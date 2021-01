Feuer in Mehrfamilienhaus - „Wir hatten Todesangst“: So erlebten die Familien den Großbrand an Heiligabend auf Rügen

Fünf Familien aus Lietzow verloren an Heiligabend nach einem Brand ihr Zuhause. Sie mussten dramatische Szenen überstehen. Jetzt bedankten sie sich bei den vielen Helfern im Ort. „Es ist unglaublich, wie die Lietzower gehandelt haben“, sagt einer der Bewohner. Viele Unterstützer opferten sogar ihr Weihnachtsfest.