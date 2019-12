Nach Breitband-Zoff: Unregelmäßigkeiten beim Zweckverband auf Rügen

Bergen

Das war ein klares Misstrauensvotum an die Geschäftsführung: die Entscheidung über den Jahresabschluss zurückgestellt, den Wirtschaftsplan an den Absender zurückverwiesen und ein Rechnungsprüfungsbericht, der Mängel aufdeckte. Die Versammlung des Zweckverbands Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (ZWAR) vom Mittwoch folgte mit übergroßer Mehrheit den Anträgen der Patziger Bürgermeisterin Irit Vollbrecht und Verbandsvorsteherin Anja Ratzke.

Hauptproblem war die unklare Vertragssituation zwischen Gemeinden und ZWAR beim Breitband-Ausbau. „Wir haben den Jahresabschlüssen in der Vergangenheit in gutem Glauben zugestimmt“, sagte Ratzke. Nun aber müssten die rechtlichen Probleme zunächst vom Tisch. Ratzke ist zugleich Bürgermeisterin von Bergen und hatte die Zahlung einer Breitbandumlage an den ZWAR mit Zustimmung der Stadtvertreter verweigert. Die Geschäftsführung des Verbandes habe Kredite für den Breitbandausbau in unterversorgten Gebieten aufgenommen, obwohl dieser künftig förderfähig würde. „Wir stehen in der Verantwortung gegenüber den Einwohnern der Insel, und es ist immer gesagt worden, der Ausbau koste nichts“, so Ratzke.

Gesprächen zwischen ZWAR und Kreis

Die Gemeinden müssten in jedem Fall zahlen, meint Landkreissprecher Olaf Manzke. Landkreis und Zweckverband wollen schon am Montag kommender Woche versuchen, die verfahrene Situation zu klären. Die Verunsicherung ist groß. Schon setzten Gemeinden des Amtsbereichs Nordrügen den Austritt aus der Breitband-Sparte des ZWAR auf ihre Tagesordnung.

Auch den Entwurf des Wirtschaftsplans für das kommende Jahr monierte die Verbandsvorsteherin. Obwohl der Vorstand beschlossen habe, weder zusätzliche Stellen zu schaffen, noch zusätzliche Bohrtechnik zu kaufen, wären Kosten dafür eingeplant worden.

Der vom Altefährer Bürgermeister Frank Lutz Jätschmann vorgetragene Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses schien ebenfalls kaum geeignet, verlorenes Vertrauen in die Geschäftsführung zurückzugewinnen. Der Ausschuss war im März 2018 auf Initiative von Eckard Koch eingerichtet worden. „Nach den Unregelmäßigkeiten auf der Seebrücke haben wir gemerkt, dass wir genauer hinsehen müssen“, sagte der Bürgermeister von Kluis. Gemeint ist die Affäre um die "Champagner-Sause auf der Seebrücke". Geschäftsführer Axel Rödiger und der damalige Verbandsvorsteher Reinhard Liedtke waren im vergangenen Jahr wegen Untreue verurteilt worden, weil das Duo 2014 die Zeche einer Feier aus Mitteln des ZWAR beglichen hatte. Liedtke trat daraufhin zurück, Rödiger erhielt eine Abmahnung durch den Verband.

Unterstützung vom Prüfungsamt

Der Prüfungsausschuss hatte sich Unterstützung beim Gemeindeprüfungsamt des Landkreises geholt. Zum Beispiel sollen Dienstreisen künftig nach Regeln des Landesreisekostengesetzes abgerechnet werden. Auch sei offenbar nicht immer klar, wann Vorsteher oder Vorstand Aufträge erteilen dürfen und in welchen Fällen die Verbandsversammlung hätte zustimmen müssen. Die Vergabe von Leasingverträgen sowie die Vergabe an Leistungen außer Haus trotz guter personeller Ausstattung sollen die Prüfer ebenfalls moniert haben.

„Dem Grundsatz der Sparsamkeit hat die Geschäftsführung nicht immer die nötige Bedeutung beigemessen“, meinte Eckard Koch. Dass die Versammlung vom Mittwoch per Satzungsänderung die zusätzliche Einrichtung eines Finanzausschusses beschloss, geht ebenfalls auf seine Initiative zurück. Ob und welche Konsequenzen aus den jüngsten Erkenntnissen folgen, will die Verbandsversammlung im Februar entscheiden. In Rede stehen dabei die Beauftragung eines externen Unternehmens mit einer sogenannten Tiefenprüfung bis hin zu personellen Entscheidungen.

„Transparenz findet beim ZWAR nicht statt“

Schon eine Woche zuvor war in der Bergener Stadtvertretung kontrovers über das Thema Breitband diskutiert worden. Von Falschaussagen des ZWAR-Geschäftsführers Axel Rödiger war da die Rede, von Christian Zorn ( AfD) sogar dessen Rücktritt gefordert worden. Dabei bezog er sich auf die Kreditaufnahme für den Breitbandausbau in unterversorgten Regionen.

„Transparenz ist das oberste Gebote. Das findet beim ZWAR nicht statt“, sagte Bauamtsleiter Rainer Starke. Der Geschäftsführer habe versichert, dass der Ausbau durchfinanziert sei. Auf die Gemeinden komme kein Geld zu. Jetzt müsse Axel Rödiger gezwungen werden, alle Geschäftsbücher zu öffnen. Denn wenn europaweit ausgeschriebene Aufträge in Millionenhöhe an regionale Anbieter wie Kabelsat, Tell Bau und Estra gingen, sei das zumindest bemerkenswert.

Verärgerung über Umlage

Rainer Starke wunderte sich zudem, dass der ZWAR zusammen mit seinen Partnern sich immer wieder öffentlich mit der Modellregion Rügen schmücke. „Da hört man nichts von Finanzschwächen und - problemen“, sagt er. Als Straßenbaulastträger habe er kürzlich den Kabelsat-Geschäftsführer Rolf Hoffmann gebeten, ihm den Umfang des Kabelnetzes offenzulegen. Dies habe Hoffmann bisher versäumt. Jetzt setzte der Bauamtsleiter dem Kabelsat-Geschäftsführer eine Frist. Lässt er diese verstreichen, sollen juristische Schritte folgen.

Stadtvertreter Peter Wendekamm (Linke) ärgerte sich über die Umlage, die Bergen zahlen soll: 2019 sind es 70 000 Euro, bis zum Jahr 2022 erhöht auf 163 000 Euro (die OZ berichtete). „Wir sind nicht der Zahlmeister für die Insel in Bezug auf den Breitbandausbau“, sagt er.

„Schaden von der Stadt abwenden“

Bergen soll laut Andrea Köster ( CDU) die Umlage zahlen und das Projekt vorantreiben. Anja Ratzke (parteilos) soll es in ihrer Doppelfunktion als Bürgermeisterin und Verbandsvorsteherin retten und dabei den gesamten Verband betrachten und nicht nur Bergen. „Es ist wichtig, dass dieses Vorhaben für Rügen, wie auch immer, nicht den Bach runtergeht“, sagte sie. „Es ist meine Aufgabe, den Schaden von der Stadt Bergen und den Bürgern der Insel abzuwenden“, so Anja Ratzke. Wenn weder Untere Rechtsaufsichtsbehörde noch Innenministerium Lösungen parat haben, „dann sollten wir gemeinsam daran arbeiten, die Dinge in Ruhe zu heilen.“ Nach erster juristischer Prüfung sei überhaupt keine Heilung möglich, sondern maximal für die Zukunft.

Der ZWAR habe einen Entwurf eines öffentlich-rechtlichen Vertrages an die Kommunalaufsicht geschickt. Der sei laut Bürgermeisterin aber auch nicht richtig, da sich Fehler aus der Vergangenheit fortsetzen würden. Diese werde aber dem ZWAR so antworten, dass es einen Vertragsentwurf geben werde.

Nach Antrag von Matthies Knuth (Freie Wähler Bergen) soll die Verwaltung für Bergen und deren Ortsteile Chancen und Risiken eines Eintritts zur Sparte „ Breitbandausbau“ darlegen. Mehrheitlich wurde dem Antrag zugestimmt.

Von Uwe Driest und Mathias Otto