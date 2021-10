Sassnitz

Joachim Wick aus Sassnitz ist Augenoptiker-Meister. Aber als er aus dem Urlaub zurück kam, traute er bei der Zeitungslektüre seinen eigenen Augen beziehungsweise der eigenen Brille nicht. Aus der OZ erfuhr er von dem dreisten Diebstahl der Spendenkanne beim Erntemond-Konzert.

Das hatten Einwohner der Hafenstadt in Eigenregie und auf eigenes finanzielles Risiko an der Kurmuschel initiiert, um eine Alternative zum ausgefallenen Vollmondfest anzubieten. Ein Eintritt wurde nicht erhoben; wer mochte, warf ein paar Münzen in eben jene Kanne, die am Ende des Konzerts spurlos verschwunden war.

Das hat die Organisatoren tief enttäuscht und möglicherweise auch ernüchtert. Genau das aber möchte der Inhaber von Oehmichen-Optik verhindern. „Die Leute, die so etwas in Eigeninitiative auf die Beine stellen, dürfen nicht resignieren!“, sagt er.

Die Kanne ist bis heute nicht wieder aufgetaucht. Dafür aber mehr Geld, als vermutlich in dem Behältnis war. Der Unternehmer hat der Initiative über den Grundtvighaus-Verein eine Spende in Höhe von 500 Euro zukommen lassen. „Für die bisherigen und hoffentlich noch viele kommende Initiativen auf kulturellem Gebiet.“ Die Sassnitzer und ihre Gäste dürften also auf weitere Konzerte hoffen.

Von Maik Trettin