole Thesenvitz, Teamleiterin der Bergener Tafel, schrieb nach dem Brand: „Sie können sich gerne beim Netzwerk-Rügen melden. Wir öffnen für Sie morgen sehr gerne die Kleiderkammer oder auch die Tafel.“ Auch viele andere Menschen zeigten sich solidarisch und boten an Heiligabend Ferienunterkünfte oder Anziehsachen an.

150 000 Euro Schaden

Gegen 8.40 Uhr brannte am 24. Dezember eine Wohnung im Erdgeschoss und das Feuer begann bereits auf die Nachbarwohnung überzugreifen, wie die Polizei mitteilte. Drei Bewohner des Wohnhauses wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Sana-Krankenhaus Rügen nach Bergen gebracht und dort stationär aufgenommen. „Hierbei handelt es sich um die 33-jährige deutsche Mieterin der brennenden Wohnung, eine über ihr wohnende 26-jährige deutsche Mieterin des Wohnhauses und deren eineinhalbjähriges Kind“, so ein Polizeisprecher.

Der bei dem Feuer entstandene Sachschaden beläuft sich auf knapp 150 000 Euro. Alle Bewohner konnten laut Polizei bei Nachbarn und Verwandten vorübergehend untergebracht werden. Die Kriminalpolizei hat jetzt die weiteren Ermittlungen übernommen. Ein Brandursachenermittler kam zum Einsatz.

Von Mathias Otto