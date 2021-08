Putbus

„Ihr seid ein einzigartiger Jahrgang!“ Als Michaela Block vom Verein Jugendweihe Vorpommern-Rügen das am Sonnabend zu den Jugendlichen im Theater Putbus sagte, war es alles andere als eine Floskel. „Wer hat schon im August Jugendweihe?“ In diesem Jahr Dutzende Mädchen und Jungen. Ursprünglich sollten die ersten Feierstunden auf Rügen am 1. Mai stattfinden. Doch der Corona-Lockdown machte auch diese Planungen zunichte. „Wir haben unsere Termine frühzeitig abgesagt und auf August beziehungsweise September verschoben.“

Das klingt einfach, bringt aber vieles durcheinander. Die Jugendstunden, die sonst in Vorbereitung der Feierstunden organisiert werden, werden die jungen Leute besuchen, wenn sie ihre Weihe schon erhalten haben. Knigge-Kurse, Betriebsbesichtigungen, Tanzkurs und Erste-Hilfe-Lehrgänge, Kochen lernen, ein Selbstverteidigungs-Workshop – das und vieles mehr wird den Teilnehmern dieses Jahrgangs erst im Nachhinein angeboten. „Wir fangen damit im September an“, sagt Michaela Block. Für sie und ihre Mitstreiter ist das in diesem Jahr eine Doppelbelastung, denn gleichzeitig startet die so genannte „offene Jugendarbeit“ (Jugendstunden) für die Mädchen und Jungen, die im kommenden Jahr Jugendweihe feiern.

Mit Abstand im Festsaal

Es ist nicht das Einzige, was in Zeiten der Pandemie anders ist. Im Theater sind in den Zuschauerreihen immer wieder unbesetzte Plätze in den Sitzreihen. Dabei sind die Plätze nach wie vor begehrt, die Eltern, Großeltern, Geschwister, Onkel und Tanten – viele möchten bei diesem feierlichen Augenblick dabei sein. „Auch wir müssen bei den Veranstaltungen die Mindestabstände einhalten“, sagt Michaela Block schulterzuckend. Trotzdem wolle man möglichst vielen Familienangehörigen Gelegenheit geben, bei der Jugendweihe dabei zu sein. Deshalb habe man die Zahl der Jugendweihlinge auf mehrere Durchgänge verteilt. 65 waren es am Sonnabend bei den Veranstaltungen der „Jugendweihe Vorpommern-Rügen“, mehr als doppelt so viele werden es Anfang September bei den Feiern im Binzer Kursaal sein. Dazu kommen noch die Jugendweihe-Anwärter, die vom Verein „Jugendweihe Mecklenburg-Vorpommern“ betreut werden.

Auch Konfirmanden erhalten die Jugendweihe

„Die Nachfrage ist ungebrochen“, sagt Michaela Block. Gerade auf Rügen sei die Tradition, die Jugendlichen mit einer Zeremonie im Kreis der Erwachsenen willkommen zu heißen, nach wie vor lebendig. „An der Bergener Regionalschule am Rugard hat bis auf zwei Schüler die ganze Klasse mitgemacht.“ Selbst diejenigen, die sich konfirmieren lassen, wollen zunehmend auch an der Jugendweihe teilnehmen.

Denn für viele ist es auch ein sehr emotionaler Moment. Michaela Block ahmte mit vorsichtigem Tippen auf das Mikrofon die Herztöne eines Kindes im Mutterleib nach, die die Eltern noch vor der Geburt hören. Jetzt seien diese kleinen Wesen groß und dabei, ihre eigenen Wege zu finden. „Natürlich seid ihr nicht von diesem Moment an auf einen Schlag erwachsen“, sagte die Vereins-Sprecherin in einer kurzen Rede am Ende der Feierstunde. Aber die Jugendlichen würden von nun an lernen, Stück für Stück die Aufgaben eines Erwachsenen wahrzunehmen.

Frisur brauchte Stunden

Zumindest sahen die Teilnehmer der Feierstunde am Sonnabend zum Teil sehr erwachsen aus. Junge Herren im Anzug und mit Fliege waren gar nicht so selten zu sehen. Bei den jungen Damen dominierten wie zu erwarten die Kleider. Einkaufsstress hatte Emily Schultz (14) von der Bergener Regionalschule nicht. Das mit dezenten Glitzersteinen besetzte cremefarbene Modell war das erste, das sie anprobiert hatte und mitnahm. Viel mehr Sorgen bereitete mancher jungen Frau da schon die Haarpracht. „Das hat heute Morgen gefühlt Stunden gedauert“, stöhnte eine Teilnehmerin und nicht wenige ihrer Begleiterinnen nickten zustimmend.

Dabei mussten sie aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen so manches Zugeständnis machen. Beim Einmarsch in den Saal mussten die Mädchen und Jungen Mund- und Nasenschutz tragen, den sie zumindest auf der Bühne abnehmen durften. Vor dem Theater zogen sie dann sogar weiße Baumwollhandschuhe über. „So stellen wir sicher, dass wir ihnen bei der Gratulation wenigstens einmal die Hand geben können“, sagte Michaela Block. Die Teilnehmer nahmen es gelassen. Als „Laeya (15) ihr Paar übergestreift hatte, war sie positiv überrascht. Auch wenn die kunstvollen Nägel nun verdeckt waren: „Ich dachte, ich pieke damit durch den Stoff“, sagte sie erleichtert.

Wie fühlt man sich als junger Erwachsener? „Richtig gut, vor allem, weil jetzt die Aufregung weg ist“, waren sich Melissa (15) und Josephin (14) einig. „Es war total schön“, urteilten sie über den festlichen Moment. Bei der Mehrzahl der Teilnehmer folgte der Feierstunde am Sonnabend, auf der die Putbusser Stadtvertreterin Julia Präkel ihre erste Festrede auf einer Jugendweihe hielt, eine Familienfeier. Auf der durfte so mancher vermutlich auch mal an einem Bier-, Sekt- oder Weinglas nippen. Bei anderen fiel die Party coronabedingt aus. „Wir hatten für das Frühjahr geplant und für den jetzigen Termin hat uns der DJ abgesagt“, erzählt Melissa. „Aber im kommenden Jahr werden wir das nachholen.“

Zur Galerie Auf Rügen haben am Sonnabend die ersten Jugendweihen in diesem Jahr nach der Corona-Zwangspause stattgefunden. Wir zeigen im Folgenden ein paar Impressionen von dem Tag.

Von Maik Trettin